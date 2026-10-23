Összeomlott az értékesítés a kínai piacon, drasztikus lépésre kényszerül a Volvo

A vállalat a harmadik negyedévben 5,6 milliárd svéd korona (mintegy 564 millió dollár) üzemi veszteséget könyvelt el, szemben az előző negyedév 6,4 milliárd koronás üzemi nyereségével. A kínai Geely Holding tulajdonában álló autógyártó a romló piaci környezetet emelte ki, különösen Kínában és az Egyesült Államokban.

Håkan Samuelsson vezérigazgató a CNBC-nek nyilatkozva elismerte, hogy a kínai piac átalakulása a vártnál gyorsabban következett be.

Rámutatott, hogy az Európában fejlesztett globális autók értékesítése Kínában többé nem működik, és ez valamennyi nyugati szereplőt hátrányosan érinti.

A Volvo kínai bevételei csaknem 50 százalékkal estek vissza éves összevetésben, miután a prémiumszegmensben egyre versenyképesebb helyi riválisok jelentek meg, amelyek az árakat is erősen lenyomták.

A cégvezető szerint a kínai fogyasztók egyre inkább a hazai alternatívákat keresik, ezért a Volvónak új kínai stratégiára van szüksége, amely az önállóbb régiós működésre és a helyi igényekhez igazított modellekre épül. Samuelsson hozzátette, hogy az anyavállalattal, a Geellyel közös platformokat kell használniuk, az infotainment- és vezetéstámogató rendszerek szoftvereit pedig Kínában kell fejleszteniük, mert enélkül ma már nem lehet autót értékesíteni az országban.

Az USA-ban a vámok, valamint az elektromos autók vásárlását ösztönző kedvezmények visszaszorulása szorította vissza a profitmarzsot.

A Volvo összesen 5 milliárd svéd korona értékű költségcsökkentést tervez, aminek részeként 2500 állást szüntet meg világszerte, ebből 2000-et Svédországban. Samuelsson szerint a regionálisan erősebb, önállóbb működés mellett már nincs szükség a jelenlegi méretű központi adminisztrációra.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 08. 31. Masszív költségcsökkentésről határozott a Volvo

Címlapkép forrása: Shutterstock