Hirtelen nagyot zuhant az OTP!

A magyar tőzsde nagyobb eséssel nyitott, nagyot esett az OTP. A bankrészvény árfolyama rövid időre közel 5 százalékos mínuszban is volt, ezt követően azonban visszarántották az árfolyamot. A különös mozgás hátterében nem áll OTP-specifikus hír, az azonban elmondható, hogy régiós és nemzetközi szinten egyaránt nyomás alatt vannak most a bankrészvények.
Hatalmas beruházásra készül a Tesla és az Nvidia Dél-Koreában
Összesen 3,7 milliárd won értékű beruházást hajthat végre a Tesla és az Nvidia a dél-koreai Samsung Electro-Mechanics vállalattal együttműködve – írja a Maeil Business Newspaper iparági forrásokra hivatkozva.
A Tesla 1,1 billió, míg az Nvidia 2,6 billió wont biztosítana a dél-koreai Szedzsong városában épülő gyártósorok létrehozásához. Az üzemekben a mesterségesintelligencia-chipekhez szükséges fejlett, FC-BGA típusú hordozókat gyártanának, amelyeket hosszú távú szerződések keretében szállítanának a két amerikai technológiai óriásnak.
Az AI miatt elbocsátja 5000 dolgozóját egy brit nagybank
A brit Barclays 5000 munkahely megszüntetését jelentette be, ami a teljes munkavállalói létszám mintegy 5 százalékát éinti. A leépítés hátterében a mesterséges intelligencia terjedésével elért hatékonyságnövelés áll - számolt be a CNBC.
Nagy kötés mozgatta az OTP-t
Az OTP részvényeinél jelentős forgalmi kiugrás volt látható a csütörtök reggeli kereskedésben, amely mögött egy mintegy 1,1 milliárd forint értékű kötés állt.
A nagyobb tranzakciót megelőzően és azóta is átlagos forgalom mellett zajlik a kereskedés, vagyis egyelőre nem látszik tartósan megemelkedett piaci aktivitás.
Az OTP árfolyama jelenleg 1,8 százalékos mínuszban, 40 820 forinton áll, a forgalom pedig már meghaladta a 4 milliárd forintot.
Nem csak az OTP van nyomás alatt
Jelentős eladói nyomás alá kerültek a régiós bankrészvények is a csütörtöki kereskedésben. Az osztrák Raiffeisen Bank részvényei 3,6 százalékkal kerültek lejjebb, míg az Erste árfolyama 2,8 százalékkal csökkent. Az OTP részvényei a reggeli közel 5 százalékos esés után jelenleg 2 százalékos mínuszban állnak, a lengyel mBank eközben 1,2 százalékot, a cseh Komerční banka pedig 1,1 százalékot veszített értékéből.
Az európai nagybankok közül a legnagyobb mínuszban a Société Générale áll 2,7 százalékos eséssel, de a Santander 2,4, a Deutsche Bank 2,4, a BNP Paribas pedig 2,3 százalékot veszített értékéből. A BBVA 2,1, az ING 2, az Intesa Sanpaolo 1,9, a KBC 1,8, a Crédit Agricole pedig 1,6 százalékkal került lejjebb.
A skandináv bankok közül a Swedbank 1,3, a Danske Bank 1 százalékot esett, míg a Handelsbanken árfolyama lényegében stagnál.
Mi történik a vezető európai tőzsdéken?
Európa-szerte esést láthatunk a tőzsdéken. A francia CAC már 1,1, a német DAX 0,7, az angol FTSE pedig 0,7 százalékos mínuszban van a nyitást követő percekben.
Feljebb húzták az OTP-t
Jelnleg a BUX index 0,9 százalékos mínuszban áll, ami megfelel a nemzetközi trendeknek.
A blue chipek közül a reggeli közel 5 százalékos leszúrás után az OTP 1,8 százalékos mínuszban van, eközben a Telekom 0,3, a Mol 0,2., a Richter pedig 0,1 százalékot esett.
Különös mozgások az OTP-ben!
A nyitást követően egészen 39 570 forintig szúrt le az OTP árfolyama, ami 4,8 százalékos esésnek felel meg a szerdai záróárfolyamhoz képest.
Jelenleg mintegy 2 százalékos az esés mértéke, egyelőre nem látszik külön vállalatspecifikus hír.
A forgalom is kiemelkedő, a kereskedés első perceiben már több mint 2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát az OTP részvényei.
Meglepte a piacot a Nestlé - De van egy komoly probléma a háttérben
A vártnál erősebb harmadik negyedéves értékesítési adatokat közölt csütörtökön a Nestlé. A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalatának növekedését elsősorban az állateledelek és az édességek iránti kereslet támogatta, miközben a cég az oroszországi tevékenységével kapcsolatban is fontos bejelentést tett.
Nagyot villantott a Meta
A vártnál erősebb negyedéves bevételről számolt be a Meta, miközben a vállalat továbbra is hatalmas összegeket fordít a mesterséges intelligencia fejlesztésére. A befektetők kedvezően fogadták a gyorsjelentést, a részvények mintegy 4 százalékot emelkedtek a zárás utáni kereskedésben.
Történelmi lehetőség a tőzsdén: hatalmasat kaszálhat, aki időben lép!
A tőzsdén jellemzően azok a befektetők érik el a legnagyobb hozamokat, akik időben felismerik a nagy lehetőségeket. Ehhez azonban nem elég megtalálni az ígéretes vállalatokat, legalább ennyire fontos az időzítés is: mire ugyanis egy befektetési sztori a szélesebb piac figyelmének középpontjába kerül, az árfolyam gyakran már jelentős emelkedésen van túl. Most pedig egy olyan részvényre bukkantunk, amelynél a következő években különösen nagy lehet a tét.
A vártnál lényegesen jobb negyedéves számokat közölt a Nokia
A vállalat egyre látványosabban profitál a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra-beruházások felfutásából.
A legfontosabb számok:
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Az árbevétel 10 százalékkal, 5,15 milliárd euróra nőtt, meghaladva az 5,05 milliárd eurós várakozást.
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A korrigált üzemi eredmény 35 százalékkal, 605 millió euróra ugrott, miközben az elemzők mindössze 453 millió euróra számítottak.
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Az AI- és felhőpiaci ügyfelektől származó bevétel 123 százalékkal emelkedett éves alapon.
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Az ezekhez az ügyfelekhez kapcsolódó megrendelések értéke 118 százalékkal, 1,5 milliárd euróra nőtt.
A menedzsment 2027-re 25–30 százalékos növekedést vár az optikai és IP-hálózati üzletágakban.
A Nokia idén 48 százalékos pluszban van.
Emelkedik az olajár
Már 1,6 százalékos pluszaban, 113 dollár közelében jár az olajár a Közel-Keletről érkező hírek hatására.
Esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,1 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,17 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,91 százalékot esett, míg a CSI 300 0,8 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,26 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,39 százalékot eshet, míg a FTSE 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,41 százalékot eshet, a S&P 500 0,74 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,55 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma ismét több magyar adat érkezik: reggel a KSH a szeptemberi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi statisztikákat közli, 11 órakor pedig a Pénzügyminisztérium teszi közzé a szeptemberi részletes államháztartási jelentést. Nemzetközi fronton az euróövezeti újautó-értékesítési adatok, a japán gépipari rendelésállomány számai érkeznek. Délután az amerikai munkanélküli-segély iránti kérelmeket, 16 órakor a Conference Board szeptemberi összetett konjunktúramutatóját és az euróövezet októberi fogyasztói bizalmi indexét publikálják.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 66,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 81,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 856,09
|0,7%
|2,4%
|1,6%
|10,0%
|12,6%
|48,5%
|S&P 500
|7 757,17
|0,6%
|0,5%
|-0,1%
|13,3%
|15,2%
|70,5%
|Nasdaq
|29 822,52
|1,1%
|-0,4%
|-2,2%
|18,1%
|18,7%
|92,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 621,24
|0,9%
|-4,6%
|-0,6%
|28,4%
|31,0%
|125,1%
|Hang Seng
|23 651,87
|-0,9%
|-2,7%
|-5,6%
|-7,7%
|-9,1%
|-9,1%
|CSI 300
|4 111,93
|-1,0%
|-2,5%
|-9,4%
|-11,2%
|-10,8%
|-16,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 645,04
|1,3%
|1,4%
|0,3%
|4,7%
|5,4%
|65,7%
|CAC
|7 921,68
|1,1%
|0,6%
|-2,7%
|-2,8%
|-4,1%
|18,5%
|FTSE
|10 752,88
|0,2%
|0,3%
|0,1%
|8,3%
|14,1%
|49,5%
|FTSE MIB
|49 643,69
|1,2%
|-0,2%
|-5,2%
|10,5%
|16,4%
|87,2%
|IBEX
|19 323,5
|1,2%
|0,5%
|-2,0%
|11,6%
|22,6%
|116,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 326,2
|-0,1%
|-0,1%
|-6,3%
|29,1%
|38,6%
|160,0%
|ATX
|6 565,7
|1,7%
|-0,8%
|-4,9%
|23,3%
|41,9%
|74,3%
|PX
|2 663,08
|0,5%
|1,7%
|-3,2%
|-0,8%
|13,8%
|98,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 550
|0,1%
|0,2%
|-10,1%
|18,4%
|34,8%
|118,8%
|Mol
|4 906
|0,5%
|-1,4%
|-5,2%
|66,9%
|79,2%
|77,8%
|Richter
|12 660
|-0,4%
|0,6%
|-1,9%
|28,3%
|22,8%
|44,4%
|Magyar Telekom
|2 684
|-1,7%
|1,1%
|5,1%
|49,8%
|52,5%
|531,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|103,95
|-3,7%
|7,9%
|7,2%
|81,5%
|77,2%
|25,8%
|Brent
|108,87
|0,1%
|2,6%
|8,4%
|78,9%
|77,5%
|28,5%
|Arany
|4 127,19
|-0,2%
|1,0%
|-5,1%
|-4,6%
|-0,4%
|131,8%
|Devizák
|EURHUF
|365,4500
|0,4%
|0,4%
|0,9%
|-4,8%
|-6,2%
|0,6%
|USDHUF
|325,5970
|0,6%
|-0,6%
|3,1%
|-0,4%
|-3,0%
|4,3%
|GBPHUF
|435,6250
|0,5%
|1,2%
|3,3%
|-1,1%
|-2,9%
|0,8%
|EURUSD
|1,1224
|-0,2%
|0,9%
|-2,2%
|-4,4%
|-3,3%
|-3,6%
|USDJPY
|157,9850
|0,0%
|-0,5%
|0,3%
|0,8%
|4,0%
|38,7%
|GBPUSD
|1,3384
|0,0%
|1,7%
|0,1%
|-0,5%
|0,1%
|-3,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 023,25
|1,3%
|3,0%
|-3,0%
|-5,3%
|-22,5%
|35,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT
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