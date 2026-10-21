Rendkívüli bejelentés érkezett: aláírták a NIS eladásáról szóló szerződést a Mollal

A miniszter elmondta:
az orosz tulajdonosok és a Mol megállapodtak, a szerb állam pedig részvényesi megállapodást kötött a magyar féllel.
Várakozása szerint rövidesen benyújtják az engedélykérelmeket a szerbiai, illetve tudomása szerint a bosznia-hercegovinai versenyhatósághoz is, és ezt követően rövid időn belül lezárulhat a tulajdonosváltás.
Sinisa Mali megerősítette, hogy az ügylet nyomán növekedne Szerbia részesedése a vállalatban. Elmondása szerint írásos megállapodás született arról, hogy a szerb állam tulajdonrésze mintegy 30-ról 35 százalékra emelkedjen. Hozzátette: Belgrád célja, hogy részesedése meghaladja az egyharmadot.
A megállapodás pénzügyi részleteit és a Mol által megszerzendő pontos tulajdonhányadot a miniszter nem ismertette.
A Mol január 19-én jelentette be, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazpromnyefty társasággal a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A szerb vállalat működteti az ország egyetlen kőolaj-finomítóját Pancsován, emellett kitermelési tevékenységet végez és töltőállomás-hálózattal rendelkezik.
A szerb kormány és a Mol júniusban állapodott meg a NIS jövőbeli irányításáról. A szerb energiaügyi minisztérium akkori tájékoztatása szerint a megállapodás további öt százalékos állami részesedés megszerzését irányozza elő, és biztosítaná, hogy a pancsovai finomító legalább tíz évig az amerikai szankciókat megelőző időszak kapacitásával működjön. A megállapodás hatálybalépését az adásvételhez és az amerikai jóváhagyáshoz kötötték.
Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A társaság szeptember 30-i közlése szerint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) október 30-ig engedélyezte működésének folytatását, beleértve a kőolajimportot, a finomítást és a kapcsolódó pénzügyi elszámolásokat. A Mol külön engedélyt kapott arra, hogy ugyancsak október 30-ig folytassa a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalásokat.
Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.
Címlapkép forrása: EU
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