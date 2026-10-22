Akár kétszeres bérkülönbség is lehet ugyanannál a munkakörnél - Honnan jön a több százezer forintos különbség?

A bérriport egyik legfontosabb megállapítása, hogy az azonos munkakörhöz tartozó fizetések között is jelentős eltérések figyelhetők meg és akár több mint egymillió forint is lehet a különbség ugyanazon pozíción belül. A 216 vizsgált pozícióból 65 esetében,
több mint bruttó 500 ezer forint a havi alapfizetés alsó és felső kvartilise közötti különbség, 11 munkakörben pedig az egymillió forintot is meghaladja.
Különösen látványos a szóródás a magasabb szintű szakértői, informatikai és vezetői munkakörökben. Az AI/ML mérnökök havi bruttó alapfizetésének mediánja 1,47 millió forint, miközben az alsó kvartilis 772 ezer, a felső pedig 1,65 millió forint körül alakul. Ez azt jelenti, hogy a felső kvartilis értéke több mint kétszerese az alsónak.
Hasonló különbségek figyelhetők meg a szoftvermérnököknél is, ahol az 1,15 millió forintos medián mellett az alsó kvartilis 913 ezer, a felső pedig 1,65 millió forint. Az ERP/SAP modulgazdák esetében a két kvartilis közötti különbség meghaladja a 800 ezer forintot, míg a stratégiai és üzletfejlesztési vezetőknél az 1,17 millió forintot is.
Ezek az adatok arra hívják fel a figyelmet, hogy egy munkakör megnevezése önmagában nem elegendő a megfelelő fizetési szint meghatározásához. A tapasztalat, a felelősségi kör, a speciális szaktudás és a vállalati működés sajátosságai jelentősen befolyásolhatják a bérezést. Éppen ezért a bértranszparencia nem egyszerűen a fizetések nyilvánosságra hozatalát, hanem a különbségek szakmailag megalapozott indoklását is megköveteli.
A vezetői fizetések többmilliós szinten járnak, de a szakértői munkakörökben is jelentősek az eltérések
A legmagasabb medián alapfizetés az ügyvezetői és vállalatvezetői pozíciókhoz kapcsolódik, ahol a havi bruttó érték megközelíti a 3,6 millió forintot. A középvezetői és szakértői szinteken már jóval differenciáltabb kép rajzolódik ki. Egy HR-igazgató medián alapfizetése 2,22 millió forint, a HR-vezetőké 1,58 millió, míg a HR-generalistáké 943 ezer forint.
A fizikai munkakörök esetében alacsonyabb bérszinteket mutat az adatbázis. A betanított munkások medián alapfizetése bruttó 501 ezer, a bolti eladóké és pénztárosoké 556 ezer, a targoncakezelőké és anyagmozgatóké pedig 495 ezer forint körül alakul.
A november 17-i HR (R)evolution konferencia előadásainak egyik témája lesz: "A megtartás ott kezdődik, hogy nincs mit titkolnod! - Bértranszparencia: A kötelezettségtől a bizalomig" - ahol a bértranszparenciával járó konfrliktusok feloldásáról, és a munkatársak motiválásáról lesz szó.
Nemcsak az alapfizetés számít: az éves kompenzációban a juttatásoknak is fontos szerepük van
A bérriport az alapfizetéseken túl az éves összjövedelmet és a teljes kompenzációs csomag értékét is vizsgálja. Ez különösen fontos, hiszen egy munkavállaló tényleges javadalmazását a prémiumok, bónuszok, cafeteriaelemek, értékesítési jutalékok és egyéb juttatások is befolyásolhatják. Az ügyvezetői és vállalatvezetői pozíciókban 55,2 millió forint. A HR-igazgatók esetében ez az érték 35,4 millió, az AI/ML mérnököknél 18,8 millió, a betanított munkásoknál pedig 7,6 millió forint.
A nyilvános bérsávok kialakításánál ezért a vállalatoknak azt is egyértelművé kell tenniük, hogy a meghirdetett összeg kizárólag az alapfizetésre vonatkozik, vagy annak részei a további juttatások is.
A bértranszparencia a vállalati bizalom kérdése is
A bérsávok nyilvánossá tétele nemcsak toborzási, hanem szervezetfejlesztési és vezetői kérdés is. Amíg korábban a fizetésekről szóló információk jellemzően az egyéni bértárgyalások során váltak ismertté, az átláthatóbb rendszerekben egyre fontosabbá válik, hogy a munkavállalók megértsék saját fizetésük helyét a vállalati bérstruktúrában. Ez pszichológiai szempontból is érzékeny terület.
A transzparens bérezés csökkentheti a bizonytalanságot, és erősítheti a kiszámíthatóságot, ugyanakkor a megfelelő magyarázat nélkül nyilvánossá váló bérkülönbségek igazságtalanságérzetet, elégedetlenséget és bizalomvesztést is kiválthatnak.
Az elemzés a Larskol HR- és kompenzációs tanácsadó cég szakmai partnerségével készült.
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