Az egész internet veszélyben, azonnal megindultak a támadások: sötétbe borulnak a kormányzati oldalak a súlyos hiba miatt, amit AI-fedezett fel

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A PHP fejlesztői szerdán sürgősségi biztonsági javítást adtak ki a több mint egy évtizede rejtőző sebezhetőségekre, és minden felhasználót azonnali frissítésre szólítottak fel. A programozási nyelv – amely a weboldalak mintegy 75 százalékát működteti, és olyan tartalomkezelő rendszerek alapját képezi, mint a WordPress, a Drupal vagy a Joomla – sebezhetősége

az egész internetre nézve komoly kockázatot jelent.

A sérülékenységről a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet is riasztást adott ki, amelyben részletes leírást adnak a teendőkről és az eddig elérhető információkról, ez itt érhető el.

A Drupal Association ügyvezető igazgatója szerint az elmúlt húsz évben kiadott összes PHP-verzió érintett, a Censys kiberbiztonsági cég adatai alapján pedig a 2,6 millió PHP-t futtató szerverből mintegy 1,5 millióra még nem érhető el a javítás.

A hibákat egymástól függetlenül két kiberbiztonsági vállalat, a Calif és az Alphabet érdekeltségébe tartozó Wiz fedezte fel mesterséges intelligencia segítségével. A Wiz közleménye szerint a sebezhetőségeket emberi elemzők rendkívül nehezen tudták volna kihasználni, az MI azonban áthidalta ezt az akadályt. A két cég a PHP fejlesztőcsapatával és az OpenAI-jal együttműködve dolgozott a biztonsági javításon. Az Amazon kiberbiztonsági vezetője szerdai blogbejegyzésében arról számolt be, hogy október 17-én, négy nappal a nyilvánosságra hozatal előtt már észleltek támadási kísérletet az egyik csalirendszerük ellen, és azóta

a réseket már "széles körben kihasználják" a támadók.

A sebezhetőségek nyilvánosságra kerülése azonnali reakciókat váltott ki Európában. Hollandiában maga a Nemzeti Kiberbiztonsági Központ is leállította a weboldalát, példáját pedig számos szervezet követte.

Elérhetetlenné vált többek között a rotterdami kikötő, az Overheid.nl kormányzati portál, a holland labdarúgó-szövetség, az öt legnagyobb politikai párt honlapja, valamint több kórházi weboldal is. A holland miniszterelnök közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket.

A leállások Finnországban voltak a legkiterjedtebbek, ahol az állami informatikai szolgáltató, a Valtori az összes kormányzati webszolgáltatást megelőző jelleggel lekapcsolta.

Franciaországban a belügyminisztérium az összes weboldalát karbantartási módba állította, Dániában pedig a Kombit önkormányzati informatikai vállalat több szolgáltatást, köztük az országos iskolai kommunikációs platformot is leállította. A Wikipédiát üzemeltető szervezet és az Internet Archive szintén kénytelen volt lekapcsolni egyes rendszereit a frissítések telepítéséig.

A szakértők rámutattak, hogy a mesterséges intelligenciára épülő eszközök képesek a kiadott javítások visszafejtésével gyorsan működőképes támadókódot előállítani, ami éles versenyfutást eredményez a biztonsági frissítések telepítése és a kibertámadók között. A legnagyobb kockázatnak a korlátozott technikai erőforrásokkal rendelkező kisebb szervezetek és egyéni weboldal-üzemeltetők vannak kitéve, akik gyakran osztott tárhelyen futtatják oldalaikat, így nincs közvetlen hozzáférésük a szerverek konfigurációjához.

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Forrás: Reuters

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