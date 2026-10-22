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Fenntarthatóság nélkül nincs jövőnk - A jó vállalati példákat ösztönzi a Green Awards

Portfolio
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Már ötödik alkalommal hirdettük meg a Green Awards különböző kategóriáit a Green Cloud és a Portfolio Csoport közös együttműködésével. Bő egy hónapja, a szeptemberi díjátadó eseményen már bejelentettük és bemutattuk a leginnovatívabb vállalatokat, programokat, szervezeteket, példaképet, azaz a Green Awards 2026-os győzteseit. A díj jelentőségéről, az díjazás elsődleges céljáról Mécs Imrét, a Solar Markt Csoport elnökét, a Green Cloud alapítóját, társtulajdonosát, és egyben a Green Awards kuratórium tagját kérdeztük.

A 2026-os díjazottakról még szeptemberben számoltunk be, az elismerés és a pillanatnyi díjátadás azonban egy sokszor évekre, évtizedekre visszamenő munka eredményét foglalja össze.

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A videóinterjúban Mécs Imre, a Green Cloud alapítója, társtulajdonosa nemcsak azt hangsúlyozta, hogy minden vállalat, társadalmi, és egyéb szervezet gondolkodásmódjában elsődlegesnek kellene lennie a fenntarthatóságnak, biztosítva a jövőnket, de azt is kiemelte, hogy az idei pályázatok és nyertesek remekül megmutatták, hogy önmagában a fenntarthatóságnak mennyi rétege van, a társadalom, valamint a gazdaság számos szegmensét érinti.

A díj elsődleges funkciója a példamutatás és az ösztönzés, a zsűri ennek megfelelően azokat a pályamunkákat igyekezett díjazni, amelyek példaként szolgálhatnak mások számára.

- emelte ki a videóban.

A cikk megjelenését a Green Cloud támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

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