Megvan a friss európai rangsor: Budapest előkelő helyet szerzett a home office toplistán

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2026-ban Bukarest kínálja Európában a legerősebb összcsomagot a digitális nomádoknak a PlayersTime friss összeállítása szerint. A rangsor nem pusztán az időjárást vagy az albérletárakat nézte: a havi megélhetési költségek, a vezetékes internet sebessége, a biztonság, a klíma és a légszennyezettség együtt határozták meg, mely városok lehetnek a legjobb bázisok a home office-ban dolgozók számára. A top 10 alapján Kelet- és Dél-Európa több városa is komoly versenyelőnybe került, Budapest az előkelő hatodik helyen végzett.

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A távmunka elterjedése alapjaiban változtatta meg, hogyan választanak lakóhelyet a mobilis szakemberek. Egyre többen nemcsak nyaralási célpontként tekintenek az európai városokra, hanem olyan hosszabb távú bázist keresnek, ahol stabil az internet, kezelhetőek a havi kiadások, elfogadható a közbiztonság, jó a levegő és az időjárás sem nehezíti meg a mindennapokat.

A PlayersTime tanulmánya ezért először Európa leggyorsabb vezetékes internettel rendelkező városait vizsgálta, majd ezeknél hasonlította össze az alapvető havi kiadásokat, a biztonsági indexet, a klímaindexet és a légszennyezettséget. Az így kialakított Nomad Score alapján állt össze a 2026-os európai digitálisnomád-rangsor.

Bukarest az élen: olcsóbb, gyorsabb, biztonságosabb, mint sok nyugati rivális

A lista első helyére Bukarest került, 74,5/100-as Nomad Score-ral. A román főváros legnagyobb előnye, hogy

viszonylag alacsony költségszintet kombinál kimagasló digitális infrastruktúrával.

A tanulmány szerint az alapvető havi kiadások – vagyis a lakhatás, rezsi, élelmiszer, tömegközlekedés és szélessávú internet együtt – 942 eurót tesznek ki.

Bukarest emellett a top 10 legerősebb internetes teljesítményét nyújtja: a medián letöltési sebesség 306,13 Mbps, ami különösen fontos lehet azoknak, akik rendszeresen videóhívásokon dolgoznak, nagy fájlokat mozgatnak vagy felhőalapú eszközöket használnak. A város 71,5/100-as biztonsági indexe is erős eredmény, bár a légszennyezettség terén van tér a javulásra: az éves szálló por érték, a PM2.5-szint 14,8 µg/m³.

A második helyen Málaga végzett, 74/100-as pontszámmal. A spanyol város havi költségszintje már jóval magasabb, 1551 euró, de ezt kiváló klímával és kedvező levegőminőséggel ellensúlyozza. A 97/100-as klímaindex az egyik legerősebb eredmény a mezőnyben, miközben az internetsebesség is bőven alkalmas távmunkára: 226,1 Mbps.

A rangsor egyik legfontosabb üzenete, hogy a digitális nomádok számára nem feltétlenül a legismertebb nyugat-európai vagy mediterrán célpontok adják a legjobb ár-érték arányt. A top 10-ben Románia két várossal is szerepel: Bukarest az első, Constanța pedig a harmadik helyen végzett.

Constanța különösen az áraival emelkedik ki. A Fekete-tenger partján fekvő városban az alapvető havi kiadások mindössze 695 eurót tesznek ki, ami a top 10 legalacsonyabb értéke. Ehhez 225 Mbps-os internetsebesség, 82,83/100-as klímaindex és 11,4 µg/m³-es PM2.5-szint társul. A gyengébb pont a biztonság: a város 53,8/100-as biztonsági indexe a legfontosabb kompromisszumok közé tartozik.

A negyedik helyen szereplő Lisszabon továbbra is digitálisnomád-kedvenc, de a tanulmány szerint a portugál főváros egyre kevésbé olcsó választás. A top 10-ben itt a legmagasabbak az alapvető havi kiadások: 1852 euró. Cserébe Lisszabon kiemelkedő, 98,6/100-as klímaindexet, alacsony, 6,9 µg/m³-es PM2.5-szintet, valamint 209,25 Mbps-os vezetékes internetet kínál.

Hasonló logika mentén szerepel jól Valencia és Porto is. Valencia az ötödik helyen áll 70,4 pontos eredménnyel, 1517 eurós havi kiadással, 229 Mbps-os internetsebességgel és 93,8-as klímaindexszel. Porto a nyolcadik, 69,7 ponttal, és több mint 20 százalékkal olcsóbb Lisszabonnál: a havi alapkiadások 1466 eurót tesznek ki.

Budapest is befért az európai élmezőnybe

A magyar főváros a hatodik helyen szerepel a rangsorban, 70,2/100-as Nomad Score-ral.

Budapest alapvető havi költségeit 1337 euróra becsüli a tanulmány, ami a nyugat-európai nagyvárosokhoz képest versenyképes szint.

Budapest legfontosabb erőssége a kapcsolati infrastruktúra: a vezetékes internet medián letöltési sebessége 300,94 Mbps, ami a top 10-ben a második legerősebb adat Bukarest után. A város biztonsági indexe 66,1/100, klímaindexe 78,4/100, míg a PM2.5-szint 11,9 µg/m³. Vagyis Budapest elsősorban azoknak lehet erős választás, akik gyors internetet és nagyvárosi környezetet keresnek mérsékelt költségszinten.

Tallinn: drágább, de biztonságos és tiszta

A hetedik helyen álló Tallinn más típusú ajánlatot képvisel. Az észt főváros havi alapkiadásai 1511 eurót tesznek ki, vagyis a top 10 drágább városai közé tartozik. Ugyanakkor a minőségi mutatók kiemelkedők: 78,3/100-as biztonsági indexe a legmagasabb a top 10-ben, a 4,5 µg/m³-es PM2.5-szint pedig a legjobb levegőminőséget jelzi a vizsgált élmezőnyben.

A kompromisszum az időjárás: Tallinn 64,3/100-as klímaindexe jóval gyengébb, mint a déli, mediterrán városoké. Internetben viszont stabil: 225 Mbps-os sebessége elegendő a legtöbb távmunkás feladathoz.

A legolcsóbb alternatíva: Chișinău

A kilencedik helyen szereplő Chișinău azt mutatja, hogy kevésbé ismert városok is versenyképes digitálisnomád-bázissá válhatnak. Moldova fővárosában az alapvető havi kiadások mindössze 739 eurót tesznek ki, ezzel Constanța után a második legolcsóbb város a top 10-ben.

A város 196,63 Mbps-os internetsebessége távmunkára megfelelő, a klímaindex 76,9/100, a biztonsági index viszont mérsékeltebb, 58,7/100. A levegőminőség sem tartozik a legerősebb pontok közé: az éves PM2.5-szint 14,4 µg/m³.

Vilnius zárja a top 10-et

A tizedik helyre Vilnius került, 68,3/100-as pontszámmal. A litván főváros havi alapkiadásai 1220 eurót tesznek ki, ami sok nyugat-európai alternatívához képest még mindig kedvező. A város erőssége a 70,4/100-as biztonsági index, a 222,34 Mbps-os internet és a viszonylag jó levegőminőség: a PM2.5-szint 8,5 µg/m³. A gyengébb pont itt is az időjárás, amit a 66,6/100-as klímaindex jelez.

A tanulság: nem az olcsóság dönt egyedül

A rangsor alapján a digitális nomádok számára 2026-ban az ár-érték arány lesz a kulcskérdés. A legolcsóbb városok – Constanța és Chișinău – nagyon erős költségelőnyt kínálnak, de biztonságban vagy levegőminőségben kompromisszumot jelenthetnek. A mediterrán városok – Málaga, Lisszabon, Valencia és Porto – a klíma és életminőség miatt vonzóak, de jóval drágábbak. Bukarest azért tudott az élre kerülni, mert a tanulmány szerint a gyors internetet, a viszonylag alacsony költségeket és a megfelelő biztonsági szintet egyszerre kínálja.

A PlayersTime összesítése alapján a 2026-os digitálisnomád-térképen Kelet- és Dél-Európa városai kerültek előnybe, miközben a klasszikus nyugat-európai nagyvárosok magasabb költségszintje egyre nagyobb hátrányt jelenthet azoknak, akik hosszabb távra keresnek távmunkás bázist.

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