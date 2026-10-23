14°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Nem a 200 ezer forinton múlik: a társasházi felújítások sorsa a közgyűlés előtt dől el
Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Üzlet

Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Pénteken sem változtak a hazai üzemanyagárak, írja a Holtankoljak.hu.

A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt változatlan maradt, így tovább folytatódik a hét eleje óta tartó stabilitás. A hétfői kisebb benzináremelkedés óta nem történt újabb változás, így a hét végére is stabilak maradtak a hazai üzemanyagárak. A friss árak alapján jelenleg literenként a következő országos átlagokkal számolhatunk:

  • 95-ös benzin: 645 Ft/liter

  • Gázolaj: 709 Ft/liter

bendizmai-862948-863894
Kapcsolódó cikkünk

Beindult a para: a 115-öt is átlépte az olaj ára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Bejelentette Putyin: elindulunk a végleges békemegállapodás felé
Csúnya mínuszokkal zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility