Kattintás nélkül is támadhat kémprogram online reklámon keresztül

Elég lehetett egy online hirdetés betöltése ahhoz, hogy egy célba vett eszköz bekerüljön egy kémprogramos támadási láncba – állítja a Citizen Lab új kutatása. A torontói kutatóműhely szerint a Discover-Tech nevű izraeli hirdetéstechnológiai cég infrastruktúrája közvetítő szerepet tölthetett be a digitális reklámpiac és zsoldos kémprogram-szállítók között.

A jelentés szerint

ez az első nyilvános technikai bizonyíték olyan kattintás nélküli kémprogramos műveletre, amely célzott online hirdetéseken keresztül működött.

Az ügy súlyát az adja, hogy a támadás nem gyanús linkre, csatolmányra vagy felhasználói hibára épült: a kutatók szerint elég volt, ha a kiválasztott eszközön betöltődött a megfelelő hirdetés.

Hogyan válhat egy reklám támadási csatornává

Az online hirdetések nagy részét valós idejű aukciók döntik el. Amikor valaki megnyit egy oldalt vagy alkalmazást, egy másodpercnél rövidebb idő alatt licit indul a hirdetési helyért, miközben több szereplő kap adatot az eszközről, az IP-címről és a reklámazonosítóról. A nyertes hirdetés kódot is tartalmazhat, amely a böngészőben vagy az alkalmazásban fut le.

A Citizen Lab által AdFectionnek nevezett módszerben a Discover-Tech hirdetései egy saját szerverhez fordultak, amelyet a cég NOAS- vagy getAd-szervernek nevez. A hirdetés elküldte a felhasználó azonosítóit, a szerver pedig az IP-cím és az azonosítók alapján döntött. Legtöbbször üres választ adott, a kiválasztott eszköznek viszont JavaScript-kódot küldhetett, amely további, sebezhetőséget kihasználó kódot tölthetett be.

Mivel maga a hirdetés nem hordozta a kártékony kódot, a hirdetési platformok ellenőrzése elől is rejtve maradhatott.

Az Al Jazeera-eset

A kutatók szerint 2024-ben és 2025-ben az Al Jazeera legalább 45 eszközét célozták ilyen támadásokkal. Az Al Jazeera által átadott hálózati naplókban az érintett eszközök először Discover-Tech-domainekkel, majd egy Candiru-ellenőrző szerverrel, végül Candiru parancs- és vezérlőszerverrel léptek kapcsolatba. Egy fertőzött eszközről kinyert kártevőminta a kutatók szerint a Candiru, újabb nevén Integrity Labs 2021-ben azonosított támadási láncának újabb változata.

Mi az a „mercenary spyware”?



A „zsoldos kémprogram” fejlett megfigyelőszoftver, amelyet magáncégek fejlesztenek és üzleti alapon, jellemzően állami vagy állami kötődésű ügyfeleknek értékesítenek. Ilyen az NSO Group Pegasusa vagy a Candiru kémprogramja. Ezek az eszközök képesek lehetnek az üzenetek, hívások, helyadatok, kamera és mikrofon elérésére, a legfejlettebb támadási láncok pedig kattintás nélkül, úgynevezett zero-click módszerrel is működhetnek.



A Citizen Lab évek óta dokumentálja, hogy hasonló eszközökkel újságírókat, ellenzéki politikusokat és jogvédőket is célba vettek. A Candiru és az NSO Group 2021-ben felkerült az amerikai kereskedelmi minisztérium Entity List nevű exportkorlátozási listájára.

Mekkora volt az elérés?

A kutatók a Discover-Tech két, nyilvánosan olvasható adatbázisából közel négymilliárd licitrekordot elemeztek 2026 márciusa és júniusa között. A cég MyDSP nevű rendszere ezek szerint 3,77 milliárd hirdetési helyre licitált, és 442 millió aukciót nyert meg. A vizsgált licitek mintegy ötödében a hirdetés feltehetően Discover-Tech NOAS-szerveréhez fordult.

Ezek a hirdetések 75 373 alkalmazásban és 120 768 weboldalon jelentek meg.

A Citizen Lab szerint a vizsgált adatok nem utalnak valódi hirdetési üzletre. Az adatbázisban mindössze három hirdető szerepelt, ezek többsége a kutatók szerint közvetlenül a Discover-Techhez vagy hozzá köthető szereplőkhöz kapcsolható. A rendszer körülbelül 109 ezer dollárnyi hirdetési költést rögzített, de egyetlen konverziót sem, vagyis nem látszott olyan vásárlás, regisztráció vagy más mérhető eredmény, amely normál hirdetési kampánynál igazolná a költést.

A kutatók szerint 2026 első felében 3,6 millió „eligible user”, vagyis olyan felhasználó került a rendszerbe, akinek az eszköze kódot kaphatott, ám ez nem azt jelenti, hogy ennyi fertőzött eszközt találtak. A hirdetések olyan eszközökön vagy hálózatokon is betöltődtek, amelyek NATO-, ENSZ-, uniós és kormányzati rendszerekhez, valamint médiacégekhez köthetők. Ez önmagában nem bizonyítja, hogy ezeket a szereplőket célba vették vagy megfertőzték, csak azt, hogy az érintett eszközök vagy hálózatok bekerültek a profilozási körbe. A jelentés magyar célpontot nem azonosít.

A jelentés egy másik, DARK CARTOGRAPHER néven említett szereplőt is leír, amely a kutatók szerint hirdetéstechnológiai infrastruktúrát használt arra, hogy hirdetési azonosítókat telefonszámokhoz kössön. Erről a Citizen Lab külön jelentést ígér.

A Discover-Tech háttere

A Citizen Lab izraeli cégiratokra és nyilvános forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a 2020-ban alapított Discover-Tech igazgatóságában 2020 és 2025 között Eric Banoun ült, akit a jelentés az izraeli megfigyelőtechnológiai ipar ismert szereplőjeként mutat be. Banoun korábban az NSO Grouphoz, illetve az Intellexához kapcsolódó cégek alapításában is részt vett. A Discover-Tech és a Candiru, illetve Integrity Labs a megadott határidőig nem reagált a kutatók megkeresésére.

Az iparági kapuőrök

A Discover-Tech 2020-tól szerepelt a Google tanúsított szállítói és az IAB Europe jóváhagyott szállítói listáján. A Citizen Lab szerint ezek a nyilvántartások nagyrészt önbevalláson alapulnak. A Google, amely együttműködött a kutatással, megszüntette a cég hozzáférését a hirdetési rendszereihez, az IAB Europe pedig törölte a listájáról. A Beeswax saját közlése szerint már korábban eltávolította a céget, az Eskimi blokkolta a fiókjait, a Vungle felfüggesztette a hozzáférést és vizsgálatot indított.

A vizsgált MyDSP-licitek 67,4 százalékát ugyanakkor a Yandex szolgálta ki,

de az orosz kereső- és reklámtechnológiai óriás nem szerepelt a Citizen Lab által megkeresett cégek között, és a jelentés nem számol be Yandexhez köthető intézkedésről.

Mit javasolnak a kutatók?

A Citizen Lab szerint jelenleg a hirdetések blokkolása a legjárhatóbb védekezés. Szervezeteknek ezt a hálózati átjárón és a munkaeszközökön is érdemes megtenniük, a céges mobilokon pedig indokolt lehet a hirdetési azonosító letiltása. Egyéni felhasználóknak megbízható hirdetésblokkolót, követésvédelmet kínáló böngészőt és a reklámazonosító rendszeres nullázását ajánlják, magas kockázat esetén szakértői segítséget. A szerkesztőségeknek külön javasolják, hogy vizsgálják felül biztonsági beállításaikat és naplóikat. A kutatók a hatóságoktól vizsgálatot is sürgetnek.

A Citizen Lab a University of Toronto Munk School of Global Affairs & Public Policy kutatóegysége, amely 2001 óta vizsgálja a digitális megfigyelést, a cenzúrát és a kémprogramokat. Vezetője Ronald J. Deibert, aki az új jelentés társszerzője is. A műhely korábban többek között Pegasus- és Candiru-ügyek technikai feltárásában játszott fontos szerepet. Saját bemutatása szerint kormányzati és vállalati érdekektől függetlenül működik. Az új jelentést külső szakértők, köztük az Adalytics Research kutatói is lektorálták, a kutatás pedig a University of Toronto kutatásetikai szabályai szerint készült.

Mitől erős ez a kutatás?



A jelentés több egymást erősítő bizonyítékra épül: az Al Jazeera hálózati naplóira, a szerverek technikai ujjlenyomataira, egy fertőzött eszközről származó kártevőmintára és a közel négymilliárd licitrekordra. Utóbbit a Discover-Tech nyilvánosan olvasható adatbázisaiból szerezték, a kutatók szerint hozzáférés-védelem megkerülése nélkül. A Confiant egyidejűleg külön vizsgálatot publikált, a Citizen Lab pedig 13 cégnek adott lehetőséget a válaszra.



A korlátok is ide tartoznak: az adatok csak a cég MyDSP rendszeréből származnak, 2026 márciusa és júniusa közötti időszakból, a Beeswax és az Eskimi forgalma nélkül. A kutatók a kártékony JavaScript-kódot maguk nem szerezték meg, a Confiant viszont igen, és a jelentés több ponton értékelő megfogalmazásokat használ. A Discover-Tech és a Candiru nem reagált.

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