Újabb 26 országban jelennek meg reklámok a ChatGPT-ben

Újabb 26 országra terjesztette ki a ChatGPT-ben megjelenő hirdetéseket az OpenAI, így már 89 piacon érhető el a szolgáltatás. A lépéssel a vállalat a hirdetési bevételeit kívánja növelni egy esetleges tőzsdei bevezetés előtt.

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A cég tavaly augusztusban közölte, hogy hirdetési üzletága elérte

az éves szintre vetített egymilliárd dolláros bevételi ütemet.

A hirdetések tesztelését először az Egyesült Államokban kezdték el, azóta pedig már több mint százezer hirdető indított kampányt a platformon.

A mostani bővítés 14 további latin-amerikai országot érint, köztük Argentínát, Chilét, Kolumbiát és Perut, miközben Mexikó és Brazília korábban már bekerült a rendszerbe. Emellett európai, közel-keleti, afrikai és ázsiai piacokon is megjelennek a hirdetések, így egyebek mellett Nigériában, Dél-Afrikában, Szerbiában, Ukrajnában, Kambodzsában, Bangladesben és Pakisztánban.

Az új piacokon a hirdetők technológiai partnereken keresztül érhetik el a ChatGPT hirdetési felületeit, de az OpenAI saját Ads Manager eszközén keresztül önkiszolgáló módon is kezelhetik kampányaikat.

Fontos korlátozás, hogy a hirdetések kizárólag a ChatGPT ingyenes és Go csomagjaiban jelennek meg, miközben a Plus, Pro és Enterprise előfizetők továbbra is reklámmentes felületet használhatnak. Az OpenAI szeptemberben mesterséges intelligencián alapuló eszközöket is bevezetett a hirdetők számára, és megkezdte a cégek által szponzorált AI-ágensek tesztelését egyes amerikai hirdetőknél.

Forrás: Reuters

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