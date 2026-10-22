Fenntarthatóság nélkül nincs jövőnk - A jó vállalati példákat ösztönzi a Green Awards

A 2026-os díjazottakról még szeptemberben számoltunk be, az elismerés és a pillanatnyi díjátadás azonban egy sokszor évekre, évtizedekre visszamenő munka eredményét foglalja össze.

A videóinterjúban Mécs Imre, a Green Cloud alapítója, társtulajdonosa nemcsak azt hangsúlyozta, hogy minden vállalat, társadalmi, és egyéb szervezet gondolkodásmódjában elsődlegesnek kellene lennie a fenntarthatóságnak, biztosítva a jövőnket, de azt is kiemelte, hogy az idei pályázatok és nyertesek remekül megmutatták, hogy önmagában a fenntarthatóságnak mennyi rétege van, a társadalom, valamint a gazdaság számos szegmensét érinti.

A díj elsődleges funkciója a példamutatás és az ösztönzés, a zsűri ennek megfelelően azokat a pályamunkákat igyekezett díjazni, amelyek példaként szolgálhatnak mások számára.

- emelte ki a videóban.

A cikk megjelenését a Green Cloud támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio