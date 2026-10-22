Látványos átalakulás az autópiacon: egymás után söprik el a trónkövetelők a régi kedvenceket

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Egyre több ismert autómárkát utasítanak maguk mögé a kínai gyártók az európai eladási rangsorban, miközben több hagyományos szereplő a növekvő kereslet mellett is piacot veszít. Az ACEA legfrissebb adatai megmutatják, mekkorát változtak az erőviszonyok egyetlen év alatt, és mely gyártók maradnak le a versenyben. Közben a vásárlók hajtásláncok közötti választása is látványosan átalakul, Magyarország azonban több szempontból külön utat jár.

Törnek előre a kínaiak

Megérkeztek az ACEA legfrissebb európai autóipari statisztikái, amelyek kiválóan alkalmasak rá, hogy monitorozzuk az EU autópiacának átalakulását és a gyártók pozícióját. Az elmúlt évek legnagyobb sztorija a kínai gyártók megjelenése és gyors növekedése, ez pedig a legfrissebb adatokból is az egyik leglátványosabb elem.

A legnagyobb növekedést a Leapmotor érte el,

amely idén közel ötszörözte eladásait.

A kiugró növekedési ütemhez az alacsony bázis is hozzájárult, de a közel 73 ezres darabszám már egyáltalán nem elhanyagolható, hiszen olyan gyártókat tudott ezzel maga mögé utasítani, mint a Honda, vagy a Jaguar Land Rover. Érdekesség, hogy a Leapmotor európai forgalmazását a Stellantis többségi tulajdonában álló közös vállalat végzi, vagyis a kínai márkák térnyerése egyes hagyományos gyártóknak üzleti lehetőséget is jelent.

A Chery-csoport regisztrációi 246,5 százalékkal, 137 ezerre ugrottak, vagyis a Suzukit és a Mazdát is megelőzte. A BYD az első kilenc hónapban 206 ezer új regisztrációt ért el az EU-ban, 154,4 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Ezzel a kínai gyártó már a 192 ezernél járó Fordot és a 188 ezres Teslát is maga mögé utasította.

A SAIC Motor a kínaiakhoz képest relatíve visszafogottabb, 20,4 százalékos növekedéssel közel 187 ezerig jutott, amivel a Nissant előzi.

A kínai gyártók súlyának meghatározásakor a Geely besorolása külön figyelmet igényel, hiszen az ACEA csoportszintű adataiban olyan európai eredetű márkák is szerepelnek, mint a Volvo és a Lotus. Ha a Geelyt is hozzászámítjuk a BYD, a Chery, a SAIC és a Leapmotor regisztrációihoz, akkor az öt kínai hátterű szereplő együttesen 838 629 új autóval jelent meg az EU piacán az első kilenc hónapban,

ami 9,8 százalékos piaci részesedésnek felel meg.

Ez azt jelenti, hogy a 2025 első kilenc hónapjában mért 6,3 százalékhoz képest a kínai márkák 3,5 százalékponttal tudták javítani piaci részesedésüket mindössze egyetlen év alatt.

Eközben azt látjuk, hogy az alapvetően növekvő piacból több meghatározó szereplő is csak korlátozottan részesedik. A Volkswagen-csoport uniós regisztrációi az első kilenc hónapban mindössze 0,7 százalékkal emelkedtek, így piaci részesedése 27,5 százalékról 26,2 százalékra csökkent. Szeptemberben már a darabszám is 4,1 százalékkal esett, miközben a teljes piac közel tizedével bővült. A csoporton belül jelentős eltérések látszanak. A Skoda január–szeptemberben 7,8 százalékkal növelte regisztrációit, az Audi 3,5 százalékkal bővült, a Volkswagen márka viszont 3,3, a Porsche pedig 13,6 százalékos visszaesést könyvelt el.

A Renault-csoport helyzete még kedvezőtlenebb: uniós regisztrációi 3,5 százalékkal csökkentek az első kilenc hónapban, részesedése pedig 11,4 százalékról 10,4 százalékra esett. Bár a Renault márka 1,4 százalékkal növekedett, a Dacia 9,9 százalékos visszaesése lehúzta a csoportot.

A Stellantis 5,1 százalékkal növelte regisztrációit, amivel megközelítette a piac bővülését. Ezen belül a Fiat 29,5 százalékos növekedése áll szemben például az Alfa Romeo 26,3 százalékos és a DS 17,1 százalékos visszaesésével.

A BMW-csoport 4,6, a Mercedes-Benz 3,6 százalékkal bővült, így a teljes uniós piac növekedési ütemét ezek a prémiumgyártók sem érték el.

A kínaiak előretörésével párhuzamosan a Tesla is jelentősen növelte uniós regisztrációit: szeptemberben 78,6, az első kilenc hónapban 68,9 százalékos volt a bővülés. Utóbbi a teljes elektromos piac 48,5 százalékos növekedését is meghaladja. A Tesla így az EU tisztán elektromos újautó-piacán is növelte részesedését, az egy évvel korábbi 8,6 százalékról 9,7 százalékra.

Az alábbi ábrán tisztán látszik, hogy mely gyártók a legnagyobb nyertesek és vesztesek az EU autópiacán.

Erős szeptember, gyorsuló átalakulás

Szeptemberben 971 ezer új személyautót helyeztek forgalomba az Európai Unióban, ami 9,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Az első kilenc hónapban így 8,52 millióra emelkedett a regisztrációk száma, 5,7 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit.

A négy legnagyobb uniós piac mindegyike növekedett szeptemberben: Franciaországban 11,6, Spanyolországban 10,2, Olaszországban 9,8, Németországban pedig 9 százalékkal nőtt az újautó-regisztrációk száma. Az év első kilenc hónapjában közülük az olasz piac teljesített a legerősebben, 8,6 százalékos bővüléssel.

A piac tehát összességében növekszik, a hajtásláncok között viszont ennél jóval nagyobb mozgások látszanak. Szeptemberben a tisztán elektromos autók uniós regisztrációi 72,9 százalékkal, 290 ezerre ugrottak, így az adott hónapban már az új autók közel 30 százalékát adták.

Az elektromos autók szeptemberi többlete önmagában meghaladta a teljes uniós piac növekedését.

Darabszámban ez azt jelenti, hogy a tisztán elektromos autók regisztrációja 122 ezerrel emelkedett, miközben az összes újautó-regisztráció mindössze 83 ezerrel nőtt. Vagyis a többi hajtáslánc együttesen visszaesett: az elektromos modellek térnyerése mellett a hagyományos benzines és dízelautók iránti kereslet jelentősen csökkent.

Az év első kilenc hónapjában 1,93 millió tisztán elektromos autót regisztráltak az EU-ban, 48,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Részesedésük 16,1 százalékról 22,7 százalékra nőtt, amivel a hibridek mögött a második legnépszerűbb hajtáslánccá váltak, megelőzve a benzineseket. Az elektromos autók növekedése jelentős részben a két legnagyobb gazdaságból érkezik: Németországban 58,1, Franciaországban 79,1 százalékkal nőtt a regisztrációjuk január–szeptemberben. A két ország az uniós elektromos piac darabszámban mért növekményének több mint 62 százalékát adta.

A hibridek továbbra is vezetik a piacot: január–szeptemberben 3,09 millió ilyen autót regisztráltak az EU-ban, 10,7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Piaci részesedésük 36,3 százalék volt.

A benzines autók regisztrációi eközben 19,1 százalékkal, 1,80 millióra csökkentek, részesedésük 21,2 százalékra esett. A dízelek visszaesése hasonló mértékű volt: 19,5 százalékos csökkenés után 602 ezer új regisztrációt értek el, ami 7,1 százalékos piaci aránynak felel meg. Ez ugyanakkor nem jelenti a belső égésű motorok hasonló mértékű visszaszorulását, hiszen azok a hibridekben is megtalálhatók.

A plug-in hibridek ezzel szemben 18,6 százalékkal, 860 ezer darabra nőttek, részesedésük pedig 10,1 százalékra emelkedett. A konnektorról tölthető modellek, vagyis a tisztán elektromos autók és a plug-in hibridek együttesen már az uniós piac közel harmadát adják.

Az ACEA szerint a villamosított modellek keresletét a vásárlást ösztönző intézkedések és a bővülő modellkínálat is támogatja. A regisztrációs adatokból ugyanakkor nem derül ki, hogy a növekedés mekkora része támaszkodik kedvezményekre, és milyen jövedelmezőséggel értékesítik ezeket az autókat.

Magyarország gyorsabban nő, de más az összetétel

A magyar újautó-piac szeptemberben éves alapon 20,3 százalékkal bővült, összesen 12 488 személyautót helyeztek forgalomba. A havi adatok jelentős ingadozása mellett a szezonálisan igazított idősorunk továbbra is emelkedő trendet mutat.

Az első kilenc hónapban 108 422 új személyautót regisztráltak, 13 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.

Ez több mint kétszerese az uniós növekedési ütemnek.

Itthon továbbra is a hibridek dominálnak, január–szeptemberben közel 55 ezer ilyen autót helyeztek forgalomba, ami a teljes piac 50,5 százaléka. A tisztán elektromos autók regisztrációi 30,1 százalékkal nőttek, részesedésük ugyanakkor 9,6 százalék volt, jóval az uniós 22,7 százalék alatt.

A plug-in hibridek száma több mint megduplázódott, 9834-re emelkedett. A tisztán elektromos autók és a plug-in hibridek együttesen a magyar piac darabszámban mért növekményének mintegy 61 százalékát adták. A hazai bővülésben tehát ezek a modellek is meghatározók, miközben a piaci arányok jelentősen eltérnek az uniós átlagtól.

Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images