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Keress azon, hogy mások befektetnek! Jön a Portfolio ingyenes rendezvénye
Üzlet

Keress azon, hogy mások befektetnek! Jön a Portfolio ingyenes rendezvénye

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Vannak cégek, amelyek abból csinálnak üzletet, hogy mások pénzét befektetik. A Portfolio soron következő ingyenes rendezvényén egy ilyen sztorit mutatunk be, amely a magyar tőzsdei befektetőknek is elérhető: a Portfolio és az O3 Investor Club közös szervezésében megvalósuló exkluzív rendezvényén első kézből ismerheted meg a részvénykibocsátásra és szintlépésre készülő O3 Partners stratégiáját.

Az eseménynek 2026. november 3-án a prémium Kimpton BEM Budapest ad otthont, részletek és jelentkezés az esemény hivatalos weboldalán!

Kevés olyan üzleti modell létezik a piacon, amely annyira izgalmas és skálázható, mint az alapkezelőkbe történő befektetés. Az O3 Partners pontosan erre a stratégiára épít: olyan vállalkozásokban vásárol tulajdonrészt, amelyek mások pénzének gyarapításából csinálnak sikeres üzletet. Most pedig egy újabb meghatározó mérföldkőhöz érkezett a cég, hiszen

új részvények kibocsátását tervezi a további növekedés finanszírozására.

De hogyan működik ez a modell a gyakorlatban, és miért éppen az alapkezelőkben lát óriási lehetőséget a társaság? A rendezvényen Oszkó Péter vezérigazgató személyesen mutatja be a cég működését, betekintést engedve a stratégiai kulisszák mögé. Előadásából kiderül, pontosan mire fordítanák a befektetőktől beérkező tőkét, és milyen lépésekkel tervezik a folytatást a magyar tőzsdén.

A rendezvény nem csupán egy egyirányú bemutató: a prezentációt követően a résztvevőknek páratlan lehetőségük nyílik arra, hogy a nyilvánosan elérhető információk alapján közvetlenül feltegyék kérdéseiket a vezérigazgatónak.

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Kiemelt témáink:

  • Üzlet abból, hogy mások befektetnek
  • Az O3 Partners működése közérthetően
  • Új részvényekkel készül a társaság
  • Erre fordítaná a cég a befektetőktől érkező pénzt
  • Az O3 Partners következő lépései a magyar tőzsdén
  • Kérdések és válaszok közvetlenül Oszkó Péterrel

Kinek ajánljuk a részvételt?

  • Magánbefektetőknek
  • Gazdasági és pénzügyi elemzőknek
  • Vállalatvezetőknek
  • Cégtulajdonosoknak

Ne maradj le az év egyik legfontosabb befektetői találkozójáról! Biztosítsd a helyed még ma, és regisztrálj a konferencia weboldalán! Gyere el, tedd fel a kérdéseidet Oszkó Péternek személyesen, és építs értékes szakmai kapcsolatokat!

Keress azon, hogy mások befektetnek
Mire készül az O3 Partners a tőzsdén? Ismerje meg a céget és a tervezett részvénykibocsátás célját november 3-án Oszkó Péterrel!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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