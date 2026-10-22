Csúnya mínuszokkal zártak az amerikai tőzsdék

Esés lett a vége
Eséssel zárták a csütörtököt a főbb amerikai részvényindexek. Miközben a Dow lényegében stagnált, az S&P 1,2, a Nasdaq pedig 2,6 százalékos mínuszt könyvelhetett ma el.
Az esést a technológiai szektor részvényei, köztük leginkább a Meta vezették. A közösségimédia-óriás papírjai nagyjából 7%-os mínusszal fejezték be a napot. Az AI-részvényeket övező bizonytalanság miatt az Nvidia, a Microsoft és az Amazon is esett a mai nap folyamán.
Nagyon büntetik a Metát - továbbra is esnek a tech részvények
Továbbra is jelentős mínuszban vannak a főbb technológiai részvények árfolyamai. Az esést a Meta vezeti, a cég árfolyam a eddig 8 százalékkal került feljebb a tegnap bemutatott gyorsjelentésében közzétett beruházási tervek és az AI-szektor iránti bizonytalanság miatt. Utóbbi miatt az Nvidia árfolyama 4,5, az Amazoné 5, a Google-é pedig 3,5 százalkékal került eddig lejjebb.
A főbb részvényindexek közöl a Nasdaq szenvedte eddig el a legnagyobb esést: már 3 százalékos mínuszban van a jegyzés. Az S&P árfolyama 1,5 százalékkal került lejjebb, a Dow pedig 0,3-as negatív elmozdulással nagyjából stagnál.
Rák és mRNS-vakcina: vallott a Moderna az új eredményekről
Jelentős eredményt értek el a Moderna és a Merck közös fejlesztésű, mRNS-technológián alapuló daganatellenes vakcinájával: a kezelés 42 százalékkal csökkentette a halálozás vagy a betegség kiújulásának kockázatát melanómás betegeknél – számolt be a Reuters. A szakértők szerint az eredmények új korszakot nyithatnak a személyre szabott daganatterápiában.
Emelkedik a Brent olaj
A Brent olaj hordónkénti ára a nap folyamán az öthavi csúcsot jelentő 113,8 dolláros szinten is járt már. A délután folyamán 112 dollár alatti szinten mozgott a jegyzés árfolyama, estére azonban újra 113 dollár fölé kapaszkodott.
Nagy az idegesség a piacokon: egyre nehezebben biztosítja be magát a Meta
Történelmi csúcsra emelkedett csütörtökön a Meta Platforms hitelkockázati csereügyleteinek ára (CDS), miután a vállalat megemelte az idei tőkeberuházási előrejelzésének alsó határát. A befektetők egyre szkeptikusabban figyelik a technológiai óriáscégek mesterséges intelligenciára fordított, hitelből finanszírozott kiadásait.
Egyre lejjebb ütik a Metát, vele esnek a technológiai cégek
A Meta vezetésével esés bontakozott ki csütörtökön az amerikai tőzsdéken. Az kaliforniai techóriás papírjai jelentős mínuszban nyitottak ma, és már több mint 6 százalékkal kerültek lejjebb. A befektetők annak ellenére büntetik a vállalatot, hogy a cég tegnap közzétett negyedéves jelentésében a vártnál erősebb bevételről számolt be. A befektetők ugyanakkor vélhetően a mesterséges intelligencia szektorba ömlő hatalmas pénzösszegek miatt kapcsoltak óvatosabb üzemmódba.
A főbb amerikai indexek közül az S&P 500 árfolyama eddig 1 százalékos, a Nasdaq-é pedig 2,2 százalékkal került lejjebb, a Dow pedig lényegében stagnál.
2400 milliárd tűnt el a kínai tőzsdékről – villognak a vörös lámpák
Medvepiacra került a kínai részvénypiac, miután a gyenge belföldi fogyasztás és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtérülése körüli bizonytalanság hónapok óta nyomás alatt tartja a piacokat – írja a Bloomberg.
Egyre durvább az esés Amerikában - A Meta magával rántotta a techszektort
Nagy esés bontakozott ki csütörtökön a Meta árfolyamában, amely magával rántotta gyakorlailag a teljes amerikai technológiai szektort. A heves piaci reakciók azután érkeztek, hogy a cég jelezte: az elkövetkező években "több százmilliárd dollárt" kíván mesterséges intelligenciára fordítani. A széles körű eladási hullámot a közel-keleti feszültség kiéleződése is súlyosbítotja - írta meg a Financial Times.
Ütötték az OTP-t, ralizott a Richter ma a magyar tőzsdén
Ma ismét elromlott a hangulat a nemzetközi tőzsdéken. A befektetőket egyszerre aggasztja a közel-keleti konfliktus, az energiaárak emelkedése és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hatalmas beruházások megtérülése. A negatív nemzetközi hangulatban a magyar piac is esett a mai kereskedében, a BUX index 0,9 százalékkal került lejjebb, a blue chipek pedig vegyesen teljesítettek.
Egyre nagyobb mínuszban a Nasdaq
Tovább mélyült az esés az amerikai tőzsdéken, a Nasdaq már 2,25 százalékos mínuszban jár, míg az S&P 500 1,33 százalékkal került lejjebb. A Dow Jones mérsékeltebb, 0,41 százalékos veszteséget mutat. A nyitás óta különösen a Nasdaq gyengült tovább, amely akkor még másfél százalék körüli esésben volt.
Hatalmasat szakítanak a shortosok az AI-részvényeken
Mintegy 6 milliárd dolláros nem realizált nyereséget könyvelhettek el októberben az amerikai felhőszolgáltató és adatközpont-üzemeltető vállalatok esésére fogadó befektetők, miután a piac elkezdte megkérdőjelezni a hitelből finanszírozott mesterségesintelligencia-beruházások fenntarthatóságát.
Öthavi csúcson is járt az olaj
Emelkedik az olajár csütörtökön, a Brent jelenleg 1,7 százalékos emelkedésben, de egy ponton elérte a 113,8 dollárt is, ami öthavi csúcsot jelent. Az emelkedést a közel-keleti ellátási kockázatok hajtják, a szaúdi energetikai infrastruktúrát érő újabb támadások és a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegető veszélyek ismét növelik az aggodalmakat. A piac attól tart, hogy a konfliktus további eszkalációja újabb fennakadásokat okozhat az olajszállításban.
Eséssel nyitott Amerika, a technológiai részvényeket adják
Mínuszban indult a csütörtöki kereskedés az amerikai tőzsdéken, a nyitás utáni percekben a Dow Jones 0,2 százalékot, az S&P 500 0,8 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került lejjebb.
A tegnapi felpattanás után ismét az AI-részvények kerültek nyomás alá. A Tesla és a Meta gyorsjelentése sem oszlatta el a hatalmas beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat, a Teslánál a beruházási terv visszavágása, a Metánál pedig az AI-terjeszkedés finanszírozási igénye foglalkoztatja a befektetőket.
A hangulatot az olaj drágulása is rontja, a Brent több mint 3 százalékos emelkedéssel 112 dollár fölé került a közel-keleti konfliktus és az olajszállítás körüli aggodalmak miatt. Ez az inflációs kilátásokon keresztül is nyomást helyez a részvénypiacokra.
Esik az OTP
Továbbra is mínuszban van az OTP, a bankpapír 1,4 százalékos esett, miközben reggel még közel 5 százalékos mínuszban is volt a részvény.
Közben az európai bankrészvények is nyomás alatt vannak, így az OTP nem lóg ki a sorból. A hangulatot a francia adósságpiaci feszültség rontja, a megugró hozamok csökkentik a bankok kötvényállományának piaci értékét, és megdrágíthatják a finanszírozásukat. A Barclays várakozásoktól elmaradó profitja sem segítette a szektort, miközben a brit bankokra egy esetleges adóemelés veszélye is nyomást helyez.
Úgy veszik a GTA VI előtt a Playstation 5-öt, mint a cukrot
A PlayStation 5 amerikai értékesítései szeptemberben 22 százalékkal ugrottak meg az előző év azonos időszakához képest, ahogy a vásárlók már a Grand Theft Auto VI közelgő premierjére készülnek – írja a Circana piackutató friss adataira hivatkozva a Bloomberg.
Újra ütik a technológiai részvényeket, eséssel nyithat Amerika
A tegnapi emelkedés után ismét romlott a hangulat az amerikai tőzsdéken, a határidős indexek alapján a Nasdaq 100 mintegy 1,7 százalékos, az S&P 500 1 százalékos, a Dow Jones pedig 0,6 százalékos mínuszban nyithat. Különösen a félvezetőszektor került nyomás alá, a Lam Research részvényei például 7 százalékot estek a nyitás előtti kereskedésben a csalódást keltő előrejelzés után.
A Tesla és a Meta gyorsjelentése sem oszlatta el az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat. A Tesla 3,6 százalékot esett, miután visszavágta éves beruházási tervét, a Meta pedig 2 százalékkal került lejjebb, miközben a befektetők az AI-terjeszkedés finanszírozására szolgáló, szavazati jog nélküli részvények bevezetését mérlegelik. A tegnapi nagy nyertesek is visszaadtak valamennyit az emelkedésből, a SpaceX közel 2, a Super Micro Computer mintegy 3 százalékot veszített értékéből.
A kockázatkerülést az olaj drágulása is erősíti, a Brent árfolyama közel 3 százalékkal, 112 dollár környékére emelkedett a szaúd-arábiai húszi támadások után. Az ellátási zavarok veszélye mellett ez az inflációs kilátások miatt is kedvezőtlen fejlemény a részvénypiacok számára.
Az Nvidia vezére megszólalt az AI iránti keresletről
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerint a neofelhő-szolgáltatók iránti kereslet minden képzeletet felülmúl, ám a szűkös tőke jelenleg visszafogja a szektort – közölte a CNBC.
Próbálja ledolgozni az esést az OTP
Csütörtökön kora délután 1,7 százalékos mínuszban van az OTP árfolyama, az utóbbi percekben viszont kisebb felpattanás látszik körvonalazódni.
Átírta a Wizz Air terveit az üzemanyag-drágulás, repülőgépeket vonnak ki a szomszédból
A kerozinár drasztikus megduplázódása miatt a Wizz Air öt repülőgépet von ki romániai bázisairól, ami több járat megszűnésével jár. A diszkont légitársaság a közel-keleti konfliktus okozta megnövekedett működési költségekkel indokolja a kapacitások csökkentését - írja a Maszol.
Megszólaltak a magyar profik: kiderült, mi jöhet az OTP-nél, és hol vannak most a legjobb lehetőségek
Akár már 2030-ban bevezethetik az eurót Magyarországon, komolyabb tőzsdei esés jöhet a mesterséges intelligencia körüli beruházási láz miatt, miközben a nyersanyagpiacon és az egyedi részvények között továbbra is jelentős befektetési lehetőségek kínálkoznak. Többek között ezekről is szó volt a szerdai Portfolio Investment Day konferencián, ahol a hazai pénz- és tőkepiac meghatározó szakértői osztották meg várakozásaikat. Az eseményen az állampapírpiac jövőjétől a bitcoin kilátásain át az ingatlanbefektetésekig számos izgalmas téma terítékre került, a szakemberek pedig konkrét befektetési tippeket is megosztottak a résztvevőkkel.
A profik szerint 214 százalékkal többet ér ez a részvény!
A tőzsdéken időről-időre felbukkannak olyan lehetőségek, amelyek elképesztő hozamlehetőséggel rendelekeznek. Ezúttal egy olyan részvényt hoztunk, amely most több szempontból is izgalmas lehet a befektetők számára, ráadásul most a profik is nagy fantáziát látnak benne.
Több, mint egy évtizede nem történt ilyen a francia kötvénypiacon
A 10 éves francia állampapírok hozama csütörtökön 2013 óta először haladta meg az azonos lejáratú amerikai államkötvényekét, ami a befektetők egyre növekvő aggodalmát tükrözi Franciaország romló költségvetési helyzete és emelkedő adósságállománya miatt.
Hatalmas beruházásra készül a Tesla és az Nvidia Dél-Koreában
Összesen 3,7 milliárd won értékű beruházást hajthat végre a Tesla és az Nvidia a dél-koreai Samsung Electro-Mechanics vállalattal együttműködve – írja a Maeil Business Newspaper iparági forrásokra hivatkozva.
A Tesla 1,1 billió, míg az Nvidia 2,6 billió wont biztosítana a dél-koreai Szedzsong városában épülő gyártósorok létrehozásához. Az üzemekben a mesterségesintelligencia-chipekhez szükséges fejlett, FC-BGA típusú hordozókat gyártanának, amelyeket hosszú távú szerződések keretében szállítanának a két amerikai technológiai óriásnak.
Az AI miatt elbocsátja 5000 dolgozóját egy brit nagybank
A brit Barclays 5000 munkahely megszüntetését jelentette be, ami a teljes munkavállalói létszám mintegy 5 százalékát éinti. A leépítés hátterében a mesterséges intelligencia terjedésével elért hatékonyságnövelés áll - számolt be a CNBC.
Nagy kötés mozgatta az OTP-t
Az OTP részvényeinél jelentős forgalmi kiugrás volt látható a csütörtök reggeli kereskedésben, amely mögött egy mintegy 1,1 milliárd forint értékű kötés állt.
A nagyobb tranzakciót megelőzően és azóta is átlagos forgalom mellett zajlik a kereskedés, vagyis egyelőre nem látszik tartósan megemelkedett piaci aktivitás.
Az OTP árfolyama jelenleg 1,8 százalékos mínuszban, 40 820 forinton áll, a forgalom pedig már meghaladta a 4 milliárd forintot.
Nem csak az OTP van nyomás alatt
Jelentős eladói nyomás alá kerültek a régiós bankrészvények is a csütörtöki kereskedésben. Az osztrák Raiffeisen Bank részvényei 3,6 százalékkal kerültek lejjebb, míg az Erste árfolyama 2,8 százalékkal csökkent. Az OTP részvényei a reggeli közel 5 százalékos esés után jelenleg 2 százalékos mínuszban állnak, a lengyel mBank eközben 1,2 százalékot, a cseh Komerční banka pedig 1,1 százalékot veszített értékéből.
Az európai nagybankok közül a legnagyobb mínuszban a Société Générale áll 2,7 százalékos eséssel, de a Santander 2,4, a Deutsche Bank 2,4, a BNP Paribas pedig 2,3 százalékot veszített értékéből. A BBVA 2,1, az ING 2, az Intesa Sanpaolo 1,9, a KBC 1,8, a Crédit Agricole pedig 1,6 százalékkal került lejjebb.
A skandináv bankok közül a Swedbank 1,3, a Danske Bank 1 százalékot esett, míg a Handelsbanken árfolyama lényegében stagnál.
Mi történik a vezető európai tőzsdéken?
Európa-szerte esést láthatunk a tőzsdéken. A francia CAC már 1,1, a német DAX 0,7, az angol FTSE pedig 0,7 százalékos mínuszban van a nyitást követő percekben.
Feljebb húzták az OTP-t
Jelnleg a BUX index 0,9 százalékos mínuszban áll, ami megfelel a nemzetközi trendeknek.
A blue chipek közül a reggeli közel 5 százalékos leszúrás után az OTP 1,8 százalékos mínuszban van, eközben a Telekom 0,3, a Mol 0,2., a Richter pedig 0,1 százalékot esett.
Különös mozgások az OTP-ben!
A nyitást követően egészen 39 570 forintig szúrt le az OTP árfolyama, ami 4,8 százalékos esésnek felel meg a szerdai záróárfolyamhoz képest.
Jelenleg mintegy 2 százalékos az esés mértéke, egyelőre nem látszik külön vállalatspecifikus hír.
A forgalom is kiemelkedő, a kereskedés első perceiben már több mint 2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát az OTP részvényei.
Meglepte a piacot a Nestlé - De van egy komoly probléma a háttérben
A vártnál erősebb harmadik negyedéves értékesítési adatokat közölt csütörtökön a Nestlé. A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalatának növekedését elsősorban az állateledelek és az édességek iránti kereslet támogatta, miközben a cég az oroszországi tevékenységével kapcsolatban is fontos bejelentést tett.
Nagyot villantott a Meta
A vártnál erősebb negyedéves bevételről számolt be a Meta, miközben a vállalat továbbra is hatalmas összegeket fordít a mesterséges intelligencia fejlesztésére. A befektetők kedvezően fogadták a gyorsjelentést, a részvények mintegy 4 százalékot emelkedtek a zárás utáni kereskedésben.
Történelmi lehetőség a tőzsdén: hatalmasat kaszálhat, aki időben lép!
A tőzsdén jellemzően azok a befektetők érik el a legnagyobb hozamokat, akik időben felismerik a nagy lehetőségeket. Ehhez azonban nem elég megtalálni az ígéretes vállalatokat, legalább ennyire fontos az időzítés is: mire ugyanis egy befektetési sztori a szélesebb piac figyelmének középpontjába kerül, az árfolyam gyakran már jelentős emelkedésen van túl. Most pedig egy olyan részvényre bukkantunk, amelynél a következő években különösen nagy lehet a tét.
A vártnál lényegesen jobb negyedéves számokat közölt a Nokia
A vállalat egyre látványosabban profitál a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra-beruházások felfutásából.
A legfontosabb számok:
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Az árbevétel 10 százalékkal, 5,15 milliárd euróra nőtt, meghaladva az 5,05 milliárd eurós várakozást.
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A korrigált üzemi eredmény 35 százalékkal, 605 millió euróra ugrott, miközben az elemzők mindössze 453 millió euróra számítottak.
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Az AI- és felhőpiaci ügyfelektől származó bevétel 123 százalékkal emelkedett éves alapon.
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Az ezekhez az ügyfelekhez kapcsolódó megrendelések értéke 118 százalékkal, 1,5 milliárd euróra nőtt.
A menedzsment 2027-re 25–30 százalékos növekedést vár az optikai és IP-hálózati üzletágakban.
A Nokia idén 48 százalékos pluszban van.
Emelkedik az olajár
Már 1,6 százalékos pluszaban, 113 dollár közelében jár az olajár a Közel-Keletről érkező hírek hatására.
Esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,1 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,17 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,91 százalékot esett, míg a CSI 300 0,8 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,26 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,39 százalékot eshet, míg a FTSE 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,41 százalékot eshet, a S&P 500 0,74 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,55 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma ismét több magyar adat érkezik: reggel a KSH a szeptemberi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi statisztikákat közli, 11 órakor pedig a Pénzügyminisztérium teszi közzé a szeptemberi részletes államháztartási jelentést. Nemzetközi fronton az euróövezeti újautó-értékesítési adatok, a japán gépipari rendelésállomány számai érkeznek. Délután az amerikai munkanélküli-segély iránti kérelmeket, 16 órakor a Conference Board szeptemberi összetett konjunktúramutatóját és az euróövezet októberi fogyasztói bizalmi indexét publikálják.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 66,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 81,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 856,09
|0,7%
|2,4%
|1,6%
|10,0%
|12,6%
|48,5%
|S&P 500
|7 757,17
|0,6%
|0,5%
|-0,1%
|13,3%
|15,2%
|70,5%
|Nasdaq
|29 822,52
|1,1%
|-0,4%
|-2,2%
|18,1%
|18,7%
|92,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 621,24
|0,9%
|-4,6%
|-0,6%
|28,4%
|31,0%
|125,1%
|Hang Seng
|23 651,87
|-0,9%
|-2,7%
|-5,6%
|-7,7%
|-9,1%
|-9,1%
|CSI 300
|4 111,93
|-1,0%
|-2,5%
|-9,4%
|-11,2%
|-10,8%
|-16,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 645,04
|1,3%
|1,4%
|0,3%
|4,7%
|5,4%
|65,7%
|CAC
|7 921,68
|1,1%
|0,6%
|-2,7%
|-2,8%
|-4,1%
|18,5%
|FTSE
|10 752,88
|0,2%
|0,3%
|0,1%
|8,3%
|14,1%
|49,5%
|FTSE MIB
|49 643,69
|1,2%
|-0,2%
|-5,2%
|10,5%
|16,4%
|87,2%
|IBEX
|19 323,5
|1,2%
|0,5%
|-2,0%
|11,6%
|22,6%
|116,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 326,2
|-0,1%
|-0,1%
|-6,3%
|29,1%
|38,6%
|160,0%
|ATX
|6 565,7
|1,7%
|-0,8%
|-4,9%
|23,3%
|41,9%
|74,3%
|PX
|2 663,08
|0,5%
|1,7%
|-3,2%
|-0,8%
|13,8%
|98,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 550
|0,1%
|0,2%
|-10,1%
|18,4%
|34,8%
|118,8%
|Mol
|4 906
|0,5%
|-1,4%
|-5,2%
|66,9%
|79,2%
|77,8%
|Richter
|12 660
|-0,4%
|0,6%
|-1,9%
|28,3%
|22,8%
|44,4%
|Magyar Telekom
|2 684
|-1,7%
|1,1%
|5,1%
|49,8%
|52,5%
|531,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|103,95
|-3,7%
|7,9%
|7,2%
|81,5%
|77,2%
|25,8%
|Brent
|108,87
|0,1%
|2,6%
|8,4%
|78,9%
|77,5%
|28,5%
|Arany
|4 127,19
|-0,2%
|1,0%
|-5,1%
|-4,6%
|-0,4%
|131,8%
|Devizák
|EURHUF
|365,4500
|0,4%
|0,4%
|0,9%
|-4,8%
|-6,2%
|0,6%
|USDHUF
|325,5970
|0,6%
|-0,6%
|3,1%
|-0,4%
|-3,0%
|4,3%
|GBPHUF
|435,6250
|0,5%
|1,2%
|3,3%
|-1,1%
|-2,9%
|0,8%
|EURUSD
|1,1224
|-0,2%
|0,9%
|-2,2%
|-4,4%
|-3,3%
|-3,6%
|USDJPY
|157,9850
|0,0%
|-0,5%
|0,3%
|0,8%
|4,0%
|38,7%
|GBPUSD
|1,3384
|0,0%
|1,7%
|0,1%
|-0,5%
|0,1%
|-3,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 023,25
|1,3%
|3,0%
|-3,0%
|-5,3%
|-22,5%
|35,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT
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A dolgozók úgy tudják, folytatódni is fog a leépítés.
Trump egyre közelebb araszol Oroszországhoz: egyértelmű véleményt mondott Zelenszkij
Szerinte Putyin nem akarja befejezni a háborút.
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Pedig korábban már az idei bevezetést tervezték.
Menesztett egy helyettes államtitkárt Magyar Péter
Nem ismert a döntés háttere.
Átvilágítja az Orbán-kormány szívügyére dobott százmilliárdokat Magyar Péter kabinetje
A Belügyminisztérium fontos vizsgálatot rendelt el.
Súlyos elváltozásokhoz vezethet az agyban a szennyezett levegő - Még csak most kezdik megérteni a kutatók
Akár az agytérfogat zsugorodásával is járhat.
Kiszámoltuk: 1,5 millió forintba kerülhet, ha csak jövőre kezded a megtakarítást
Ha idén kihagyod a nyugdíj-megtakarítást, elsőre úgy tűnhet, hogy csak annyit veszítesz, amennyit nem fizettél be, plusz a rá járó 20 százalékos adójóváírást. 300 ezer forintnál ez 360
A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at
Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás
A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.