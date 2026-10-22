Úgy veszik a GTA VI előtt a Playstation 5-öt, mint a cukrot

A hardverbevételek ennél is látványosabban, 43 százalékkal emelkedtek,

így a Sony lett a legnagyobb árbevételt elérő konzolgyártó az amerikai piacon.

A növekedést az elmúlt év áremelései és a megnövelt teljesítményű PS5 Pro népszerűsége egyaránt fűtötte. A 900 dolláros, frissített konzol mára szinte mindenhol elfogyott, vagy csak korlátozott számban érhető el a nagy online áruházakban, az Amazontól a Best Buyon és a MediaMarkton át a japán Yodobashi Cameráig.

A november 19-én megjelenő GTA VI eleinte kizárólag a Sony és a Microsoft konzoljain lesz elérhető, a PC-s verzió ugyanis csak később érkezik. A várakozások szerint a játék többmilliós eladásokat produkál majd, és új iparági rekordokat állít fel. A Sony konzolökoszisztémája jóval népszerűbb a Microsofténál, a PS5 Pro-ra pedig sokan a legjobb platformként tekintenek a játék csúcsminőségű grafikájának élvezetéhez.

A várakozásokat tovább fokozta a Rockstar Games és a Netflix közös, a játék világában játszódó exkluzív kisfilmje, amely szeptemberben a streaming-szolgáltatás nézettségi listájának élére ugrott. Dan Clancy, a Twitch vezérigazgatója emellett arra figyelmeztette a játékstúdiókat, hogy az idei ünnepi szezonban a GTA VI minden figyelmet elszív majd a piacról.

A Sony számára a GTA VI egy közel hatéves, a következő generáció küszöbén álló konzolplatform értékesítéseit pörgeti fel. A szektort ugyanakkor a magas memóriaárak terhelik, amelyek minden egyes legyártott konzol árrését szűkítik. A Circana adatai szerint a Nintendo jóval újabb Switch 2 konzoljának volumenbeli eladásai szeptemberben 14 százalékkal estek vissza az előző év azonos időszakához képest, miután a japán cég szintén áremelést hajtott végre.

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