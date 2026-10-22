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Hirtelen nagyot zuhant az OTP!
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Hirtelen nagyot zuhant az OTP!

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Ismét lefelé vették az irányt a tőzsdék, miután a jemeni húszik újabb támadásokat hajtottak végre Szaúd-Arábia ellen, és már az ország olajipari infrastruktúráját is célba vették. Az amerikai külügyminisztérium a romló biztonsági helyzet miatt diplomáciai személyzet családtagjainak kivonását tervezi a térségből. Ezt követően esnek a fémek és a tőzsdék is, az energiaárak pedig ismételten emelkednek.

A magyar tőzsde nagyobb eséssel nyitott, nagyot esett az OTP. A bankrészvény árfolyama rövid időre közel 5 százalékos mínuszban is volt, ezt követően azonban visszarántották az árfolyamot. A különös mozgás hátterében nem áll OTP-specifikus hír, az azonban elmondható, hogy régiós és nemzetközi szinten egyaránt nyomás alatt vannak most a bankrészvények.
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Hatalmas beruházásra készül a Tesla és az Nvidia Dél-Koreában

Összesen 3,7 milliárd won értékű beruházást hajthat végre a Tesla és az Nvidia a dél-koreai Samsung Electro-Mechanics vállalattal együttműködve – írja a Maeil Business Newspaper iparági forrásokra hivatkozva.

A Tesla 1,1 billió, míg az Nvidia 2,6 billió wont biztosítana a dél-koreai Szedzsong városában épülő gyártósorok létrehozásához. Az üzemekben a mesterségesintelligencia-chipekhez szükséges fejlett, FC-BGA típusú hordozókat gyártanának, amelyeket hosszú távú szerződések keretében szállítanának a két amerikai technológiai óriásnak.

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Az AI miatt elbocsátja 5000 dolgozóját egy brit nagybank

A brit Barclays 5000 munkahely megszüntetését jelentette be, ami a teljes munkavállalói létszám mintegy 5 százalékát éinti. A leépítés hátterében a mesterséges intelligencia terjedésével elért hatékonyságnövelés áll - számolt be a CNBC.

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Az AI miatt elbocsátja 5000 dolgozóját egy brit nagybank
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Nagy kötés mozgatta az OTP-t

Az OTP részvényeinél jelentős forgalmi kiugrás volt látható a csütörtök reggeli kereskedésben, amely mögött egy mintegy 1,1 milliárd forint értékű kötés állt.

A nagyobb tranzakciót megelőzően és azóta is átlagos forgalom mellett zajlik a kereskedés, vagyis egyelőre nem látszik tartósan megemelkedett piaci aktivitás.

Az OTP árfolyama jelenleg 1,8 százalékos mínuszban, 40 820 forinton áll, a forgalom pedig már meghaladta a 4 milliárd forintot.

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Nem csak az OTP van nyomás alatt

Jelentős eladói nyomás alá kerültek a régiós bankrészvények is a csütörtöki kereskedésben. Az osztrák Raiffeisen Bank részvényei 3,6 százalékkal kerültek lejjebb, míg az Erste árfolyama 2,8 százalékkal csökkent. Az OTP részvényei a reggeli közel 5 százalékos esés után jelenleg 2 százalékos mínuszban állnak, a lengyel mBank eközben 1,2 százalékot, a cseh Komerční banka pedig 1,1 százalékot veszített értékéből.

Az európai nagybankok közül a legnagyobb mínuszban a Société Générale áll 2,7 százalékos eséssel, de a Santander 2,4, a Deutsche Bank 2,4, a BNP Paribas pedig 2,3 százalékot veszített értékéből. A BBVA 2,1, az ING 2, az Intesa Sanpaolo 1,9, a KBC 1,8, a Crédit Agricole pedig 1,6 százalékkal került lejjebb.

A skandináv bankok közül a Swedbank 1,3, a Danske Bank 1 százalékot esett, míg a Handelsbanken árfolyama lényegében stagnál.

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Mi történik a vezető európai tőzsdéken?

Európa-szerte esést láthatunk a tőzsdéken. A francia CAC már 1,1, a német DAX 0,7, az angol FTSE pedig 0,7 százalékos mínuszban van a nyitást követő percekben.

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Feljebb húzták az OTP-t

Jelnleg a BUX index 0,9 százalékos mínuszban áll, ami megfelel a nemzetközi trendeknek.

A blue chipek közül a reggeli közel 5 százalékos leszúrás után az OTP 1,8 százalékos mínuszban van, eközben a Telekom 0,3, a Mol 0,2., a Richter pedig 0,1 százalékot esett.

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Különös mozgások az OTP-ben!

A nyitást követően egészen 39 570 forintig szúrt le az OTP árfolyama, ami 4,8 százalékos esésnek felel meg a szerdai záróárfolyamhoz képest.

Jelenleg mintegy 2 százalékos az esés mértéke, egyelőre nem látszik külön vállalatspecifikus hír.

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A forgalom is kiemelkedő, a kereskedés első perceiben már több mint 2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát az OTP részvényei.

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Meglepte a piacot a Nestlé - De van egy komoly probléma a háttérben

A vártnál erősebb harmadik negyedéves értékesítési adatokat közölt csütörtökön a Nestlé. A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalatának növekedését elsősorban az állateledelek és az édességek iránti kereslet támogatta, miközben a cég az oroszországi tevékenységével kapcsolatban is fontos bejelentést tett.

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Meglepte a piacot a Nestlé - De van egy komoly probléma a háttérben
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Nagyot villantott a Meta

A vártnál erősebb negyedéves bevételről számolt be a Meta, miközben a vállalat továbbra is hatalmas összegeket fordít a mesterséges intelligencia fejlesztésére. A befektetők kedvezően fogadták a gyorsjelentést, a részvények mintegy 4 százalékot emelkedtek a zárás utáni kereskedésben.

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Nagyot villantott a Meta
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Történelmi lehetőség a tőzsdén: hatalmasat kaszálhat, aki időben lép!

A tőzsdén jellemzően azok a befektetők érik el a legnagyobb hozamokat, akik időben felismerik a nagy lehetőségeket. Ehhez azonban nem elég megtalálni az ígéretes vállalatokat, legalább ennyire fontos az időzítés is: mire ugyanis egy befektetési sztori a szélesebb piac figyelmének középpontjába kerül, az árfolyam gyakran már jelentős emelkedésen van túl. Most pedig egy olyan részvényre bukkantunk, amelynél a következő években különösen nagy lehet a tét.

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Történelmi lehetőség a tőzsdén: hatalmasat kaszálhat, aki időben lép!
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A vártnál lényegesen jobb negyedéves számokat közölt a Nokia

A vállalat egyre látványosabban profitál a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra-beruházások felfutásából.

A legfontosabb számok:

  • Az árbevétel 10 százalékkal, 5,15 milliárd euróra nőtt, meghaladva az 5,05 milliárd eurós várakozást.

  • A korrigált üzemi eredmény 35 százalékkal, 605 millió euróra ugrott, miközben az elemzők mindössze 453 millió euróra számítottak.

  • Az AI- és felhőpiaci ügyfelektől származó bevétel 123 százalékkal emelkedett éves alapon.

  • Az ezekhez az ügyfelekhez kapcsolódó megrendelések értéke 118 százalékkal, 1,5 milliárd euróra nőtt.

A menedzsment 2027-re 25–30 százalékos növekedést vár az optikai és IP-hálózati üzletágakban.

A Nokia idén 48 százalékos pluszban van.

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Emelkedik az olajár

Már 1,6 százalékos pluszaban, 113 dollár közelében jár az olajár a Közel-Keletről érkező hírek hatására.

BRENT_2026-10-22_08-18-26
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Esés Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,1 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,17 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,91 százalékot esett, míg a CSI 300 0,8 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,26 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,39 százalékot eshet, míg a FTSE 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,41 százalékot eshet, a S&P 500 0,74 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,55 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma ismét több magyar adat érkezik: reggel a KSH a szeptemberi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi statisztikákat közli, 11 órakor pedig a Pénzügyminisztérium teszi közzé a szeptemberi részletes államháztartási jelentést. Nemzetközi fronton az euróövezeti újautó-értékesítési adatok, a japán gépipari rendelésállomány számai érkeznek. Délután az amerikai munkanélküli-segély iránti kérelmeket, 16 órakor a Conference Board szeptemberi összetett konjunktúramutatóját és az euróövezet októberi fogyasztói bizalmi indexét publikálják.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 66,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 81,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 856,09 0,7% 2,4% 1,6% 10,0% 12,6% 48,5%
S&P 500 7 757,17 0,6% 0,5% -0,1% 13,3% 15,2% 70,5%
Nasdaq 29 822,52 1,1% -0,4% -2,2% 18,1% 18,7% 92,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 621,24 0,9% -4,6% -0,6% 28,4% 31,0% 125,1%
Hang Seng 23 651,87 -0,9% -2,7% -5,6% -7,7% -9,1% -9,1%
CSI 300 4 111,93 -1,0% -2,5% -9,4% -11,2% -10,8% -16,6%
Európai részvényindexek              
DAX 25 645,04 1,3% 1,4% 0,3% 4,7% 5,4% 65,7%
CAC 7 921,68 1,1% 0,6% -2,7% -2,8% -4,1% 18,5%
FTSE 10 752,88 0,2% 0,3% 0,1% 8,3% 14,1% 49,5%
FTSE MIB 49 643,69 1,2% -0,2% -5,2% 10,5% 16,4% 87,2%
IBEX 19 323,5 1,2% 0,5% -2,0% 11,6% 22,6% 116,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 326,2 -0,1% -0,1% -6,3% 29,1% 38,6% 160,0%
ATX 6 565,7 1,7% -0,8% -4,9% 23,3% 41,9% 74,3%
PX 2 663,08 0,5% 1,7% -3,2% -0,8% 13,8% 98,6%
Magyar blue chipek              
OTP 41 550 0,1% 0,2% -10,1% 18,4% 34,8% 118,8%
Mol 4 906 0,5% -1,4% -5,2% 66,9% 79,2% 77,8%
Richter 12 660 -0,4% 0,6% -1,9% 28,3% 22,8% 44,4%
Magyar Telekom 2 684 -1,7% 1,1% 5,1% 49,8% 52,5% 531,5%
Nyersanyagok              
WTI 103,95 -3,7% 7,9% 7,2% 81,5% 77,2% 25,8%
Brent 108,87 0,1% 2,6% 8,4% 78,9% 77,5% 28,5%
Arany 4 127,19 -0,2% 1,0% -5,1% -4,6% -0,4% 131,8%
Devizák              
EURHUF 365,4500 0,4% 0,4% 0,9% -4,8% -6,2% 0,6%
USDHUF 325,5970 0,6% -0,6% 3,1% -0,4% -3,0% 4,3%
GBPHUF 435,6250 0,5% 1,2% 3,3% -1,1% -2,9% 0,8%
EURUSD 1,1224 -0,2% 0,9% -2,2% -4,4% -3,3% -3,6%
USDJPY 157,9850 0,0% -0,5% 0,3% 0,8% 4,0% 38,7%
GBPUSD 1,3384 0,0% 1,7% 0,1% -0,5% 0,1% -3,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 84 023,25 1,3% 3,0% -3,0% -5,3% -22,5% 35,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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