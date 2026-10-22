Csúnya lefordulás az amerikai tőzsdéken, adják a tech részvényeket

Mínuszban indult a csütörtöki kereskedés az amerikai tőzsdéken, a nyitás utáni percekben a Dow Jones 0,2 százalékot, az S&P 500 0,8 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került lejjebb.

A tegnapi felpattanás után ismét az AI-részvények kerültek nyomás alá. A Tesla és a Meta gyorsjelentése sem oszlatta el a hatalmas beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat, a Teslánál a beruházási terv visszavágása, a Metánál pedig az AI-terjeszkedés finanszírozási igénye foglalkoztatja a befektetőket.

A hangulatot az olaj drágulása is rontja, a Brent több mint 3 százalékos emelkedéssel 112 dollár fölé került a közel-keleti konfliktus és az olajszállítás körüli aggodalmak miatt. Ez az inflációs kilátásokon keresztül is nyomást helyez a részvénypiacokra.