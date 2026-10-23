14°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Összeomlott az értékesítés a kínai piacon, drasztikus lépésre kényszerül a Volvo
Üzlet

Összeomlott az értékesítés a kínai piacon, drasztikus lépésre kényszerül a Volvo

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Volvo Cars részvényei több mint 25 százalékot zuhantak, miután a svéd autógyártó harmadik negyedéves eredményei drámai visszaesést mutattak, ami elsősorban a kínai piac összeomlásának tudható be. A vállalat 2500 munkahely megszüntetését és mintegy 500 millió dolláros költségcsökkentést jelentett be - írta a CNBC.

A vállalat a harmadik negyedévben 5,6 milliárd svéd korona (mintegy 564 millió dollár) üzemi veszteséget könyvelt el, szemben az előző negyedév 6,4 milliárd koronás üzemi nyereségével. A kínai Geely Holding tulajdonában álló autógyártó a romló piaci környezetet emelte ki, különösen Kínában és az Egyesült Államokban.

Håkan Samuelsson vezérigazgató a CNBC-nek nyilatkozva elismerte, hogy a kínai piac átalakulása a vártnál gyorsabban következett be.

Rámutatott, hogy az Európában fejlesztett globális autók értékesítése Kínában többé nem működik, és ez valamennyi nyugati szereplőt hátrányosan érinti.

A Volvo kínai bevételei csaknem 50 százalékkal estek vissza éves összevetésben, miután a prémiumszegmensben egyre versenyképesebb helyi riválisok jelentek meg, amelyek az árakat is erősen lenyomták.

Még több Üzlet

Komoly esés után próbálnak talpra állni a piacok, öthónapos csúcson az olajár

Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

Az AI-ipar óriási adósságai idegessé teszik a befektetőket

A cégvezető szerint a kínai fogyasztók egyre inkább a hazai alternatívákat keresik, ezért a Volvónak új kínai stratégiára van szüksége, amely az önállóbb régiós működésre és a helyi igényekhez igazított modellekre épül. Samuelsson hozzátette, hogy az anyavállalattal, a Geellyel közös platformokat kell használniuk, az infotainment- és vezetéstámogató rendszerek szoftvereit pedig Kínában kell fejleszteniük, mert enélkül ma már nem lehet autót értékesíteni az országban.

Az USA-ban a vámok, valamint az elektromos autók vásárlását ösztönző kedvezmények visszaszorulása szorította vissza a profitmarzsot.

A Volvo összesen 5 milliárd svéd korona értékű költségcsökkentést tervez, aminek részeként 2500 állást szüntet meg világszerte, ebből 2000-et Svédországban. Samuelsson szerint a regionálisan erősebb, önállóbb működés mellett már nincs szükség a jelenlegi méretű központi adminisztrációra.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív költségcsökkentésről határozott a Volvo

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Megeredt Matolcsy György nyelve: vallomást tett az MNB-ügyben
Csúnya mínuszokkal zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility