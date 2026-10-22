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Az Nvidia vezére megszólalt az AI iránti keresletről
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Az Nvidia vezére megszólalt az AI iránti keresletről

Portfolio
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Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerint a neofelhő-szolgáltatók iránti kereslet minden képzeletet felülmúl, ám a szűkös tőke jelenleg visszafogja a szektort – közölte a CNBC.
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Huang kifejtette, hogy bár a neofelhős cégek technológiai képességei rendkívüliek, és a kereslet a mesterségesintelligencia-piac szinte minden szegmensében óriási,

a növekedéshez szükséges forgótőke továbbra is hiányzik.

A tőkeigény jóval meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat – fogalmazott a cégvezér, hozzátéve, hogy ez a probléma idővel meg fog oldódni.

Európában a helyzetet tovább nehezíti az energiaellátás szűkössége és a magas villamosenergia-árak. Huang szerint kulcsfontosságú, hogy az olyan vállalatok, mint a Nebius vagy a Mistral, hozzáférjenek a megfelelő energiaforrásokhoz. Befektetéseket lehet Európába hozni, de ehhez először saját infrastruktúrát kell kiépíteni – hangsúlyozta. Szerinte ha az európai neofelhő-szolgáltatók meg tudják vetni a lábukat, arra ráépülhet egy teljes AI-ökoszisztéma, és beindulhat a kontinens AI-gazdaságának motorja.

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A neofelhős cégek részvényeit ugyanakkor eladási hullám sújtotta az elmúlt időszakban, mivel a befektetők egyre inkább aggódnak az AI-infrastruktúra kiépítésére fordított hatalmas összegek megtérülése miatt. Az egyik legnagyobb szereplőnek számító CoreWeave adatközpont-fejlesztéseit kísérő magas eladósodottság külön aggodalomra ad okot. A mai tőzsdenyitás előtti kereskedésben a Nebius 3,6, a CoreWeave 4, az Iren és az Applied Digital pedig közel 4 százalékos mínuszban van.

Huang októberben európai körúton vesz részt, amelynek során az Nvidia egy közel 10 milliárd dolláros regionális befektetési csomagot jelentett be egyetemekre, kutatóintézetekre és vállalatokra kiterjedően. Londonban a chipgyártó öt brit startupban szerzett összesen egymilliárd dollárt meghaladó értékű részesedést, emellett több francia startupba is beszáll.

Megpróbáljuk beindítani az AI-gazdaságot Európában, hiszen a kontinens hatalmas technológiai tudással, ipari tapasztalattal és kiváló kutatói háttérrel rendelkezik, így készen áll saját AI-gazdaságának felépítésére

– mondta Huang.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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