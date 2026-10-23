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Komoly esés után próbálnak talpra állni a piacok, öthónapos csúcson az olajár
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Komoly esés után próbálnak talpra állni a piacok, öthónapos csúcson az olajár

Portfolio
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Eléggé vegyes képet mutattak az amerikai határidős indexek a pénteki piacnyitás előtt. Tegnap komoly esést mutattak a technológiai részvények, és világszerte az óvatosság dominálta a tőzsdéket. Közben tovább drágult a kőolaj, a Brent határidős jegyzése hordónként 114 dollár fölé emelkedett péntek reggel. A befektetők ma az érkező euróövezeti, német és francia beszerzésimenedzser-indexekre, valamint a brit kiskereskedelmi adatokra figyelnek, de a piac már mérlegeli a jövő héten esedékes amerikai kamatdöntés esélyeit is.
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Rosszabb lett a helyzet a vártnál: hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a fontos mutató

Négy hónapja leggyengébb ütemre lassult az euróövezet magánszektorának növekedése októberben az energiaköltségek emelkedése, valamint a franciaországi gazdasági aktivitást erőteljesen visszafogó belpolitikai bizonytalanság miatt - a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet pénteken közölt nem végleges beszerzésimenedzser-indexe (BMI) szerint.

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Rosszabb lett a helyzet a vártnál: hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a fontos mutató
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Küszöbön az új háború? Teljesen elszabadult az olajár, hónapok óta nem volt ilyen

Tovább drágult a kőolaj pénteken, a Brent jegyzése hordónként 114 dollár fölé emelkedett - írja a Wall Street Journal. A piaci bizonytalanság az amerikai–iráni feszültség kiújulásától való félelem és a szaúdi energetikai infrastruktúrát ért újabb támadások miatt fokozódott.

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Küszöbön az új háború? Teljesen elszabadult az olajár, hónapok óta nem volt ilyen
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Nagy esés volt tegnap

  • Az S&P 500 határidős jegyzései stagnáltak,
  • a Dow Jones határidős indexe 120 pontot, azaz 0,23 százalékot gyengült,
  • míg a Nasdaq-100 0,25 százalékos emelkedést jelzett.

A csütörtöki kereskedés alatt az S&P 500 1,2 százalékot esett, ami július óta a leggyengébb napi teljesítménye volt,

a Nasdaq Composite pedig 2,6 százalékkal zuhant, ami június óta a legnagyobb napi veszteségnek felelt meg.

A Dow Jones ezzel szemben kismértékű emelkedéssel zárt.

Az eladási hullámot mesterségesintelligencia-beruházásokat övező aggodalom váltotta ki, ami az egész techszektort 3 százalékos mínuszba húzta. Az Nvidia árfolyama 4,4, az Alphabeté 3,2, az AMD-é pedig 8,1 százalékkal esett.

Az európai piacok szintén gyengébben indították a pénteki kereskedést, a Stoxx 600 index 0,19 százalékkal süllyedt.

A veszteségeket a német DAX vezette 0,4 százalékos eséssel, míg a francia CAC 40 0,25, a brit FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgások voltak megfigyelhetők. A dél-koreai Kospi 0,3 százalékkal erősödött, a kínai CSI 300 pedig 1,71 százalékos emelkedésével tűnt ki. Ezzel szemben a japán Nikkei 225 0,34 százalékot veszített az értékéből, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig gyakorlatilag a csütörtöki zárószintjén fejezte be a kereskedést.

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