A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt változatlan maradt, így tovább folytatódik a hét eleje óta tartó stabilitás.

A hazai töltőállomásokon egyelőre nem tapasztalható újabb árváltozás. A következő napokban derülhet ki, hogy folytatódik-e a változatlan árszint.

A friss árak alapján jelenleg literenként a következő országos átlagokkal számolhatunk:

95-ös benzin: 645 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 21. Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

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