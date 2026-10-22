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Ütötték az OTP-t, ralizott a Richter ma a magyar tőzsdén
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Ütötték az OTP-t, ralizott a Richter ma a magyar tőzsdén

Portfolio
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Ma ismét elromlott a hangulat a nemzetközi tőzsdéken. A befektetőket egyszerre aggasztja a közel-keleti konfliktus, az energiaárak emelkedése és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hatalmas beruházások megtérülése. A negatív nemzetközi hangulatban a magyar piac is esett a mai kereskedében, a BUX index 0,9 százalékkal került lejjebb, a blue chipek pedig vegyesen teljesítettek.

Ma a BUX-index 0,9 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 4,0 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos pluszban zárt. Eközben a Mol árfolyama 1,8 százalékkal került lejjebb, míg az OTP árfolyama 2,9 százalékot esett.

Az OTP esetében részben a bankrészvényekre nehezedő nemzetközi nyomás játszott szerepet az esésben. A francia kötvénypiacon tovább nőtt a feszültség, a francia és a német tízéves állampapírok hozamkülönbsége tizenöt éves csúcsra került, miközben Európa-szerte adták ma a bankrészvényeket.

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A Richter relatív felülteljesítése mögött részben az állhat, hogy a Trigon 13 171-ről 13 474 forintra emelte a Richter célárát. Emellett a forint gyengülése is segíthette a részvényt, hiszen a Richter jelentős devizabevétele miatt ez kedvezőbb forintban kimutatott eredményt jelenthet. A cég az elmúlt napokban folyamatosan vette saját részvényeit, így ez is ott lehetett ma a vételi oldalban. Végül pedig a papír defenzívebb jellege is segíthetett, hiszen a mai nemzetközi eladási hullámban az egészségügyi részvények általánosan is jobban teljesítettek.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a MBH JZB és a CIG Pannónia vezette a sort 2,6 illetve 2,4 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Duna House állt 2,9 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 25,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a Waberer's részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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