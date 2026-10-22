Csúnya mínuszokkal zártak az amerikai tőzsdék

Eséssel zárták a csütörtököt a főbb amerikai részvényindexek. Miközben a Dow lényegében stagnált, az S&P 1,2, a Nasdaq pedig 2,6 százalékos mínuszt könyvelhetett ma el.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az esést a technológiai szektor részvényei, köztük leginkább a Meta vezették. A közösségimédia-óriás papírjai nagyjából 7%-os mínusszal fejezték be a napot. Az AI-részvényeket övező bizonytalanság miatt az Nvidia, a Microsoft és az Amazon is esett a mai nap folyamán.