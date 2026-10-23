Mínuszban zártak az amerikai tőzsdék

Látható mínuszban zárt Amerika
Folytatódott pénteken is az esés az amerikai tőzsdéken: mindhárom fontosabb index mínuszban zárt.
A Dow Jones 1,24%-ot, több mint 650 pontot adott le, de esett az S&P 500 is, 0,52%-ot, illetve a Nasdaq is, 0,21%-ot.
A befektetők egyértelműen a közel-keleti feszültségek miatt adták ma is a papírokat: a Brent olaj átlépte a 117 dollár / hordós árfolyamot, közben amerikai vezetők arról beszélnek, bármikor megint megtámadhatják Iránt.
Több mint 600 pontos mínuszban a Dow Jones
Még bő egy óra van vissza a kereskedésből a tengerentúlon, de aligha lesz ebből már pluszos zárás: a Dow Jones már több mint 600 pontot esett, 1,13%-os mínuszban áll. Az S&P 500 közben 0,44%-os, a Nasdaq 0,09%-os mínuszban van.
A Nasdaq is fordult
A technológiai részvényindex is mínuszba fordult, jelenleg 0,01% az esés mértéke. A Dow közben 1,12%-os, az S&P 500 pedig 0,38%-os mínuszban van.
A befektetők világosan attól félnek, hogy az Egyesült Államok újraindítja a katonai csapásokat Irán ellen, ez pedig újabb olajpiaci sokkot fog okozni.
Lassan a Nasdaq is leadja a mai nap emelkedését
A Dow Jones már több mint 500 pontos mínuszban van: 1,02%-os esést mutat az index, miközben az S&P 500 0,28%-os mínuszban van. A Nasdaq még enyhe, 0,02%-os pluszban van, de lassan itt is teljesen eltűnik a nap elejének emlekedése.
A befektetők világosan a közel-keleti feszültség eszkalációja, az iráni háború folytatása miatt aggódnak.
Kilőtt a Brent
Felgyorsult az olaj áremelkedése péntek délután, röviddel 18 óra előtt 117 dollár fölött jegyezték, ez tavaly december óta a legmagasabb szint.
Percekkel 18 óra előtt az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 4,05 dollárral (3,58 százalékkal) 117,22 dollárra nőtt.
Az energiahordozó drágulását a közel-keleti konfliktus eszkalálódásától való félelem táplálja. Előzőleg az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke a közösségi médiában azt írta, hogy az iráni csapatok erőteljes választ adnak egy újabb amerikai támadásra. Egy másik iráni illetékes pedig arra figyelmeztetett, hogy ha a teljes körű katonai akció folytatódik, Teherán olajlétesítményeket és tenger alatti kábeleket fog támadni a Perzsa-öbölben, illetve mesterséges intelligenciával működő létesítmények és adatközpontok is célpontok lehetnek.
(MTI)
Kisebb mínuszban az amerikai tőzsdék
Pénteken az S&P 500 amerikai tőzsdeindex -0,5% esést jelez, a Dow Jones ipari index -1,3%-nál jár, míg a technológiai túlsúlyú Nasdaq 100 index 0 körüli teljesítményt mutat. Év eleje óta az indexek rendre +11,4%, +8,6% és +14,8% körüli hozamokat produkáltak.
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Nagy esés volt tegnap
- Az S&P 500 határidős jegyzései stagnáltak,
- a Dow Jones határidős indexe 120 pontot, azaz 0,23 százalékot gyengült,
- míg a Nasdaq-100 0,25 százalékos emelkedést jelzett.
A csütörtöki kereskedés alatt az S&P 500 1,2 százalékot esett, ami július óta a leggyengébb napi teljesítménye volt,
a Nasdaq Composite pedig 2,6 százalékkal zuhant, ami június óta a legnagyobb napi veszteségnek felelt meg.
A Dow Jones ezzel szemben kismértékű emelkedéssel zárt.
Az eladási hullámot mesterségesintelligencia-beruházásokat övező aggodalom váltotta ki, ami az egész techszektort 3 százalékos mínuszba húzta. Az Nvidia árfolyama 4,4, az Alphabeté 3,2, az AMD-é pedig 8,1 százalékkal esett.
Az európai piacok szintén gyengébben indították a pénteki kereskedést, a Stoxx 600 index 0,19 százalékkal süllyedt.
A veszteségeket a német DAX vezette 0,4 százalékos eséssel, míg a francia CAC 40 0,25, a brit FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került lejjebb.
Az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgások voltak megfigyelhetők. A dél-koreai Kospi 0,3 százalékkal erősödött, a kínai CSI 300 pedig 1,71 százalékos emelkedésével tűnt ki. Ezzel szemben a japán Nikkei 225 0,34 százalékot veszített az értékéből, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig gyakorlatilag a csütörtöki zárószintjén fejezte be a kereskedést.
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