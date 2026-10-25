Keress azon, hogy mások befektetnek! Jön a Portfolio ingyenes rendezvénye

Kevés olyan üzleti modell létezik a piacon, amely annyira izgalmas és skálázható, mint az alapkezelőkbe történő befektetés. Az O3 Partners pontosan erre a stratégiára épít: olyan vállalkozásokban vásárol tulajdonrészt, amelyek mások pénzének gyarapításából csinálnak sikeres üzletet. Most pedig egy újabb meghatározó mérföldkőhöz érkezett a cég, hiszen

új részvények kibocsátását tervezi a további növekedés finanszírozására.

De hogyan működik ez a modell a gyakorlatban, és miért éppen az alapkezelőkben lát óriási lehetőséget a társaság? A rendezvényen Oszkó Péter vezérigazgató személyesen mutatja be a cég működését, betekintést engedve a stratégiai kulisszák mögé. Előadásából kiderül, pontosan mire fordítanák a befektetőktől beérkező tőkét, és milyen lépésekkel tervezik a folytatást a magyar tőzsdén.

A rendezvény nem csupán egy egyirányú bemutató: a prezentációt követően a résztvevőknek páratlan lehetőségük nyílik arra, hogy a nyilvánosan elérhető információk alapján közvetlenül feltegyék kérdéseiket a vezérigazgatónak.

Kiemelt témáink:

Üzlet abból, hogy mások befektetnek

Az O3 Partners működése közérthetően

Új részvényekkel készül a társaság

Erre fordítaná a cég a befektetőktől érkező pénzt

Az O3 Partners következő lépései a magyar tőzsdén

Kérdések és válaszok közvetlenül Oszkó Péterrel

Kinek ajánljuk a részvételt?

Magánbefektetőknek

Gazdasági és pénzügyi elemzőknek

Vállalatvezetőknek

Cégtulajdonosoknak

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Keress azon, hogy mások befektetnek Mire készül az O3 Partners a tőzsdén? Ismerje meg a céget és a tervezett részvénykibocsátás célját november 3-án Oszkó Péterrel! Információ és jelentkezés

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