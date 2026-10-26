A klímaalkalmazkodás ára: beruházások nélkül nincs ellenálló gazdaság

A klímaváltozás hatásai ma már egyértelműen érzékelhetők a gazdaságban, ezért az alkalmazkodás nemcsak környezeti, hanem üzleti és finanszírozási kérdés is. Pókos Gergely kiemelte, hogy különösen az energiaszektorban és a mezőgazdaságban jelentkeznek erősen a változások, amelyekre beruházásokkal és technológiai fejlesztésekkel kell reagálni.

Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóság ügyvezetője a Sustainable World konferencián adott videóinterjújában hangsúlyozta, hogy a probléma mérete ugyanakkor azt is jelzi, hogy jelentős gazdasági lehetőség is rejlik az alkalmazkodásban.

Az alkalmazkodás nemcsak azt jelenti, hogy a klímaváltozást kiváltó okokat kezeljük, amiket szintén teszünk azáltal, hogy például átalakítjuk az áramtermelésünket, de az is kiemelten fontos, hogy alkalmazkodjunk a változó időjáráshoz, mert ennél jobb már nem lesz.

Pókos Gergely OTP Bank Zöld Program Igazgatóság, ügyvezető igazgató Pókos Gergely az OTP Bank Zöld Program Igazgatóság ügyvezető igazgatója, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen majd a London Business School-ban folytatta tanulmányait. 8 évig tanácsadóként dolgo … Tovább

A finanszírozás szempontjából kulcskérdés, hogy az egyes ágazatokban rendelkezésre állnak-e már gazdaságosan alkalmazható, alacsonyabb kibocsátású technológiák. Ahol igen, ott a beruházások és a finanszírozás is gyorsabban megvalósulhat, ahol viszont még nem, ott egyelőre a hatékonyságjavítás és az innováció támogatása kerül előtérbe.

A klímaalkalmazkodás nemcsak kihívást, hanem jelentős gazdasági lehetőséget is jelent, amely a következő évek egyik meghatározó beruházási területe lesz.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio