12°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Megvan a friss európai rangsor: Budapest előkelő helyet szerzett a home office toplistán
Üzlet

Megvan a friss európai rangsor: Budapest előkelő helyet szerzett a home office toplistán

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
2026-ban Bukarest kínálja Európában a legerősebb összcsomagot a digitális nomádoknak a PlayersTime friss összeállítása szerint. A rangsor nem pusztán az időjárást vagy az albérletárakat nézte: a havi megélhetési költségek, a vezetékes internet sebessége, a biztonság, a klíma és a légszennyezettség együtt határozták meg, mely városok lehetnek a legjobb bázisok a home office-ban dolgozók számára. A top 10 alapján Kelet- és Dél-Európa több városa is komoly versenyelőnybe került, Budapest az előkelő hatodik helyen végzett.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A távmunka elterjedése alapjaiban változtatta meg, hogyan választanak lakóhelyet a mobilis szakemberek. Egyre többen nemcsak nyaralási célpontként tekintenek az európai városokra, hanem olyan hosszabb távú bázist keresnek, ahol stabil az internet, kezelhetőek a havi kiadások, elfogadható a közbiztonság, jó a levegő és az időjárás sem nehezíti meg a mindennapokat.

A PlayersTime tanulmánya ezért először Európa leggyorsabb vezetékes internettel rendelkező városait vizsgálta, majd ezeknél hasonlította össze az alapvető havi kiadásokat, a biztonsági indexet, a klímaindexet és a légszennyezettséget. Az így kialakított Nomad Score alapján állt össze a 2026-os európai digitálisnomád-rangsor.

Bukarest az élen: olcsóbb, gyorsabb, biztonságosabb, mint sok nyugati rivális

A lista első helyére Bukarest került, 74,5/100-as Nomad Score-ral. A román főváros legnagyobb előnye, hogy

viszonylag alacsony költségszintet kombinál kimagasló digitális infrastruktúrával.

Még több Üzlet

Új fókuszpontokkal és regionális terjeszkedéssel tervez a KPMG Magyarország új vezérigazgatója

Mínuszban zártak az amerikai tőzsdék

Összeomlott az értékesítés a kínai piacon, drasztikus lépésre kényszerül a Volvo

A tanulmány szerint az alapvető havi kiadások – vagyis a lakhatás, rezsi, élelmiszer, tömegközlekedés és szélessávú internet együtt – 942 eurót tesznek ki.

Bukarest emellett a top 10 legerősebb internetes teljesítményét nyújtja: a medián letöltési sebesség 306,13 Mbps, ami különösen fontos lehet azoknak, akik rendszeresen videóhívásokon dolgoznak, nagy fájlokat mozgatnak vagy felhőalapú eszközöket használnak. A város 71,5/100-as biztonsági indexe is erős eredmény, bár a légszennyezettség terén van tér a javulásra: az éves szálló por érték, a PM2.5-szint 14,8 µg/m³.

A második helyen Málaga végzett, 74/100-as pontszámmal. A spanyol város havi költségszintje már jóval magasabb, 1551 euró, de ezt kiváló klímával és kedvező levegőminőséggel ellensúlyozza. A 97/100-as klímaindex az egyik legerősebb eredmény a mezőnyben, miközben az internetsebesség is bőven alkalmas távmunkára: 226,1 Mbps.

A rangsor egyik legfontosabb üzenete, hogy a digitális nomádok számára nem feltétlenül a legismertebb nyugat-európai vagy mediterrán célpontok adják a legjobb ár-érték arányt. A top 10-ben Románia két várossal is szerepel: Bukarest az első, Constanța pedig a harmadik helyen végzett.

Constanța különösen az áraival emelkedik ki. A Fekete-tenger partján fekvő városban az alapvető havi kiadások mindössze 695 eurót tesznek ki, ami a top 10 legalacsonyabb értéke. Ehhez 225 Mbps-os internetsebesség, 82,83/100-as klímaindex és 11,4 µg/m³-es PM2.5-szint társul. A gyengébb pont a biztonság: a város 53,8/100-as biztonsági indexe a legfontosabb kompromisszumok közé tartozik.

A negyedik helyen szereplő Lisszabon továbbra is digitálisnomád-kedvenc, de a tanulmány szerint a portugál főváros egyre kevésbé olcsó választás. A top 10-ben itt a legmagasabbak az alapvető havi kiadások: 1852 euró. Cserébe Lisszabon kiemelkedő, 98,6/100-as klímaindexet, alacsony, 6,9 µg/m³-es PM2.5-szintet, valamint 209,25 Mbps-os vezetékes internetet kínál.

Hasonló logika mentén szerepel jól Valencia és Porto is. Valencia az ötödik helyen áll 70,4 pontos eredménnyel, 1517 eurós havi kiadással, 229 Mbps-os internetsebességgel és 93,8-as klímaindexszel. Porto a nyolcadik, 69,7 ponttal, és több mint 20 százalékkal olcsóbb Lisszabonnál: a havi alapkiadások 1466 eurót tesznek ki.

Budapest is befért az európai élmezőnybe

A magyar főváros a hatodik helyen szerepel a rangsorban, 70,2/100-as Nomad Score-ral.

Budapest alapvető havi költségeit 1337 euróra becsüli a tanulmány, ami a nyugat-európai nagyvárosokhoz képest versenyképes szint.

Budapest legfontosabb erőssége a kapcsolati infrastruktúra: a vezetékes internet medián letöltési sebessége 300,94 Mbps, ami a top 10-ben a második legerősebb adat Bukarest után. A város biztonsági indexe 66,1/100, klímaindexe 78,4/100, míg a PM2.5-szint 11,9 µg/m³. Vagyis Budapest elsősorban azoknak lehet erős választás, akik gyors internetet és nagyvárosi környezetet keresnek mérsékelt költségszinten.

Tallinn: drágább, de biztonságos és tiszta

A hetedik helyen álló Tallinn más típusú ajánlatot képvisel. Az észt főváros havi alapkiadásai 1511 eurót tesznek ki, vagyis a top 10 drágább városai közé tartozik. Ugyanakkor a minőségi mutatók kiemelkedők: 78,3/100-as biztonsági indexe a legmagasabb a top 10-ben, a 4,5 µg/m³-es PM2.5-szint pedig a legjobb levegőminőséget jelzi a vizsgált élmezőnyben.

A kompromisszum az időjárás: Tallinn 64,3/100-as klímaindexe jóval gyengébb, mint a déli, mediterrán városoké. Internetben viszont stabil: 225 Mbps-os sebessége elegendő a legtöbb távmunkás feladathoz.

A legolcsóbb alternatíva: Chișinău

A kilencedik helyen szereplő Chișinău azt mutatja, hogy kevésbé ismert városok is versenyképes digitálisnomád-bázissá válhatnak. Moldova fővárosában az alapvető havi kiadások mindössze 739 eurót tesznek ki, ezzel Constanța után a második legolcsóbb város a top 10-ben.

A város 196,63 Mbps-os internetsebessége távmunkára megfelelő, a klímaindex 76,9/100, a biztonsági index viszont mérsékeltebb, 58,7/100. A levegőminőség sem tartozik a legerősebb pontok közé: az éves PM2.5-szint 14,4 µg/m³.

Vilnius zárja a top 10-et

A tizedik helyre Vilnius került, 68,3/100-as pontszámmal. A litván főváros havi alapkiadásai 1220 eurót tesznek ki, ami sok nyugat-európai alternatívához képest még mindig kedvező. A város erőssége a 70,4/100-as biztonsági index, a 222,34 Mbps-os internet és a viszonylag jó levegőminőség: a PM2.5-szint 8,5 µg/m³. A gyengébb pont itt is az időjárás, amit a 66,6/100-as klímaindex jelez.

A tanulság: nem az olcsóság dönt egyedül

A rangsor alapján a digitális nomádok számára 2026-ban az ár-érték arány lesz a kulcskérdés. A legolcsóbb városok – Constanța és Chișinău – nagyon erős költségelőnyt kínálnak, de biztonságban vagy levegőminőségben kompromisszumot jelenthetnek. A mediterrán városok – Málaga, Lisszabon, Valencia és Porto – a klíma és életminőség miatt vonzóak, de jóval drágábbak. Bukarest azért tudott az élre kerülni, mert a tanulmány szerint a gyors internetet, a viszonylag alacsony költségeket és a megfelelő biztonsági szintet egyszerre kínálja.

A PlayersTime összesítése alapján a 2026-os digitálisnomád-térképen Kelet- és Dél-Európa városai kerültek előnybe, miközben a klasszikus nyugat-európai nagyvárosok magasabb költségszintje egyre nagyobb hátrányt jelenthet azoknak, akik hosszabb távra keresnek távmunkás bázist.

AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Óraátállítás 2026: kezdődik a téli időszámítás
Csúnya mínuszokkal zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility