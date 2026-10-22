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Bevezeti az egyik nagy boltlánc az AI-ügynökös vásárlást
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Bevezeti az egyik nagy boltlánc az AI-ügynökös vásárlást

Portfolio
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A Walmart olyan új fejlesztéseket mutatott be, amelyek lehetővé teszik, hogy AI-ügynökök a vásárlók nevében böngésszenek és tranzakciókat hajtsanak végre. A lépéssel a kiskereskedelmi óriás az MI-alapú e-kereskedelem élére kíván állni. November 10-én erről a témáról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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A vállalat a következő hónaptól vezeti be az Agent Profiles funkciót, amelyen keresztül a vásárlók egyenként engedélyezhetik az egyes MI-ügynökök hozzáférését, külön nyomon követhetik az általuk végzett vásárlásokat, költési limitet állíthatnak be, vagy akár minden egyes tranzakciót előzetes jóváhagyáshoz köthetnek. Az ügynökök hozzáférése bármikor visszavonható.

Ezzel párhuzamosan elindult a Walmart Agent Gateway platform is, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a Walmart és a Sam's Club rendszereihez az olyan MI-asszisztensek számára, mint az OpenAI ChatGPT-je, a Google Gemini vagy a Meta Muse alkalmazása.

Ezeken keresztül az ügynökök termékeket kereshetnek és vásárlásokat bonyolíthatnak le.

A Walmart hangsúlyozta, hogy a kontroll mindvégig a vásárlók kezében marad, hiszen az MI-ügynökök nem férhetnek hozzá a bankkártya-adatokhoz, a vállalat szabályzatát megsértő szoftvereket pedig azonnal blokkolják. Az új funkciók minden Walmart-fióktulajdonos számára elérhetők lesznek, külön Walmart+ tagság nélkül is.

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A stratégia éles kontrasztban áll az Amazon megközelítésével, amely igyekszik korlátozni a harmadik féltől származó MI-vásárlóügynökök hozzáférését a saját platformjához. David Bellinger, a Mizuho elemzője szerint a Walmart megoldása bizalmat épít az MI-alapú vásárlás még kísérleti fázisban lévő folyamatában, a felsővezetés elkötelezettsége pedig azt jelzi, hogy ez a technológia valódi piaci tényezővé válhat.

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Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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