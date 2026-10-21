Személyi és szervezeti változásokat jelentett be a Generali

A társaság közleménye szerint a változások célja, hogy támogassák az „Élethosszig tartó partnerség 27: a kiválóság útján” stratégiai terv megvalósításának utolsó szakaszát, egyúttal előkészítsék a következő, 2028-2030-as stratégiai ciklust. Az átalakítás egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a központi szervezeti egységek és a piacok közötti koordinációt és együttműködést. A CEE régiót is érinti a változás:
2027. január 1-jétől Gregor Pilgramot a Generali CEE Holding vezérigazgatójává nevezik ki.
A 2026. november 2-án hatályba lépő új szervezeti struktúrában bővül Giulio Terzariol, a csoport vezérigazgató-helyettesének (Direttore Generale – Group Deputy CEO) irányítási felelőssége. Az eddig a csoportszintű főigazgatói (General Manager) tisztséghez tartozó területek hozzá kerülnek; maga a főigazgatói pozíció megszűnik.
A vezérigazgató-helyettes irányítása alá kerül a globális befektetéskezelés (Global Investment Management), amelyet Luca Cetrano vezet; a csoportszintű operatív működés (Group Operations) David Cis vezetésével; a csoportszintű marketing- és ügyfélkapcsolati terület (Group Marketing & Customer) Isabelle Conner vezetésével; valamint a csoportszintű biztonsági terület (Group Security) Remo Marini vezetésével.
Cécile Paillard, a csoport transzformációért felelős vezetőjének (Group Chief Transformation Officer) feladatköre két új területtel bővül: a stratégiai terv egyik meghatározó elemét jelentő fenntarthatósággal, amelyet Lucia Silva fenntarthatósági vezető (Chief Sustainability Officer) irányít, valamint 2027. január 1-jétől a biztosítási ágazatban megvalósuló vállalatfelvásárlásokkal és -egyesülésekkel (Insurance M&A) Riccardo Candoni vezetésével.
Ugyanebben a szervezeti körben két új egység jön létre: a csoportszintű biztosítási és üzleti teljesítményért felelős terület (Group Insurance & Business Performance) Santiago Villa vezetésével, amely az élet- és egészségbiztosítási, a vagyon- és felelősségbiztosítási (P&C), valamint a viszontbiztosítási üzletágat fogja össze; továbbá a kiemelt projektekért felelős egység (Special Projects Unit) Manlio Lostuzzi vezetésével.
A kontrollfunkciók irányítási rendszere változatlan marad. Továbbra is közvetlenül a csoport vezérigazgatójának jelent a Cristiano Borean által vezetett pénzügyi terület; a Monica Alessandra Possa irányítása alatt álló humán erőforrás és szervezetfejlesztés; a Simone Bemporad vezette kommunikációs és PA terület; az Antonio Cangeri által irányított jogi terület; valamint a Woody Bradford vezetése alatt álló Generali Investments Holding.
Január 1-jétől a biztosítási tevékenység piacait öt régióba szervezik át, amelyek a Csoport vezérigazgató-helyettesének irányítása alá tartoznak.
Az új felépítés a regionális koordináció megerősítésével lehetővé teszi a méretgazdaságossági előnyök jobb kihasználását, miközben a Generali közleméyne szerint megőrzi a helyi piaci lehetőségekre való gyors reagálás képességét:
- Ausztria és Közép-Kelet-Európa – Gregor Pilgram vezetésével: a változás szorosabb stratégiai koordinációt teremt az egymáshoz szorosan kapcsolódó piacok között, támogatja a fegyelmezett növekedést és a jó gyakorlatok megosztását.
- Nyugat-Európa és Latin-Amerika – Jean-Laurent Granier vezetésével
- Olaszország és Global Corporate & Commercial (GC&C) – Giancarlo Fancel vezetésével
- Németország – Stefan Lehmann vezetésével
- Ázsiai régió – Roberto Leonardi vezetésével
- Emellett közvetlenül a csoport vezérigazgató-helyettesének jelent majd a Redion Group Antoine Parisi vezetésével, és a Banca Generali felügyelete – Gian Maria Mossa vezetésével – továbbra is a csoport vezérigazgató-helyettesének hatáskörébe tartozik.
Marco Sesana és Jaime Anchústegui 2026. december 31-i hatállyal távozik a csoporttól.
Címlapkép forrása: Christoph Liebentritt / buero butter
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