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Megszűnik egy ismert tévécsatorna Magyarországon
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Megszűnik egy ismert tévécsatorna Magyarországon

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Közel tizennyolc év működés után megszűnik a Muzsika TV, helyét pedig az RTL Magyarország új szórakoztató csatornája, a PRIZMA veszi át - tudósított a Kreatív.

A 2009-ben indult Muzsika TV zenecsatornát jövő év január 21-én váltja fel a PRIZMA.

Az új csatorna népszerű hazai és nemzetközi sorozatokat, valamint esti filmeket kínál majd a nézőknek.

A médiavállalat tájékoztatása szerint az új adó könnyed, pozitív hangulatú és otthonos szórakozást ígér. A képernyőn újra láthatóak lesznek az RTL jól ismert, saját gyártású produkciói, köztük Az Árulók, a Házasodna a gazda, a Pokoli rokonok és a Drága örökösök.

A hazai kedvencek mellett külföldi sikersorozatok is helyet kapnak a műsorrendben, így a nézők többek között a Chicago Med, a Brown atya és a Szellemekkel suttogó epizódjait is követhetik. A sorozatok és szórakoztató műsorok mellett a csatorna minden este filmvetítésekkel zárja a napot.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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