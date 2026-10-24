Új fókuszpontokkal és regionális terjeszkedéssel tervez a KPMG Magyarország új vezérigazgatója

Októbertől Rakó Ágnes tölti be a KPMG Magyarország vezérigazgatói posztját, aki a regionális értékláncba való szorosabb beépülésben és a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatásokban látja a vállalat jövőbeli növekedésének motorját. A vezető a Portfolio-nak arról is beszélt, hogy a tartósan bizonytalan gazdasági környezetben a hazai vállalatok számára elengedhetetlenné vált a rugalmas alkalmazkodás, valamint az ESG-irányelvek és az innovatív technológiák tudatos integrálása a mindennapi folyamatokba. Meglátása szerint az AI-projektek jelentős része azért nem sikeres, mert a technológia bevezetését nem kíséri az a szervezeti és működési átalakulás, amely kézzelfogható üzleti eredményeket hozna. Ehhez ugyanis egy olyan modern vezetői kultúra kialakítása is szükséges, amely nemcsak proaktívan kezeli a közelgő kihívásokat, és képes újratervezni, hanem a változásokon a szervezetét is végig tudja vezetni.

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Októbertől foglalja el a KPMG Magyarország vezérigazgatói posztját, ráadásul ön lesz az első női vezető ebben a pozícióban. Szintén úttörő, hogy nem az audit területről, hanem a tanácsadói oldalról érkezik a vezérigazgatói székbe. Milyen változások várhatóak a KPMG életében, melyek azok a területek, ahol más irányt szabna a szervezet működésének?

Egy erős, stabil alapokon álló vállalat irányítását veszem át, így nem az irányváltás a cél, hanem a meglévő értékekre épülő, tudatos fejlődés. A globális KPMG és a közép-és kelet-európai régiós operáció is jelentős átalakuláson megy keresztül, ezért elkerülhetetlen, hogy új fókuszpontokat jelöljünk ki.

A magyar KPMG számára az új üzleti lehetőségek egyre inkább regionális szinten nyílnak meg, hiszen ügyfeleink jelentős része is országhatárokon átívelően működik. Ahhoz, hogy ezekből a lehetőségekből nagyobb részt vállaljunk,

erősebben be kell épülnünk a regionális értékláncba, és azokra a területekre kell koncentrálnunk, ahol magyar szakértelemmel regionális mércével is valódi értéket tudunk teremteni.

Ezzel párhuzamosan természetesen a hazai piac továbbra is kiemelten fontos számunkra. Itt is van tér arra, hogy tovább erősítsük a szerepünket, ehhez azonban világosan meg kell határoznunk azokat a fókuszterületeket, ahol ügyfeleink számára a legnagyobb értéket tudjuk nyújtani, és ahol valódi növekedési lehetőséget látunk.

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Hosszabb távon pedig a magyarországi operáció szempontjából is fontos lehetőség, hogy ezeket a magasabb hozzáadott értékű munkákat akár a globális értékláncba is beemelhessük, nem pusztán volumenalapú szolgáltatóként, hanem olyan tudásközpontként, amely országhatárokon átívelően is versenyképes tudást tud biztosítani.

Ezt a jövőbeli növekedést továbbra is kollégáink szaktudására és tapasztalatára szeretnénk építeni, kiegészítve a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekkel. Ehhez fel kell készítenünk őket a technológia tudatos és felelős használatára: az AI-képzéseken túl konkrét elvárásokat is megfogalmazzunk az eszközök használatával kapcsolatban. A cél, hogy ez ne egy egyszerű képzési program legyen, hanem a mindennapi munkánk részévé váljon, hogy ezáltal gyorsabban, hatékonyabban és nagyobb hozzáadott értékkel tudjuk támogatni az ügyfeleinket.

Az elmúlt években a gazdasági és geopolitikai környezetet rendkívül erős bizonytalanság jellemzi globálisan és Magyarországon egyaránt. A kormányváltásra viszont rendkívül pozitívan reagáltak a piacok, és a vállalkozói optimizmus is változni látszik. Hogyan tudtak alkalmazkodni a magyar vállalatok ehhez a konstans bizonytalansághoz és mennyire bizakodóak a közeljövőt illetően?

A magyar vállalatok az elmúlt években megtanulták, hogy a bizonytalanságot már nem átmeneti állapotként, hanem a működési környezet tartós jellemzőjeként kell kezelniük. Emiatt felértékelődött a reziliencia és a gyors alkalmazkodás: mindez például rövidebb tervezési ciklusokat, több forgatókönyvre való felkészülést és gyorsabb döntéshozatalt jelent.

A mostani adatok egyszerre mutatnak pozitív és kedvezőtlen folyamatokat. A magyar gazdaság teljesítménye 2026 második negyedévében 1,7 százalékkal nőtt éves alapon, és az iparban is láthatóak a javulás jelei. Ugyanakkor a vállalati bizalom augusztusban visszaesett, és a beruházások is több mint 6 százalékkal csökkentek a második negyedévben.

Ez arra utal, hogy a vállalatok látnak lehetőségeket, de a nagyobb, hosszabb távú döntésekben továbbra is óvatosak.

Ebben a gazdasági és szabályozási környezet kiszámíthatósága is meghatározó.

Ezért én nem általános optimizmusról beszélnék. Inkább azt látjuk, hogy a vállalatok igyekeznek megőrizni a mozgásterüket és több lehetséges gazdasági pályára felkészülni. Ehhez rugalmas döntéshozatalra, gyors és megbízható információkra, valamint jó minőségű adatokra van szükség.

Ha a geopolitikai kihívások és a belföldi irányváltás nem volna elég, a diszruptív technológiák előretörése folyamatos fejlődési nyomás alatt tartja a vállalkozásokat. Mennyire sikerül a magyar cégeknek hatékonyan beépíteniük az AI-t a működésükbe? Egyes felmérések szerint a legtöbb vállalati AI-projekt megbukik, mi az, amin elcsúsznak, mivel lenne érdemes kezdeniük, mik a technológia hatékony alkalmazásának feltételei?

A magyar vállalatoknál is egyre több AI-projekt indul, de a legnagyobb kihívás, hogy abból valódi üzleti értéket teremtsen. A projektek jelentős része azért nem jut el a sikeres működésig, mert a technológia bevezetését nem kíséri az a szervezeti és működési átalakulás, amely kézzelfogható üzleti eredményeket hozna.

Rakó Ágnes, a KPMG Magyarország vezérigazgatója.

Ezért szerintem nem azzal érdemes kezdeni, hogy „hol tudnánk AI-t használni?”, hanem azzal, hogy „melyik üzleti problémánkat szeretnénk megoldani?”. Előfordulhat, hogy valóban egy AI-alapú megoldásra lesz szükség, de az is, hogy egy egyszerűbb automatizáció, digitalizáció vagy egyéb technológiai megközelítés eredményesebb lesz.

AI-projektek esetében három feltételt látok különösen fontosnak: jó minőségű, rendszerezett adatok, megfelelően felkészített munkatársak és a technológia rendszerszintű beépítése a mindennapi működésbe.

Az AI önmagában nem fogja átalakítani a vállalatot, ehhez a folyamatokat és sok esetben a munkakultúrát is hozzá kell igazítani.

A megtérülési potenciál ugyanakkor jelentős, ezért nem érdemes kivárni. A következő időszakban azok a vállalatok kerülhetnek előnybe, amelyek nem egyszerűen projektként tekintenek az AI-ra, hanem konkrét üzleti stratégia mentén, saját üzleti céljaikhoz és működési környezetükhöz kötik annak bevezetését, és mérik is annak eredményét.

Szabályozási oldalról is számos kihívással találkoznak a cégek, idén nyárig kellett például felkészülniük az uniós bértranszparencia-irányelvnek való megfelelésre. Ha a nemek közti bérszakadékot tekintjük például, akkor van honnan felzárkózni a magyar cégeknek. Mennyire sikerült ezen javítani?

Az uniós bértranszparencia-irányelvet júniusig kellett volna átültetni a magyar jogrendbe, a hazai szabályozás azonban késik, és jelenleg őszre várható. Ez adott némi plusz felkészülési időt a vállalatoknak, de a szükséges munkát nem érdemes elhalasztani. A haladékot inkább arra érdemes felhasználniuk, hogy áttekintsék a javadalmazási rendszerüket, rendezzék a szükséges adatokat, és azonosítsák az esetleges indokolatlan bérkülönbségeket. Hiszen a vállalatok számára egyre fontosabb, hogy a működésüket megfelelő adatokra és tudatosabb folyamatokra építsék.

Ez a bértranszparencia esetében is kulcsfontosságú, csak így lehet érdemben azonosítani és rendszerszinten kezelni a különbségeket. A bértranszparencia ezért nemcsak megfelelési kérdés.

A következetes és átlátható javadalmazás a munkáltatói hitelesség, a szervezeten belüli bizalom és a tehetségek megtartásának is fontos feltétele. Ez sok esetben kultúraváltást fog igényelni.

A KSH adatai alapján a nemek közötti átlagos kereseti különbség az elmúlt években mérséklődött, ami pozitív jelzés. Ugyanakkor a bértranszparencia-irányelv szempontjából nem elsősorban ezek a makroszintű mutatók a meghatározók. A szabályozás célja az, hogy egy vállalaton belül az azonos vagy egyenlő értékű munkát végző nők és férfiak bérezése között ne maradjanak indokolatlan különbségek. Ezért a hangsúly a vállalati adatokon, a javadalmazási rendszerek átláthatóságán és az esetleges eltérések okainak feltárásán van. A valódi előrelépést az jelentheti, ha a szervezetek pontos képet kapnak saját gyakorlataikról, és azonosítani tudják azokat a területeket, ahol beavatkozásra van szükség.

Nemrég készült el a Global Female Leaders Outlook kutatás, amely a következő évek kihívásairól, gazdasági kilátásairól és növekedési lehetőségeiről ad átfogó képet, különlegessége pedig, hogy mindezt több száz tapasztalt női felsővezető szemszögéből mutatja be. Melyek a kutatás főbb megállapításai, és melyeket emelné ki, amelyek talán meglepő vagy váratlan következtetésre jutottak?

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben a növekedés egyre kevésbé múlik kedvező külső körülményeken. A vállalatoknak elsősorban a saját hatékonyságukra, a termelékenységre, a technológiai fejlesztésekre és a gyors alkalmazkodás képességére kell építeniük.

A következő időszakban ezért azok a szervezetek lehetnek sikeresek, amelyek nem csupán reagálnak a változásokra, hanem képesek a bizonytalanság közepette is következetesen végrehajtani stratégiájukat, és ebből fenntartható növekedést teremteni.

Összehasonlítva a 2025-ös CEO Outlook kutatásunkkal, amelyben a megkérdezett vezetők 90%-a férfi, a női vezetők ugyan közel hasonló mértékben optimisták a saját vállalatuk növekedési potenciálját tekintve, a világgazdasággal szemben azonban lényegesen óvatosabbak.

Ami az egyéni sikereket illeti, a kutatásból kiderült, hogy a válaszadók 59%-a a személyes kapcsolatokat tartja a szakmai siker fontos feltételének. Azonban arra is rávilágít, hogy ezek a kapcsolati mechanizmusok egyenlőtlenül működhetnek. A nemi alapú sztereotípiát vagy elfogultságot megtapasztaló válaszadók körében a leggyakoribb strukturális akadályt a férfiakat előnyben részesítő informális hálózatok jelentik.

Talán éppen ez az egyik legfontosabb, egyben legkevésbé megnyugtató tanulság, hiszen miközben sokat beszélünk a sokszínűségről és a női vezetők egyre nagyobb szerepéről, a kutatás azt mutatja, hogy az informális akadályok továbbra is nagyon erősen jelen vannak. A valódi előrelépéshez nemcsak több női vezetőre, hanem a működés mögött meghúzódó beidegződések és informális rendszerek megváltoztatására is szükség van. Ez szerintem legalább akkora vezetői feladat, mint bármely üzleti kihívás.

Szintén a Global Female Leaders Outlook egyik fontos megállapítása, hogy a vezetői sikerhez a technológiai felkészültség mellett egyre inkább szükség van rezilienciára, alkalmazkodóképességre, érzelmi intelligenciára és változásmenedzsment képességre. Milyen vezetői készségek értékelődnek fel leginkább a következő években?

Azok a vezetők lesznek igazán sikeresek, akik bizonytalan helyzetben is képesek világos irányt mutatni, gyors döntéseket hozni, és közben megőrizni a csapatuk bizalmát. Az alkalmazkodás ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy egy vezető képes újratervezni, hanem azt is, hogy a változásokon a szervezetét is végig tudja vezetni.

Emellett egyre fontosabb lesz az érzelmi intelligencia és az innovációs szemlélet. A technológiai tudás önmagában nem elég: a valódi versenyelőnyt továbbra is az jelenti, hogy egy vezető hogyan tudja összekapcsolni az innovációt, az embereket és az üzleti célokat.

A jövő vezetőjének azon túl, hogy követnie kell a változásokat, képesnek kell lennie arra, hogy felismerje a bennük rejlő lehetőségeket, és ezekből a szervezet számára hosszú távú értéket teremtsen.

Számomra ezért a jövő vezetője egyszerre technológiailag felkészült, rugalmas és emberközpontú.

A fenntarthatósági és ESG szempontok mennyire határozzák meg egy vállalkozás versenyképességét a mai gazdasági környezetben? Milyen változás tapasztalható ezen a területen az elmúlt években?

Mi a KPMG-nél ma már tudatosan Sustainability, vagyis fenntarthatósági szolgáltatásokról beszélünk ESG helyett. Ez a szóhasználat is azt tükrözi, hogy a téma jóval túlmutat a megfelelésen: arról is szól, mennyit ér ma egy vállalat, és mennyire tud hosszú távon versenyben maradni. Az ESG ebben továbbra is fontos szerepet játszik, keretet ad a teljesítmény méréséhez és bemutatásához, de a fókusz egyre inkább a fenntarthatóság üzleti hatásaira helyeződik. A legutóbbi BCSDH–val közös felmérésünkben a vállalatok 91 százaléka mondta azt, hogy az ESG-minősítés versenyelőnyt jelent, és 87 százalékuk szerint a jobb ESG-teljesítmény 2027-re még meghatározóbb üzleti szemponttá válik.

Az elmúlt években éppen az a legfontosabb változás, hogy a fenntarthatóság egyre inkább beépül a konkrét üzleti döntésekbe. Saját ügyfeleink körében is azt tapasztaljuk, hogy ez egyre kevésbé egy különálló terület, hanem a kockázatok kezelésének, a munkavállalói elköteleződésnek és hosszabb távon az értékteremtésnek is a része. Úgy vélem, hogy a következő időszakban azok a cégek kerülhetnek előnybe, amelyek nem pusztán megfelelni akarnak az elvárásoknak, hanem képesek a fenntarthatósági célokat a saját üzleti stratégiájukba is érdemben beépíteni.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 21. Az idei év eddigi legnagyobb irodapiaci üzlete köttetett meg Magyarországon: új székházba költözik a tanácsadócég

A cikk megjelenését a KPMG támogatta.

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