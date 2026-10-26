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A Mol húzza a magyar tőzsdét féltávnál
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A Mol húzza a magyar tőzsdét féltávnál

Portfolio
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Kora délután továbbra is a Mol a legjobban teljesítő hazai blue chip.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,4 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol, a Richter és az OTP árfolyama emelkedik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a Rába papírjai állnak, amelyek árfolyama 3,4 százalékkal került lejjebb, a CIG Pannónia árfolyama pedig 3,3 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az Appeninn részvénye is.

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Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Ricardo Mendoza Garbayo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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