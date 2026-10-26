Céláremelés jött a Mol részvényeire!

Megemelte a Mol részvényeire vonatkozó célárát a UBS és változatlanul vételre javasolja a magyar olajvállalat részvényeit.

5500 forintról 5700 forintra emelte a Mol célárát

a UBS elemzője, ami a jelenlegi árfolyamhoz képest 18 százalékos felértékelődési potenciált jelent. A részvényekre vonatkozó ajánlásán nem változtatott az elemző, változatlanul vételre javasolja a papírokat.

A Mol részvényeit többségében vételre ajánlják a céget követő elemzők az LSEG gyűjtése szerint, 10 elemzőből 6 vételi ajánlást tart érvényben. 3 elemző tartásra javasolja, míg egy elemző eladásra ajánlja a Mol papírjait.

Az átlagos elemzői célár jóval alacsonyabb, 4874 forint, ami minimális, 1 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi árfolyamhoz viszonyítva. A legmagasabb célár 5930 forint, ami 23 százalékkal magasabb a Mol pénteki záróárfolyamánál, míg a legalacsonyabb elemzői célár több mint 20 százalékkal marad el tőle.

A Mol árfolyama szeptemberben történelmi csúcsot döntött, idén 60 százalékot szárnyalt az árfolyam, felülteljesítve a BUX indexet.

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Címlapkép forrása: Portfolio