Reagált a Mol a NIS-üzletről szóló hírekre

Nem történt olyan változás a folyamatban lévő NIS-tranzakcióban, amelyről tájékoztatnia kellene a tőkepiacokat – közölte a Mol a szerb olajvállalat felvásárlásáról szóló szerdai sajtóhírekre reagálva. A társaság azt ígérte, új, releváns fejlemény esetén haladéktalanul tájékoztatást ad.

A Mol rövid közleményében úgy fogalmazott:

Nem történt olyan változás a folyamatban lévő NIS-tranzakcióban, amiről a Molnak a tőkepiacokat tájékoztatnia szükséges.

A vállalat hozzátette, hogy új, releváns fejlemény esetén az irányadó jogszabályok szerint nyújt tájékoztatást. A közlemény az adásvételi szerződés aláírásáról szóló sajtóértesülést külön nem erősítette meg.

A reakció előzménye, hogy Siniša Mali szerb pénzügyminiszter a Bloomberg Adria televíziónak adott interjúban arról beszélt: az orosz tulajdonosok és a Mol már aláírták a NIS-részesedés eladásáról szóló szerződést. A miniszter szerint az ügylet lezárásához még hatósági jóváhagyások szükségesek, az engedélykérelmeket a szerbiai és várhatóan a bosznia-hercegovinai versenyhatósághoz is benyújtják.

A hónapok óta húzódó tranzakcióban a Mol januárban írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot a Gazpromnyefttel az 56,15 százalékos NIS-részesedés megvásárlásáról. Júniusban a szerb kormánnyal is részvényesi megállapodást kötött a vállalat jövőbeli irányításáról. A Mol akkor hangsúlyozta, hogy ez még nem jelenti az adásvételi folyamat lezárását, amelyhez további megállapodás és hatósági engedélyek is szükségesek.

Az amerikai pénzügyminisztérium szankciókért felelős hivatala, az OFAC legutóbb október 30-ig adott engedélyt a Molnak a tárgyalások folytatására. A megvásárolni kívánt NIS működteti Szerbia egyetlen kőolaj-finomítóját Pancsován, emellett kitermelési és üzemanyag-kiskereskedelmi tevékenységet is végez.

Címlapkép forrása: Portfolio