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Csúnya lefordulás az amerikai tőzsdéken, adják a tech részvényeket
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Csúnya lefordulás az amerikai tőzsdéken, adják a tech részvényeket

Portfolio
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A tegnapi felpattanás után ismét eladási hullám söpört végig a tőzsdéken, Amerikában a technológiai részvények vezetik az esést, a Nasdaq jelentős mínuszba került. A hangulatot az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak mellett a közel-keleti konfliktus és az öthavi csúcsra ugró olajár is rontja, Európában pedig a bankpapírokat helyezi különösen nagy nyomás alá a francia adósságpiaci feszültség. A magyar tőzsde reggel nagyobb eséssel nyitott, nagyot esett az OTP. A bankrészvény árfolyama rövid időre közel 5 százalékos mínuszban is volt, ezt követően azonban visszarántották az árfolyamot.
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Egyre nagyobb mínuszban a Nasdaq

Tovább mélyült az esés az amerikai tőzsdéken, a Nasdaq már 2,25 százalékos mínuszban jár, míg az S&P 500 1,33 százalékkal került lejjebb. A Dow Jones mérsékeltebb, 0,41 százalékos veszteséget mutat. A nyitás óta különösen a Nasdaq gyengült tovább, amely akkor még másfél százalék körüli esésben volt.

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Hatalmasat szakítanak a shortosok az AI-részvényeken

Mintegy 6 milliárd dolláros nem realizált nyereséget könyvelhettek el októberben az amerikai felhőszolgáltató és adatközpont-üzemeltető vállalatok esésére fogadó befektetők, miután a piac elkezdte megkérdőjelezni a hitelből finanszírozott mesterségesintelligencia-beruházások fenntarthatóságát.

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Hatalmasat szakítanak a shortosok az AI-részvényeken
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Öthavi csúcson is járt az olaj

Emelkedik az olajár csütörtökön, a Brent jelenleg 1,7 százalékos emelkedésben, de egy ponton elérte a 113,8 dollárt is, ami öthavi csúcsot jelent. Az emelkedést a közel-keleti ellátási kockázatok hajtják, a szaúdi energetikai infrastruktúrát érő újabb támadások és a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegető veszélyek ismét növelik az aggodalmakat. A piac attól tart, hogy a konfliktus további eszkalációja újabb fennakadásokat okozhat az olajszállításban.

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Eséssel nyitott Amerika, a technológiai részvényeket adják

Mínuszban indult a csütörtöki kereskedés az amerikai tőzsdéken, a nyitás utáni percekben a Dow Jones 0,2 százalékot, az S&P 500 0,8 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került lejjebb.

A tegnapi felpattanás után ismét az AI-részvények kerültek nyomás alá. A Tesla és a Meta gyorsjelentése sem oszlatta el a hatalmas beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat, a Teslánál a beruházási terv visszavágása, a Metánál pedig az AI-terjeszkedés finanszírozási igénye foglalkoztatja a befektetőket.

A hangulatot az olaj drágulása is rontja, a Brent több mint 3 százalékos emelkedéssel 112 dollár fölé került a közel-keleti konfliktus és az olajszállítás körüli aggodalmak miatt. Ez az inflációs kilátásokon keresztül is nyomást helyez a részvénypiacokra.

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Esik az OTP

Továbbra is mínuszban van az OTP, a bankpapír 1,4 százalékos esett, miközben reggel még közel 5 százalékos mínuszban is volt a részvény.

Közben az európai bankrészvények is nyomás alatt vannak, így az OTP nem lóg ki a sorból. A hangulatot a francia adósságpiaci feszültség rontja, a megugró hozamok csökkentik a bankok kötvényállományának piaci értékét, és megdrágíthatják a finanszírozásukat. A Barclays várakozásoktól elmaradó profitja sem segítette a szektort, miközben a brit bankokra egy esetleges adóemelés veszélye is nyomást helyez.

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Úgy veszik a GTA VI előtt a Playstation 5-öt, mint a cukrot

A PlayStation 5 amerikai értékesítései szeptemberben 22 százalékkal ugrottak meg az előző év azonos időszakához képest, ahogy a vásárlók már a Grand Theft Auto VI közelgő premierjére készülnek – írja a Circana piackutató friss adataira hivatkozva a Bloomberg.

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Úgy veszik a GTA VI előtt a Playstation 5-öt, mint a cukrot
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Újra ütik a technológiai részvényeket, eséssel nyithat Amerika

A tegnapi emelkedés után ismét romlott a hangulat az amerikai tőzsdéken, a határidős indexek alapján a Nasdaq 100 mintegy 1,7 százalékos, az S&P 500 1 százalékos, a Dow Jones pedig 0,6 százalékos mínuszban nyithat. Különösen a félvezetőszektor került nyomás alá, a Lam Research részvényei például 7 százalékot estek a nyitás előtti kereskedésben a csalódást keltő előrejelzés után.

A Tesla és a Meta gyorsjelentése sem oszlatta el az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat. A Tesla 3,6 százalékot esett, miután visszavágta éves beruházási tervét, a Meta pedig 2 százalékkal került lejjebb, miközben a befektetők az AI-terjeszkedés finanszírozására szolgáló, szavazati jog nélküli részvények bevezetését mérlegelik. A tegnapi nagy nyertesek is visszaadtak valamennyit az emelkedésből, a SpaceX közel 2, a Super Micro Computer mintegy 3 százalékot veszített értékéből.

A kockázatkerülést az olaj drágulása is erősíti, a Brent árfolyama közel 3 százalékkal, 112 dollár környékére emelkedett a szaúd-arábiai húszi támadások után. Az ellátási zavarok veszélye mellett ez az inflációs kilátások miatt is kedvezőtlen fejlemény a részvénypiacok számára.

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Az Nvidia vezére megszólalt az AI iránti keresletről

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerint a neofelhő-szolgáltatók iránti kereslet minden képzeletet felülmúl, ám a szűkös tőke jelenleg visszafogja a szektort – közölte a CNBC.

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Az Nvidia vezére megszólalt az AI iránti keresletről
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Próbálja ledolgozni az esést az OTP

Csütörtökön kora délután 1,7 százalékos mínuszban van az OTP árfolyama, az utóbbi percekben viszont kisebb felpattanás látszik körvonalazódni.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Út a magyar euróhoz - Megjelent a Portfolio riportfilmje!

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Átírta a Wizz Air terveit az üzemanyag-drágulás, repülőgépeket vonnak ki a szomszédból

A kerozinár drasztikus megduplázódása miatt a Wizz Air öt repülőgépet von ki romániai bázisairól, ami több járat megszűnésével jár. A diszkont légitársaság a közel-keleti konfliktus okozta megnövekedett működési költségekkel indokolja a kapacitások csökkentését - írja a Maszol.

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Átírta a Wizz Air terveit az üzemanyag-drágulás, repülőgépeket vonnak ki a szomszédból
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Megszólaltak a magyar profik: kiderült, mi jöhet az OTP-nél, és hol vannak most a legjobb lehetőségek

Akár már 2030-ban bevezethetik az eurót Magyarországon, komolyabb tőzsdei esés jöhet a mesterséges intelligencia körüli beruházási láz miatt, miközben a nyersanyagpiacon és az egyedi részvények között továbbra is jelentős befektetési lehetőségek kínálkoznak. Többek között ezekről is szó volt a szerdai Portfolio Investment Day konferencián, ahol a hazai pénz- és tőkepiac meghatározó szakértői osztották meg várakozásaikat. Az eseményen az állampapírpiac jövőjétől a bitcoin kilátásain át az ingatlanbefektetésekig számos izgalmas téma terítékre került, a szakemberek pedig konkrét befektetési tippeket is megosztottak a résztvevőkkel.

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Megszólaltak a magyar profik: kiderült, mi jöhet az OTP-nél, és hol vannak most a legjobb lehetőségek
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A profik szerint 214 százalékkal többet ér ez a részvény!

A tőzsdéken időről-időre felbukkannak olyan lehetőségek, amelyek elképesztő hozamlehetőséggel rendelekeznek. Ezúttal egy olyan részvényt hoztunk, amely most több szempontból is izgalmas lehet a befektetők számára, ráadásul most a profik is nagy fantáziát látnak benne.

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A profik szerint 214 százalékkal többet ér ez a részvény!
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Több, mint egy évtizede nem történt ilyen a francia kötvénypiacon

A 10 éves francia állampapírok hozama csütörtökön 2013 óta először haladta meg az azonos lejáratú amerikai államkötvényekét, ami a befektetők egyre növekvő aggodalmát tükrözi Franciaország romló költségvetési helyzete és emelkedő adósságállománya miatt.

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Több, mint egy évtizede nem történt ilyen a francia kötvénypiacon
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Hatalmas beruházásra készül a Tesla és az Nvidia Dél-Koreában

Összesen 3,7 milliárd won értékű beruházást hajthat végre a Tesla és az Nvidia a dél-koreai Samsung Electro-Mechanics vállalattal együttműködve – írja a Maeil Business Newspaper iparági forrásokra hivatkozva.

A Tesla 1,1 billió, míg az Nvidia 2,6 billió wont biztosítana a dél-koreai Szedzsong városában épülő gyártósorok létrehozásához. Az üzemekben a mesterségesintelligencia-chipekhez szükséges fejlett, FC-BGA típusú hordozókat gyártanának, amelyeket hosszú távú szerződések keretében szállítanának a két amerikai technológiai óriásnak.

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Az AI miatt elbocsátja 5000 dolgozóját egy brit nagybank

A brit Barclays 5000 munkahely megszüntetését jelentette be, ami a teljes munkavállalói létszám mintegy 5 százalékát éinti. A leépítés hátterében a mesterséges intelligencia terjedésével elért hatékonyságnövelés áll - számolt be a CNBC.

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Az AI miatt elbocsátja 5000 dolgozóját egy brit nagybank
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Nagy kötés mozgatta az OTP-t

Az OTP részvényeinél jelentős forgalmi kiugrás volt látható a csütörtök reggeli kereskedésben, amely mögött egy mintegy 1,1 milliárd forint értékű kötés állt.

A nagyobb tranzakciót megelőzően és azóta is átlagos forgalom mellett zajlik a kereskedés, vagyis egyelőre nem látszik tartósan megemelkedett piaci aktivitás.

Az OTP árfolyama jelenleg 1,8 százalékos mínuszban, 40 820 forinton áll, a forgalom pedig már meghaladta a 4 milliárd forintot.

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Nem csak az OTP van nyomás alatt

Jelentős eladói nyomás alá kerültek a régiós bankrészvények is a csütörtöki kereskedésben. Az osztrák Raiffeisen Bank részvényei 3,6 százalékkal kerültek lejjebb, míg az Erste árfolyama 2,8 százalékkal csökkent. Az OTP részvényei a reggeli közel 5 százalékos esés után jelenleg 2 százalékos mínuszban állnak, a lengyel mBank eközben 1,2 százalékot, a cseh Komerční banka pedig 1,1 százalékot veszített értékéből.

Az európai nagybankok közül a legnagyobb mínuszban a Société Générale áll 2,7 százalékos eséssel, de a Santander 2,4, a Deutsche Bank 2,4, a BNP Paribas pedig 2,3 százalékot veszített értékéből. A BBVA 2,1, az ING 2, az Intesa Sanpaolo 1,9, a KBC 1,8, a Crédit Agricole pedig 1,6 százalékkal került lejjebb.

A skandináv bankok közül a Swedbank 1,3, a Danske Bank 1 százalékot esett, míg a Handelsbanken árfolyama lényegében stagnál.

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Mi történik a vezető európai tőzsdéken?

Európa-szerte esést láthatunk a tőzsdéken. A francia CAC már 1,1, a német DAX 0,7, az angol FTSE pedig 0,7 százalékos mínuszban van a nyitást követő percekben.

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Feljebb húzták az OTP-t

Jelnleg a BUX index 0,9 százalékos mínuszban áll, ami megfelel a nemzetközi trendeknek.

A blue chipek közül a reggeli közel 5 százalékos leszúrás után az OTP 1,8 százalékos mínuszban van, eközben a Telekom 0,3, a Mol 0,2., a Richter pedig 0,1 százalékot esett.

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Különös mozgások az OTP-ben!

A nyitást követően egészen 39 570 forintig szúrt le az OTP árfolyama, ami 4,8 százalékos esésnek felel meg a szerdai záróárfolyamhoz képest.

Jelenleg mintegy 2 százalékos az esés mértéke, egyelőre nem látszik külön vállalatspecifikus hír.

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A forgalom is kiemelkedő, a kereskedés első perceiben már több mint 2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát az OTP részvényei.

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Meglepte a piacot a Nestlé - De van egy komoly probléma a háttérben

A vártnál erősebb harmadik negyedéves értékesítési adatokat közölt csütörtökön a Nestlé. A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalatának növekedését elsősorban az állateledelek és az édességek iránti kereslet támogatta, miközben a cég az oroszországi tevékenységével kapcsolatban is fontos bejelentést tett.

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Meglepte a piacot a Nestlé - De van egy komoly probléma a háttérben
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Nagyot villantott a Meta

A vártnál erősebb negyedéves bevételről számolt be a Meta, miközben a vállalat továbbra is hatalmas összegeket fordít a mesterséges intelligencia fejlesztésére. A befektetők kedvezően fogadták a gyorsjelentést, a részvények mintegy 4 százalékot emelkedtek a zárás utáni kereskedésben.

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Nagyot villantott a Meta
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Történelmi lehetőség a tőzsdén: hatalmasat kaszálhat, aki időben lép!

A tőzsdén jellemzően azok a befektetők érik el a legnagyobb hozamokat, akik időben felismerik a nagy lehetőségeket. Ehhez azonban nem elég megtalálni az ígéretes vállalatokat, legalább ennyire fontos az időzítés is: mire ugyanis egy befektetési sztori a szélesebb piac figyelmének középpontjába kerül, az árfolyam gyakran már jelentős emelkedésen van túl. Most pedig egy olyan részvényre bukkantunk, amelynél a következő években különösen nagy lehet a tét.

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Történelmi lehetőség a tőzsdén: hatalmasat kaszálhat, aki időben lép!
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A vártnál lényegesen jobb negyedéves számokat közölt a Nokia

A vállalat egyre látványosabban profitál a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra-beruházások felfutásából.

A legfontosabb számok:

  • Az árbevétel 10 százalékkal, 5,15 milliárd euróra nőtt, meghaladva az 5,05 milliárd eurós várakozást.

  • A korrigált üzemi eredmény 35 százalékkal, 605 millió euróra ugrott, miközben az elemzők mindössze 453 millió euróra számítottak.

  • Az AI- és felhőpiaci ügyfelektől származó bevétel 123 százalékkal emelkedett éves alapon.

  • Az ezekhez az ügyfelekhez kapcsolódó megrendelések értéke 118 százalékkal, 1,5 milliárd euróra nőtt.

A menedzsment 2027-re 25–30 százalékos növekedést vár az optikai és IP-hálózati üzletágakban.

A Nokia idén 48 százalékos pluszban van.

NOKIA_2026-10-22_08-23-17
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Emelkedik az olajár

Már 1,6 százalékos pluszaban, 113 dollár közelében jár az olajár a Közel-Keletről érkező hírek hatására.

BRENT_2026-10-22_08-18-26
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Esés Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,1 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,17 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,91 százalékot esett, míg a CSI 300 0,8 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,26 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,39 százalékot eshet, míg a FTSE 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,41 százalékot eshet, a S&P 500 0,74 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,55 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma ismét több magyar adat érkezik: reggel a KSH a szeptemberi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi statisztikákat közli, 11 órakor pedig a Pénzügyminisztérium teszi közzé a szeptemberi részletes államháztartási jelentést. Nemzetközi fronton az euróövezeti újautó-értékesítési adatok, a japán gépipari rendelésállomány számai érkeznek. Délután az amerikai munkanélküli-segély iránti kérelmeket, 16 órakor a Conference Board szeptemberi összetett konjunktúramutatóját és az euróövezet októberi fogyasztói bizalmi indexét publikálják.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 66,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 81,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 856,09 0,7% 2,4% 1,6% 10,0% 12,6% 48,5%
S&P 500 7 757,17 0,6% 0,5% -0,1% 13,3% 15,2% 70,5%
Nasdaq 29 822,52 1,1% -0,4% -2,2% 18,1% 18,7% 92,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 621,24 0,9% -4,6% -0,6% 28,4% 31,0% 125,1%
Hang Seng 23 651,87 -0,9% -2,7% -5,6% -7,7% -9,1% -9,1%
CSI 300 4 111,93 -1,0% -2,5% -9,4% -11,2% -10,8% -16,6%
Európai részvényindexek              
DAX 25 645,04 1,3% 1,4% 0,3% 4,7% 5,4% 65,7%
CAC 7 921,68 1,1% 0,6% -2,7% -2,8% -4,1% 18,5%
FTSE 10 752,88 0,2% 0,3% 0,1% 8,3% 14,1% 49,5%
FTSE MIB 49 643,69 1,2% -0,2% -5,2% 10,5% 16,4% 87,2%
IBEX 19 323,5 1,2% 0,5% -2,0% 11,6% 22,6% 116,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 326,2 -0,1% -0,1% -6,3% 29,1% 38,6% 160,0%
ATX 6 565,7 1,7% -0,8% -4,9% 23,3% 41,9% 74,3%
PX 2 663,08 0,5% 1,7% -3,2% -0,8% 13,8% 98,6%
Magyar blue chipek              
OTP 41 550 0,1% 0,2% -10,1% 18,4% 34,8% 118,8%
Mol 4 906 0,5% -1,4% -5,2% 66,9% 79,2% 77,8%
Richter 12 660 -0,4% 0,6% -1,9% 28,3% 22,8% 44,4%
Magyar Telekom 2 684 -1,7% 1,1% 5,1% 49,8% 52,5% 531,5%
Nyersanyagok              
WTI 103,95 -3,7% 7,9% 7,2% 81,5% 77,2% 25,8%
Brent 108,87 0,1% 2,6% 8,4% 78,9% 77,5% 28,5%
Arany 4 127,19 -0,2% 1,0% -5,1% -4,6% -0,4% 131,8%
Devizák              
EURHUF 365,4500 0,4% 0,4% 0,9% -4,8% -6,2% 0,6%
USDHUF 325,5970 0,6% -0,6% 3,1% -0,4% -3,0% 4,3%
GBPHUF 435,6250 0,5% 1,2% 3,3% -1,1% -2,9% 0,8%
EURUSD 1,1224 -0,2% 0,9% -2,2% -4,4% -3,3% -3,6%
USDJPY 157,9850 0,0% -0,5% 0,3% 0,8% 4,0% 38,7%
GBPUSD 1,3384 0,0% 1,7% 0,1% -0,5% 0,1% -3,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 84 023,25 1,3% 3,0% -3,0% -5,3% -22,5% 35,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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