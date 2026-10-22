Hiába a repülő autó, földhöz ragadt üzeneteket küldött a Tesla

Sikerült meglepni az elemzőket
Az október elején publikált értékesítési jelentés szerint a Tesla 486 532 autót adott át a harmadik negyedévben. Ez 2,1 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest, a második negyedévhez mérve pedig 1,3 százalékos növekedés. Mivel a termelés 464 391 darab volt, a kiszállítások ismét meghaladták a gyártást. A készletszint ennek megfelelően 15 napról 11 napnyi értékesítésre csökkent. A menedzsment szerint a személyautók rendelésállománya négy éve nem volt ilyen magas, a gyártás növelését pedig továbbra is az akkumulátorok elérhetősége korlátozza. A fogyó készletek és a négyéves csúcson álló rendelésállomány együtt szilárd keresletre utalnak.
Az energiatermelési és -tárolási üzletág 13,7 GWh tárolókapacitást adott át a harmadik negyedévben, ami közel 10 százalékos növekedés. A szegmens bevétele azonban 16 százalékkal, 2,88 milliárd dollárra csökkent, amit a Tesla részben vámokhoz kapcsolódó ügyfél-visszatérítésekkel magyarázott. Musk az elemzői híváson kifejezetten erős energiatárolási keresletről beszélt, amelyet az AI-adatközpontok építése is támogat. Az üzletág így továbbra is fontos kapcsolatot teremt a Tesla és az AI-beruházási hullám között.
Összességében a Tesla bevétele 28,05 milliárd dollár volt a harmadik negyedévben, lényegében ugyanannyi, mint egy évvel korábban. Az autóüzlet bevétele 3 százalékkal, 20,56 milliárd dollárra mérséklődött, amit részben ellensúlyozott, hogy a többek között a töltést és a biztosítást magában foglaló szolgáltatási és egyéb bevételek 33 százalékkal, 4,61 milliárd dollárra nőttek. A Tesla az autóüzletág gyenge negyedéves bevételi teljesítményét az autók alacsonyabb átlagos eladási árával, valamint az akkumulátor-beszerzés nehézségeivel magyarázta. Utóbbiak miatt nem tudott elegendő járművet gyártani a felhalmozódott megrendelések teljesítéséhez.
A stagnáló bevétel viszont még így is pozitív csalódást okozott az elemzőknek, akik 27,9 milliárd dollárt vártak.
Az autóüzlet egyik legfontosabb mutatója, a szabályozói kreditek nélkül számított bruttó marzs 18,1 százalék lett. Ez meghaladta a Visible Alpha által összegyűjtött 16,7 százalékos elemzői konszenzust, és arra utal, hogy a Tesla alaptevékenységének jövedelmezősége ellenállóbb volt az előzetesen vártnál, ráadásul a bázisidőszakban mért 14,5 százaléknál is magasabb volt a marzs.
A vállalat egészének eredményét viszont továbbra is visszafogja, hogy a működési kiadások 39 százalékkal, 4,78 milliárd dollárra emelkedtek, ezen belül a kutatás-fejlesztési ráfordítások közel 70 százalékkal ugrottak meg. A Tesla a költségnyomást főként az AI-fejlesztésekkel és a részvényalapú juttatásokkal magyarázta.
A profitot a szabályozói kreditek értékesítéséből származó bevétel visszaesése is terhelte, ez az egy évvel korábbi 417 millió dollárról 113 millió dollárra, közel 73 százalékkal csökkent.
Az üzemi eredmény 56 százalékkal, 718 millió dollárra esett, így az üzemi marzs az egy évvel korábbi 5,8 százalékról 2,6 százalékra csökkent. A marzs a második negyedév 1,4 százalékos szintjéhez mérten javulást jelent.
A részvényesekre jutó (non-GAAP) nettó profit 4 százalékkal, 1,7 milliárd dollárra csökkent.
A korrigált, hígított részvényenkénti eredmény 48 cent lett az egy évvel korábbi 50 centhez képest. Az elemzők viszont ennél is nagyobb visszaeséssel számoltak (43 cent), így a cég ezen a soron is pozitív meglepetést okozott.
Lejjebb vitték a beruházási tervet
A vállalat által összeállított elemzői konszenzus 4,51 milliárd dolláros pénzkiáramlással számolt, a Tesla ehhez képest 1,53 milliárd dolláros pozitív szabad cash flow-t ért el,
ami több mint 6 milliárd dolláros eltérés.
A működési cash flow nagyjából 3 milliárd dollárral a várt 3,27 milliárd fölött, 6,26 milliárd dolláron alakult. A beruházások szintén mintegy 3 milliárd dollárral maradtak a 7,77 milliárdos konszenzus alatt, és 4,73 milliárd dollárt tettek ki. A meglepetéshez tehát nagyságrendileg hasonló mértékben járult hozzá a vártnál erősebb működési pénzáramlás és az alacsonyabb beruházási kiadás. Mivel a működési cash flow egy év alatt lényegében stagnált, a beruházások pedig több mint megduplázódtak, a szabad cash flow 62 százalékkal, 3,99 milliárd dollárról esett vissza.
A menedzsment a korábbi, 25 milliárd dollár feletti szintről nagyjából 20 milliárdra mérsékelte az idei beruházási tervet.
Vaibhav Taneja pénzügyi igazgató hatékonyabb tőkefelhasználásról beszélt, és jelezte, hogy a kiadásokat elsősorban a működésből finanszíroznák. Az első kilenc hónapban elköltött mintegy 13 milliárd dollár alapján a negyedik negyedévre körülbelül 7 milliárd dolláros beruházás marad.
Mikor hoznak érdemi pénzt Musk nagy tervei?
Az aktív, fizetős FSD-hozzáférések száma 1,74 millióra nőtt, amibe a havi előfizetők és az egyszeri díjat fizető ügyfelek egyaránt beletartoznak. Észak-Amerikában az újonnan átadott autók több mint háromnegyedéhez kapcsolódott előfizetés a rendszerre, amely továbbra is folyamatos vezetői felügyeletet igényel. Austinban szeptemberben Cybercabokkal is elindult a robotaxi-szolgáltatás, Fremontban pedig megkezdődött az Optimus gyártása.
A nagyobb növekedési ígéretek időzítéséről a menedzsment ugyanakkor óvatosabban nyilatkozott.
Musk szerint a robotaxi-szolgáltatás bevételi hozzájárulása 2027 második negyedévében válhat érzékelhetővé. A robotaxi-üzlet felfutásának azonban hatósági akadályai is vannak. A Reuters szerint a Tesla még az év vége előtt megkezdené a kormány és pedálok nélküli Cybercabok értékesítését, miközben az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság azt vizsgálja, hogyan igazolta a vállalat a járművek megfelelését a szövetségi előírásoknak. A Teslának október 30-ig kell válaszolnia a hatóság kérdéseire.
Az Optimus kapcsán Musk szintén az elvárások mérséklésére intett, mivel a robotnak még jelentős fejlődésre van szüksége ahhoz, hogy változatos feladatokban valóban használható legyen.
A hosszú távú tőkeigény nagyságát jól mutatja, hogy Musk a SpaceX-szel közös Terafab chipgyártási projekt költségét idővel 100 milliárd dollár fölé tette, a két vállalat közötti teherviselés pedig még tisztázatlan.
Elillant a kezdeti öröm
A részvény a jelentés utáni első emelkedést követően lefordult, és a szerdai zárás utáni kereskedésben mintegy 3,3 százalékot veszített értékéből. Az árfolyamreakció azt jelzi, hogy a befektetők figyelmét az új üzletágak felfutásának ideje és költsége kötötte le. A megítélést bonyolítja a SpaceX-szel esetleg megvalósuló egyesülés is, amellyel Musk megerősítése szerint mindkét cégnél különbizottság foglalkozik.
A Tesla gyorsjelentése további részleteket nem közölt, és konkrét megállapodás egyelőre nem született.
Címlapkép forrása: Tesla
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