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Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
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Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

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Csütörtökön sem mozdultak el a hazai üzemanyagárak, írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt változatlan maradt, így tovább folytatódik a hét eleje óta tartó stabilitás.

A hazai töltőállomásokon egyelőre nem tapasztalható újabb árváltozás. A következő napokban derülhet ki, hogy folytatódik-e a változatlan árszint.

A friss árak alapján jelenleg literenként a következő országos átlagokkal számolhatunk:

  • 95-ös benzin: 645 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
bendizmai-862948
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Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

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