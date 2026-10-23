Mínuszban zártak az amerikai tőzsdék

Az S&P 500 határidős jegyzései stagnáltak,

a Dow Jones határidős indexe 120 pontot, azaz 0,23 százalékot gyengült,

míg a Nasdaq-100 0,25 százalékos emelkedést jelzett.

A csütörtöki kereskedés alatt az S&P 500 1,2 százalékot esett, ami július óta a leggyengébb napi teljesítménye volt,

a Nasdaq Composite pedig 2,6 százalékkal zuhant, ami június óta a legnagyobb napi veszteségnek felelt meg.

A Dow Jones ezzel szemben kismértékű emelkedéssel zárt.

Az eladási hullámot mesterségesintelligencia-beruházásokat övező aggodalom váltotta ki, ami az egész techszektort 3 százalékos mínuszba húzta. Az Nvidia árfolyama 4,4, az Alphabeté 3,2, az AMD-é pedig 8,1 százalékkal esett.

Az európai piacok szintén gyengébben indították a pénteki kereskedést, a Stoxx 600 index 0,19 százalékkal süllyedt.

A veszteségeket a német DAX vezette 0,4 százalékos eséssel, míg a francia CAC 40 0,25, a brit FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgások voltak megfigyelhetők. A dél-koreai Kospi 0,3 százalékkal erősödött, a kínai CSI 300 pedig 1,71 százalékos emelkedésével tűnt ki. Ezzel szemben a japán Nikkei 225 0,34 százalékot veszített az értékéből, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig gyakorlatilag a csütörtöki zárószintjén fejezte be a kereskedést.