Újabb merész lépés az Nvidiától: drasztikusan felgyorsítják a mesterséges intelligencia terjedését

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A DSX Pod mérete egy szabványos szállítókonténerének felel meg, tömege pedig mintegy 28 tonna. A rendszer közúton, teherautóval is szállítható, míg a kábelezést és a folyadékhűtést már a gyárban összeszerelik. A telepítés helyszínén mindössze a konténer elhelyezésére, a hálózatra csatlakoztatásra és a végső tesztelésre van szükség – ismertette Ian Buck, az Nvidia hyperscaler üzletágának alelnöke.

A vállalat várakozásai szerint a megoldás hat hónapról mindössze 14 napra csökkentheti egy új AI-adatközpont üzembe helyezésének időtartamát.

Az Nvidia kiemelte, hogy a termék globálisan elérhető lesz, és különösen az európai ügyfelek infrastruktúra-telepítési kihívásaira nyújthat hatékony megoldást.

A DSX Pod referencia-architektúraként érkezik, amelyet az Nvidia gyártópartnerei – köztük a Foxconn, a Gigabyte, a Lenovo, a HPE, a Quanta és a Pegatron – állítanak majd elő. A szállítások 2027 elején indulhatnak el. Bár az Nvidia konkrét árat nem hozott nyilvánosságra, elemzői becslések szerint egyetlen Vera Rubin rack ára meghaladhatja a 7 millió dollárt,

így a hét rackből álló egység több tízmillió dolláros beruházást jelent.

A DSX Pod jól tükrözi az Nvidia stratégiáját, amellyel a chipgyártáson túlmutatva egyre feljebb lép az értékláncban, és mára teljes adatközponti rendszereket – beleértve a hálózati, adattárolási és komplett infrastruktúra-megoldásokat – kínál ügyfeleinek. A vállalat termékportfóliója az önálló GPU-któl a több chipes szervereken és a teljes rackmegoldásokon keresztül jutott el a konténeres, több racket integráló egységekig.

Jensen Huang vezérigazgató nemrég egy podcastben úgy fogalmazott, hogy egy gigawattnyi adatközponti kapacitásra vetítve az Nvidia rendszereinek értéke fokozatosan nőtt: mintegy 18 milliárd dollárról előbb 20 milliárd fölé, mostanra pedig meghaladja a 40 milliárd dollárt gigawattonként.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio