Az egész internet veszélyben, azonnal megindultak a támadások: sötétbe borulnak a kormányzati oldalak a súlyos hiba miatt, amit AI-fedezett fel

A PHP fejlesztői szerdán sürgősségi biztonsági javítást adtak ki a több mint egy évtizede rejtőző sebezhetőségekre, és minden felhasználót azonnali frissítésre szólítottak fel. A programozási nyelv – amely a weboldalak mintegy 75 százalékát működteti, és olyan tartalomkezelő rendszerek alapját képezi, mint a WordPress, a Drupal vagy a Joomla – sebezhetősége
az egész internetre nézve komoly kockázatot jelent.
A sérülékenységről a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet is riasztást adott ki, amelyben részletes leírást adnak a teendőkről és az eddig elérhető információkról, ez itt érhető el.
A Drupal Association ügyvezető igazgatója szerint az elmúlt húsz évben kiadott összes PHP-verzió érintett, a Censys kiberbiztonsági cég adatai alapján pedig a 2,6 millió PHP-t futtató szerverből mintegy 1,5 millióra még nem érhető el a javítás.
A hibákat egymástól függetlenül két kiberbiztonsági vállalat, a Calif és az Alphabet érdekeltségébe tartozó Wiz fedezte fel mesterséges intelligencia segítségével. A Wiz közleménye szerint a sebezhetőségeket emberi elemzők rendkívül nehezen tudták volna kihasználni, az MI azonban áthidalta ezt az akadályt. A két cég a PHP fejlesztőcsapatával és az OpenAI-jal együttműködve dolgozott a biztonsági javításon. Az Amazon kiberbiztonsági vezetője szerdai blogbejegyzésében arról számolt be, hogy október 17-én, négy nappal a nyilvánosságra hozatal előtt már észleltek támadási kísérletet az egyik csalirendszerük ellen, és azóta
a réseket már "széles körben kihasználják" a támadók.
A sebezhetőségek nyilvánosságra kerülése azonnali reakciókat váltott ki Európában. Hollandiában maga a Nemzeti Kiberbiztonsági Központ is leállította a weboldalát, példáját pedig számos szervezet követte.
Elérhetetlenné vált többek között a rotterdami kikötő, az Overheid.nl kormányzati portál, a holland labdarúgó-szövetség, az öt legnagyobb politikai párt honlapja, valamint több kórházi weboldal is. A holland miniszterelnök közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket.
A leállások Finnországban voltak a legkiterjedtebbek, ahol az állami informatikai szolgáltató, a Valtori az összes kormányzati webszolgáltatást megelőző jelleggel lekapcsolta.
Franciaországban a belügyminisztérium az összes weboldalát karbantartási módba állította, Dániában pedig a Kombit önkormányzati informatikai vállalat több szolgáltatást, köztük az országos iskolai kommunikációs platformot is leállította. A Wikipédiát üzemeltető szervezet és az Internet Archive szintén kénytelen volt lekapcsolni egyes rendszereit a frissítések telepítéséig.
A szakértők rámutattak, hogy a mesterséges intelligenciára épülő eszközök képesek a kiadott javítások visszafejtésével gyorsan működőképes támadókódot előállítani, ami éles versenyfutást eredményez a biztonsági frissítések telepítése és a kibertámadók között. A legnagyobb kockázatnak a korlátozott technikai erőforrásokkal rendelkező kisebb szervezetek és egyéni weboldal-üzemeltetők vannak kitéve, akik gyakran osztott tárhelyen futtatják oldalaikat, így nincs közvetlen hozzáférésük a szerverek konfigurációjához.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Hiába a repülő autó, földhöz ragadt üzeneteket küldött a Tesla
Esik az árfolyama a jelentés után.
Kattintás nélkül is támadhat kémprogram online reklámon keresztül
A reklámpiac legitim csatornáin érkezhetett a támadás.
Az ukrajnai Starlink-incidens után megszólalt az amerikai óriáscég: veszélyben lehetnek a szövetségesek csúcsfegyverei?
Jobban fél Európa Trump kiszámíthatatlanságától, mint az oroszoktól.
Meglepte a piacot a Nestlé - De van egy komoly probléma a háttérben
Komoly kihívást jelent az orosz tevékenység.
Az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz-KDNP az otthoni energiatárolós program miatt
Utólagos normakontrollt kérnek az Alkotmánybíróságtól.
Nagyot villantott a Meta
A cash flow viszont mínuszba fordult.
Figyelmeztetést adott ki a MÁV: fontos változások jönnek, rengeteg utast érinthetnek
A változások már ma életbe lépnek.
Decemberben jöhet a következő japán kamatemelés
De kérdés, hogy mit szól ehhez a kormány.
Egy évet bírt a házasságuk, a hitelük 25 évre szól. Mi lesz most a közös lakással?
Egy kapcsolat véget érhet egy év alatt, a közösen felvett lakáshitel viszont nem. Megmutatjuk egy konkrét példán, mennyi pénz kellhet ahhoz, hogy az egyik fél megtartsa a lakást, mi történhet
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q3
A nemzetközi áfa aktualitások témában indított blogsorozatunk célja, hogy rendszeres jelleggel összefoglalja azokat a nemzetközi közvetett adózási és kapcsolódó compliance fejleményeket és
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés
A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?
Nagy leállás a Revolutnál: erre készülhetünk a jövőben is?
Milyen gyakori ez?
Viszlát, Otthon Start! − Új világ jön a támogatott lakáshitelpiacon
Alaposan megkeverte a kártyákat a kormány.