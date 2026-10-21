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Újabb merész lépés az Nvidiától: drasztikusan felgyorsítják a mesterséges intelligencia terjedését
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Újabb merész lépés az Nvidiától: drasztikusan felgyorsítják a mesterséges intelligencia terjedését

Portfolio
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Az Nvidia bemutatta legújabb fejlesztését, a DSX Pod AI Factoryt, amely egy konténerméretű, kulcsrakész mesterségesintelligencia-rendszer. A berendezés hét Vera Rubin szerverrackből áll, és jelentősen lerövidítheti az AI-adatközpontok üzembe helyezését - számolt be a CNBC.
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A DSX Pod mérete egy szabványos szállítókonténerének felel meg, tömege pedig mintegy 28 tonna. A rendszer közúton, teherautóval is szállítható, míg a kábelezést és a folyadékhűtést már a gyárban összeszerelik. A telepítés helyszínén mindössze a konténer elhelyezésére, a hálózatra csatlakoztatásra és a végső tesztelésre van szükség – ismertette Ian Buck, az Nvidia hyperscaler üzletágának alelnöke.

A vállalat várakozásai szerint a megoldás hat hónapról mindössze 14 napra csökkentheti egy új AI-adatközpont üzembe helyezésének időtartamát.

Az Nvidia kiemelte, hogy a termék globálisan elérhető lesz, és különösen az európai ügyfelek infrastruktúra-telepítési kihívásaira nyújthat hatékony megoldást.

A DSX Pod referencia-architektúraként érkezik, amelyet az Nvidia gyártópartnerei – köztük a Foxconn, a Gigabyte, a Lenovo, a HPE, a Quanta és a Pegatron – állítanak majd elő. A szállítások 2027 elején indulhatnak el. Bár az Nvidia konkrét árat nem hozott nyilvánosságra, elemzői becslések szerint egyetlen Vera Rubin rack ára meghaladhatja a 7 millió dollárt,

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így a hét rackből álló egység több tízmillió dolláros beruházást jelent.

A DSX Pod jól tükrözi az Nvidia stratégiáját, amellyel a chipgyártáson túlmutatva egyre feljebb lép az értékláncban, és mára teljes adatközponti rendszereket – beleértve a hálózati, adattárolási és komplett infrastruktúra-megoldásokat – kínál ügyfeleinek. A vállalat termékportfóliója az önálló GPU-któl a több chipes szervereken és a teljes rackmegoldásokon keresztül jutott el a konténeres, több racket integráló egységekig.

Jensen Huang vezérigazgató nemrég egy podcastben úgy fogalmazott, hogy egy gigawattnyi adatközponti kapacitásra vetítve az Nvidia rendszereinek értéke fokozatosan nőtt: mintegy 18 milliárd dollárról előbb 20 milliárd fölé, mostanra pedig meghaladja a 40 milliárd dollárt gigawattonként.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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