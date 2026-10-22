Tanács Zoltán globális méretű veszélyre figyelmeztet, leállították a Magyarország.hu-t is a súlyos hiba miatt

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Globális sebezhetőséget fedeztek fel

Mint arról szerdán este beszámoltunk, kritikus biztonsági résekre derült fény a PHP programozási nyelvben, amelyeket mesterséges intelligencia segítségével fedeztek fel. A sebezhetőségek az internet jelentős részét érintik, és már európai kormányzati weboldalak tucatjait kényszerítették ideiglenes leállásra, miközben a szakértők tömeges támadási hullámra figyelmeztetnek. A sérülékenységről a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet is riasztást adott ki.

Tanács Zoltán miniszter figyelmeztet

Tanács Zoltán a hibáról szóló posztjában felidézi, hogy a probléma hátterében egy rendkívül súlyos, úgynevezett PHP2Shell sérülékenység áll, amelyet a PHP programozási nyelvben fedeztek fel.

Mivel ezt a technológiát a világ weboldalainak mintegy 70 százaléka használja, a veszély globális méretű.

A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy Hollandiában, Finnországban, Dániában és Franciaországban is számos kormányzati és közszolgáltatási rendszert le kellett állítani, emellett a Wikipédia és a BBC egyes szolgáltatásai is elérhetetlenné váltak.

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet tegnap, október 21-én egy kritikus, 9,2-es súlyossági besorolású riasztást adott ki az ügyben. A hatóság a biztonsági frissítések haladéktalan telepítését, illetve – amennyiben ez azonnal nem lehetséges – az érintett szolgáltatások átmeneti korlátozását javasolta. Az illetékesek egyúttal arra kérik a hazai vállalkozásokat, hogy informatikai szakembereik bevonásával sürgősen ellenőrizzék saját weboldalaik érintettségét, és tegyék meg a szükséges lépéseket a sérülékenység mielőbbi megszüntetésére - írta Tanács Zoltán a posztban.

Előzmények

Szakértők szerint a mesterséges intelligenciára épülő eszközök képesek a kiadott javítások visszafejtésével gyorsan működőképes támadókódot előállítani, ami éles versenyfutást eredményez a biztonsági frissítések telepítése és a kibertámadók között. A legnagyobb kockázatnak a korlátozott technikai erőforrásokkal rendelkező kisebb szervezetek és egyéni weboldal-üzemeltetők vannak kitéve, akik gyakran osztott tárhelyen futtatják oldalaikat, így nincs közvetlen hozzáférésük a szerverek konfigurációjához.

A hibákat egymástól függetlenül két kiberbiztonsági vállalat, a Calif és az Alphabet érdekeltségébe tartozó Wiz fedezte fel mesterséges intelligencia segítségével. A Wiz közleménye szerint a sebezhetőségeket emberi elemzők rendkívül nehezen tudták volna kihasználni, az MI azonban áthidalta ezt az akadályt. A két cég a PHP fejlesztőcsapatával és az OpenAI-jal együttműködve dolgozott a biztonsági javításon. Az Amazon kiberbiztonsági vezetője szerdai blogbejegyzésében arról számolt be, hogy október 17-én, négy nappal a nyilvánosságra hozatal előtt már észleltek támadási kísérletet az egyik csalirendszerük ellen, és azóta

a réseket már "széles körben kihasználják" a támadók.

Az AI-boom révén megjelenő újfajta kiberkockázatokról Marton László kiberbiztonsági szakértővel beszélgettünk a minap részletesen.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton