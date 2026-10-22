11°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Tanács Zoltán globális méretű veszélyre figyelmeztet, leállították a Magyarország.hu-t is a súlyos hiba miatt
Üzlet

Tanács Zoltán globális méretű veszélyre figyelmeztet, leállították a Magyarország.hu-t is a súlyos hiba miatt

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A több országot érintő, kritikus kiberbiztonsági kockázat miatt elővigyázatosságból az éjszaka folyamán ideiglenesen leállították a Magyarország.hu portált és több más hazai kormányzati weboldalt. Bár kibertámadásra utaló jeleket nem találtak, a biztonsági rés teljes kijavításáig az online ügyintézés várhatóan 48 órán át szünetel - írta a Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Globális sebezhetőséget fedeztek fel

Mint arról szerdán este beszámoltunk, kritikus biztonsági résekre derült fény a PHP programozási nyelvben, amelyeket mesterséges intelligencia segítségével fedeztek fel. A sebezhetőségek az internet jelentős részét érintik, és már európai kormányzati weboldalak tucatjait kényszerítették ideiglenes leállásra, miközben a szakértők tömeges támadási hullámra figyelmeztetnek. A sérülékenységről a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet is riasztást adott ki.

Tanács Zoltán miniszter figyelmeztet

Tanács Zoltán a hibáról szóló posztjában felidézi, hogy a probléma hátterében egy rendkívül súlyos, úgynevezett PHP2Shell sérülékenység áll, amelyet a PHP programozási nyelvben fedeztek fel.

Mivel ezt a technológiát a világ weboldalainak mintegy 70 százaléka használja, a veszély globális méretű.

A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy Hollandiában, Finnországban, Dániában és Franciaországban is számos kormányzati és közszolgáltatási rendszert le kellett állítani, emellett a Wikipédia és a BBC egyes szolgáltatásai is elérhetetlenné váltak.

Még több Üzlet

Hirtelen nagyot zuhant az OTP!

Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

Hiába a repülő autó, földhöz ragadt üzeneteket küldött a Tesla

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet tegnap, október 21-én egy kritikus, 9,2-es súlyossági besorolású riasztást adott ki az ügyben. A hatóság a biztonsági frissítések haladéktalan telepítését, illetve – amennyiben ez azonnal nem lehetséges – az érintett szolgáltatások átmeneti korlátozását javasolta. Az illetékesek egyúttal arra kérik a hazai vállalkozásokat, hogy informatikai szakembereik bevonásával sürgősen ellenőrizzék saját weboldalaik érintettségét, és tegyék meg a szükséges lépéseket a sérülékenység mielőbbi megszüntetésére - írta Tanács Zoltán a posztban.

Előzmények

Szakértők szerint a mesterséges intelligenciára épülő eszközök képesek a kiadott javítások visszafejtésével gyorsan működőképes támadókódot előállítani, ami éles versenyfutást eredményez a biztonsági frissítések telepítése és a kibertámadók között. A legnagyobb kockázatnak a korlátozott technikai erőforrásokkal rendelkező kisebb szervezetek és egyéni weboldal-üzemeltetők vannak kitéve, akik gyakran osztott tárhelyen futtatják oldalaikat, így nincs közvetlen hozzáférésük a szerverek konfigurációjához.

A hibákat egymástól függetlenül két kiberbiztonsági vállalat, a Calif és az Alphabet érdekeltségébe tartozó Wiz fedezte fel mesterséges intelligencia segítségével. A Wiz közleménye szerint a sebezhetőségeket emberi elemzők rendkívül nehezen tudták volna kihasználni, az MI azonban áthidalta ezt az akadályt. A két cég a PHP fejlesztőcsapatával és az OpenAI-jal együttműködve dolgozott a biztonsági javításon. Az Amazon kiberbiztonsági vezetője szerdai blogbejegyzésében arról számolt be, hogy október 17-én, négy nappal a nyilvánosságra hozatal előtt már észleltek támadási kísérletet az egyik csalirendszerük ellen, és azóta

a réseket már "széles körben kihasználják" a támadók.

Az AI-boom révén megjelenő újfajta kiberkockázatokról Marton László kiberbiztonsági szakértővel beszélgettünk a minap részletesen.

AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Elesett az M0-ás és az M1-M7 bevezető, több kilométeresek a dugók
Hirtelen nagyot zuhant az OTP!
Az egész internet veszélyben, azonnal megindultak a támadások: sötétbe borulnak a kormányzati oldalak a súlyos hiba miatt, amit AI-fedezett fel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility