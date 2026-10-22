Hirtelen nagyot zuhant az OTP!

Jelentős eladói nyomás alá kerültek a régiós bankrészvények is a csütörtöki kereskedésben. Az osztrák Raiffeisen Bank részvényei 3,6 százalékkal kerültek lejjebb, míg az Erste árfolyama 2,8 százalékkal csökkent. Az OTP részvényei a reggeli közel 5 százalékos esés után jelenleg 2 százalékos mínuszban állnak, a lengyel mBank eközben 1,2 százalékot, a cseh Komerční banka pedig 1,1 százalékot veszített értékéből.

Az európai nagybankok közül a legnagyobb mínuszban a Société Générale áll 2,7 százalékos eséssel, de a Santander 2,4, a Deutsche Bank 2,4, a BNP Paribas pedig 2,3 százalékot veszített értékéből. A BBVA 2,1, az ING 2, az Intesa Sanpaolo 1,9, a KBC 1,8, a Crédit Agricole pedig 1,6 százalékkal került lejjebb.

A skandináv bankok közül a Swedbank 1,3, a Danske Bank 1 százalékot esett, míg a Handelsbanken árfolyama lényegében stagnál.