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A Starlink-vita megmutatta, mennyire törékeny lett a modern hadviselés digitális hátországa
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A Starlink-vita megmutatta, mennyire törékeny lett a modern hadviselés digitális hátországa

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Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász friss írása szerint az Egyesült Államoknak ki kellene vennie Elon Musk kezéből a Starlink feletti kontrollt. A felvetésre nyilván sokan felszisszennek a politika színpadán (is), de a mögötte álló probléma nem Musk személyéről szól. Az ukrajnai háború, Tajvan kommunikációs sérülékenysége és az Európai Unió saját műholdas tervei ugyanarra a kérdésre mutatnak rá. A modern hadviselés egyre nagyobb része olyan magáncégek infrastruktúrájára épül, amelyek békeidőben üzleti szolgáltatók, válsághelyzetben viszont stratégiai döntési pontokká válnak.

Ukrajnában ez a dilemma a napokban ismét kézzelfoghatóvá vált. Az AP beszámolója szerint Kijev a SpaceX-szel és a Pentagonnal tárgyal arról, hogy oldják fel a Starshield katonai műholdas szolgáltatáshoz kapcsolódó sebességkorlátot. A korlátozás lényege, hogy a kapcsolat problémássá válhat, ha a terminál 160 kilométer/óránál gyorsabban mozog. Ez a hadszíntéren nem műszaki részletkérdés, mert ukrán beszámolók szerint drónműveleteket és mozgó platformokról működtetett kommunikációt is érinthet.

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Az ügy politikai súlyát növeli, hogy a Wall Street Journal amerikai tisztviselőkre és az ügyet ismerő személyekre hivatkozva azt írta: a katonai célú Starlink-szolgáltatás lassítását Musk rendelte el, ami Kijevben riadalmat, Washingtonban pedig zavart okozott. A lap szerint a korlátozás egyes ukrán támadó- és elfogódrónok működését is érdemben érintette, miközben a döntési lánc részleteiről nem született teljes körű hivatalos amerikai közlés.

A Starshield azért érzékenyebb ügy, mint a Starlink korábbi ukrajnai használata, mert már nem egyszerűen fogyasztói internetszolgáltatásról van szó. A SpaceX saját leírása szerint a Starshield a Starlink technológiájára épül, de kormányzati és nemzetbiztonsági felhasználásra készült. Ez a szolgáltatást más kategóriába helyezi. A vita már nem arról szól, hogy egy magáncég milyen feltételekkel ad internetet egy háborúban álló országnak, hanem arról, hogy

egy hadszíntéri kommunikációs képesség felett ki rendelkezik, és milyen döntési láncon keresztül lehet azt korlátozni vagy bővíteni.

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A vita nem azért jelentős, mert a magánszektor először jelent meg a hadviselésben. A hadiipari termelés nagy része régóta magáncégeken keresztül működik. A Starlink esetében az újdonság inkább az, hogy nem hagyományos beszállítói kapacitásról, hanem valós idejű, szoftveresen korlátozható kommunikációs infrastruktúráról van szó, amelynek hozzáférési szabályai közvetlen hadműveleti következményekkel járhatnak.

Ezt teszi különösen érzékennyé, hogy a SpaceX stratégiai döntéseiben Elon Musk személyes szerepe szokatlanul nagy, miközben a szolgáltatás amerikai állami szerződésekhez, ukrán katonai igényekhez és európai biztonságpolitikai dilemmákhoz is kapcsolódik.

Az amerikai állam sem külső megfigyelő ebben a rendszerben. A korábbi Pentagon-szerződések után a Védelmi Biztonsági Együttműködési Ügynökség (Defense Security Cooperation Agency) 2025. augusztus 29-én külön, 150 millió dollárra becsült ukrajnai műholdas kommunikációs csomagot is jelzett, amely Starlink-terminálokhoz kapcsolódó szolgáltatások meghosszabbítására vonatkozott. Ettől kezdve a képlet nem írható le pusztán a SpaceX és Ukrajna kapcsolatával.

A szolgáltatásban egyszerre van jelen egy magáncég infrastruktúrája, az ukrán hadsereg operatív igénye és az amerikai állami finanszírozás.

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Az Ukrán Nemzeti Rendőrség egyik önálló feladatú lövészzászlóaljának katonái egy Starlink műholdas kommunikációs terminált állítanak fel egy harcállásponton az ukrajnai Donyeck megyében, 2026. október 16-án. (Fotó: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images)

A kontrollprobléma legfontosabb előzménye mégsem egy beszerzési dokumentum, hanem a 2022-es krími incidens. Elon Musk később azt állította, hogy elutasított egy ukrán kérést a Starlink aktiválására Szevasztopol térségében, mert attól tartott, hogy ezzel a SpaceX egy nagyobb háborús cselekmény részévé válna. A szevasztopoli eset azért vált alapvető precedenssé, mert megmutatta, hogy egy kereskedelmi hálózat földrajzi elérhetősége közvetlenül befolyásolhat katonai műveleteket. A történetben nem egy már működő szolgáltatás támadás közbeni lekapcsolásáról volt szó. Musk saját közlése szerint a SpaceX nem teljesítette azt az ukrán kérést, hogy aktiválja a Starlinket Szevasztopol térségében.

A rendszer feletti kontrollt nemcsak az bonyolítja, hogy ki engedélyezi Ukrajna hozzáférését, hanem az is, hogy ki jut hozzá a terminálokhoz.

Ukrán hírszerzési állítások szerint orosz erők is használtak Starlink-terminálokat megszállt területeken, ami a szolgáltató és az állami partnerek számára más típusú kihívást jelent. A Guardian összefoglalója szerint Kijev rendszerszerű problémaként kezelte az orosz használatot, miközben a Starlink jelezte, hogy nem üzletel Oroszországgal. Ez arra utal, hogy a fizikai eszközök szürkeimportja, a harctéri területek változása és a felhasználók azonosítása együtt olyan probléma, amelyet nem lehet pusztán előfizetési feltételekkel kezelni.

Tajvan esetében a függőség más formában jelenik meg. A sziget kommunikációja erősen támaszkodik tenger alatti kábelekre, amelyek válsághelyzetben sérülékeny célpontok lehetnek. Tajpej ezért az ukrajnai háború tapasztalataira is hivatkozva tesztel nem geostacionárius műholdas rendszereket vészhelyzeti kommunikációs tartalékként. A tajvani digitális minisztérium programja hivatalosan is azt a célt szolgálja, hogy a kormányzati és kritikus kommunikáció akkor is működőképes maradjon, ha a hagyományos hálózatok sérülnek.

A tajvani Starlink-kérdés ugyanakkor nemcsak technológiai, hanem szabályozási és geopolitikai ügy is. A korábbi viták egyik fő akadálya az volt, hogy Tajvan helyi kontrollt várt el a távközlési szolgáltatásoknál, miközben a SpaceX ragaszkodott volna a nagyobb tulajdonosi ellenőrzéshez. A Taipei Times májusban arról írt, hogy a tárgyalások részben emiatt akadtak el, miközben a tajvani politikai vitában Musk Kínához kötődő üzleti érdekei és Tajvanról tett korábbi kijelentései is bizalmi kérdéssé váltak. A sziget számára ezért a Starlink nem egyszerűen potenciális megoldás, hanem

olyan függőségi kockázat is, amelyet háborús forgatókönyvben különösen nehéz lenne kezelni.

A geopolitikai nyomás nemcsak digitális infrastruktúrán, hanem hagyományos védelmi beszállítókon keresztül is megjelenhet. Kína 2023-ban Tajvannal kapcsolatos fegyvereladások miatt a Lockheed Martint és a Raytheon Missiles & Defense-t a megbízhatatlan entitások listájára tette. A párhuzam nem tökéletes, mert egy fegyvergyártó exportengedélyezési rendszere és egy műholdas szolgáltató működése eltér. A közös pont az, hogy

államok a vállalati beszállítókon, szolgáltatókon és tulajdonosi struktúrákon keresztül is képesek nyomást gyakorolni.

Európa számára mindez különösen kellemetlen felismerés. Az ukrajnai háborúban az Egyesült Államok technológiai és katonai szerepe nélkülözhetetlen volt, de közben az is látszik, hogy az európai mozgástér korlátozott, ha a kritikus kommunikációs képességek jelentős része amerikai állami döntésekhez és amerikai magáncégekhez kötődik. Erre válasz az EU IRIS² programja, amelynek frissített architektúrája az EUSPA közlése szerint 330 alacsony Föld körüli és 18 közepes pályás műholddal számol.

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Az IRIS² azonban nem tekinthető közvetlen Starlink-pótléknak.

A program stratégiai iránya világos, de a megvalósítás időigényes, drága és iparilag kockázatos. Európa nem rendelkezik olyan méretű, olcsó és nagy ütemben működő indítási kapacitással, mint amilyet a SpaceX a Falcon 9-re és saját műholdgyártására építve létrehozott. Az AP szeptemberi európai űripari áttekintése is arra mutatott rá, hogy Európa szuverén űrképességeket akar építeni, de a SpaceX-szel szembeni skála- és költséghátrány továbbra is jelentős.

Az uniós válasz így inkább hosszú távú biztosítás, mint azonnali hadszíntéri megoldás. A GOVSATCOM a meglévő tagállami és kereskedelmi kapacitások összehangolásával próbál biztonságos kormányzati műholdas szolgáltatást adni, az IRIS² pedig később teremthet önállóbb európai réteget. A kettő együtt azt jelzi, hogy Brüsszel nem egyetlen amerikai szolgáltatót akar egyszerűen lecserélni, hanem olyan intézményi és technológiai keretet építene, amelyben a kritikus kommunikáció feletti rendelkezés kevésbé függ külső vállalati vagy politikai döntésektől.

A Starlink körüli vitát akkor lehet akár csak megközelítőleg pontosan értelmezni, ha nem személyes Musk-történetként kezeljük. Az ukrán eset megmutatta, hogy egy magánkézben lévő műholdas hálózat hozzáférési szabályai hadműveleti következményekkel járhatnak. A tajvani tanulság az, hogy a kommunikációs biztonság/ellenállóképesség nem választható el a tulajdonosi, szabályozási és geopolitikai bizalmi kérdésektől. Az EU pedig most próbálja megteremteni azt a saját infrastruktúrát, amely nélkül a stratégiai autonómia a digitális hadviselés korában könnyen jelszó marad.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

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