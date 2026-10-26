Dízelsokk Magyarországon: itt a töréspont, elmentünk a falig - a következő ütésbe beleremeghet a rendszer

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A legfrissebb iparági információink alapján nagyon úgy néz ki, hogy a már eddig is rendkívül feszes magyar dízelpiacon még tovább romlott a helyzet: olyannyira, hogy a nemzetközi energiapiaci sokkok tompítására alkalmas árréspuffer gyakorlatilag eltűnt szeptemberre. Mindez úgy történt, hogy a hazai dízelár szeptember 17. óta egyetlen forintot sem változott, miközben a nemzetközi piacon továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Számításaink alapján megmutatjuk, mekkora bajban van a magyar dízelpiac, mi történik a nagy- és kiskereskedelmi árrésekkel, és hogy mennyire kell tartanunk az ellátási problémáktól.

Eltűnt a puffer, megtört az importparitás

Szeptember végén részletes elemzésben mutattuk be, hogy az idei dízelárrobbanás nem csak az autósoknak, a mezőgazdaságnak és a fuvarozóknak okozott komoly fejfájást, hanem a teljes hazai üzemanyagpiac működését is rendkívül sérülékennyé tette.

Akkor arra hívtuk fel a figyelmet, hogy az importbeszerzési árszint és a nettó kiskereskedelmi eladási ár közötti teljes árréspuffer a januári 88 forintról augusztusra mindössze 17 forintra zsugorodott literenként. Ez már önmagában is nagyon alacsony érték volt, de a friss adatok alapján látszik, hogy nem ez volt a mélypont. Szeptemberben az együttes nagy- és kiskereskedelmi árrés havi átlaga mindössze 2,6 forintra esett literenként.

Kilenc hónap alatt tehát a korábban rendelkezésre álló árréspuffer mintegy 97 százaléka eltűnt.

* Módszertan: a számított nagykereskedelmi árrés a hazai nettó nagykereskedelmi ár és az iparági forrásokból származó, forintra átszámított, hazai jövedéki adóval és MSZKSZ-díjjal kiegészített regionális dízel-importbeszerzési árszint különbsége. A kiskereskedelmi árrést az átlagos, áfától megtisztított kútár és a nettó nagykereskedelmi ár különbségeként számoltuk. A két mutató összege adja az importbeszerzési referenciaár és a nettó fogyasztói ár közötti teljes árréspuffert. Fontos, hogy a számított árrések nem azonosak a piaci szereplők tényleges profitjával, mivel nem veszik figyelembe a szállítási, személyi, üzemeltetési és egyéb költségeket. A 2026. március 10. és június 26. közötti védett áras időszakban a kiskereskedelmi árrésnél a szabályozott, 38 forint/literes értékkel számoltunk.

A fenti oszlopdiagramon ráadásul egy másik, legalább ennyire fontos folyamat is kirajzolódik: a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árrés egészen más pályát futott be az elmúlt hetekben. Míg a kiskereskedelmi árrés szeptemberben a korábbi havinál is magasabban, átlagosan 16 forint körül alakult, addig

a számított nagykereskedelmi árrés negatív lett, mínusz 13,5 forintra süllyedt literenként.

A becsült regionális importbeszerzési ár tehát már érdemben meghaladja azt az árszintet, amin a hazai piacon nagykereskedelmi szinten értékesíteni lehet a gázolajat. Ez pedig már ellátásbiztonsági kérdés. Ahogy arra egy vonatkozó podcastban már felhívtuk a figyelmet: még mindig jobb a drága dízel, mint ha nincs dízel. Most nem a jó irányba mutatnak az adatok.

A nagykereskedelemben már tartósan negatív az árrés

Érdemes egy kicsit közelebbről is megnézni, mi történt szeptemberben, az egész havi átlag ugyanis elfedi a hónapon belüli további romlást.

Iparági adataink szerint szeptember első 16 napjában a becsült importparitási rés átlagosan mínusz 7,1 forint volt literenként, szeptember 17. és 30. között viszont már mínusz 20,8 forint. Ez azt jelenti, hogy szeptember második felében a magyar nagykereskedelmi árszint átlagosan közel 21 forinttal maradt el a számított regionális importbeszerzési árszinttől.

Ráadásul ez nem néhány kiugró napnak volt köszönhető: szeptember 30 napjából 26-on negatív volt az importparitási rés,

és az október első felére rendelkezésre álló adatok alapján a helyzet azóta sem rendeződött.

Fontos hozzátenni, hogy némi javulást már láthatunk: az október 1. és 15. közötti időszakban átlagosan mínusz 9,6 forint volt a különbség, vagyis a szeptember második felében tapasztalt mélyponthoz képest mérséklődött a feszültség. De a mutató október első 15 napjának mindegyikén negatív maradt.

Miért nagy baj ez?

A fenti grafikonon különösen jól látszik, mi történt: miközben a regionális beszerzési árszint - a világpiaci folyamatokat lekövetve - az elmúlt hetekben jelentős kilengéseket produkált, addig a hazai nagykereskedelmi ár szeptember közepe óta gyakorlatilag változatlan (egyébként a kiskereskedelmi ár is, de erről később részletesebben).

A folyamat azért veszélyes, mert a magyarországi dízelfogyasztás mintegy 30 százalékát importból fedezzük, márpedig egy importőr számára nagyon nem mindegy, hogy milyen áron tudja beszerezni külföldön az üzemanyagot, és mennyiért tudja azt továbbértékesíteni Magyarországon. Leegyszerűsítve,

ha a beszerzési árszint tartósan a hazai értékesítési ár fölött helyezkedik el, az gazdaságilag egyre kevésbé teszi vonzóvá az importot. Ez egy szűkös piacon nagyon gyorsan válhat ellátásbiztonsági problémává.

Fontos persze hangsúlyozni, hogy a fenti számok becsült piaci árszinteken alapulnak, nem pedig az egyes szereplők tényleges beszerzési költségein. A konkrét szerződések, a beszerzések időzítése, a készletek és az eltérő logisztikai feltételek miatt a vállalatok helyzete jelentősen különbözhet. A negatív importparitási rés tehát önmagában nem bizonyítja, hogy minden importőr veszteségesen működik. Arra viszont egyértelműen rávilágít, hogy a hazai árszint mellett mennyire beszűkült a külföldről érkező pótlólagos szállítások gazdasági mozgástere.

A kutakon nagyon furcsa a helyzet

A nagykereskedelmi oldalon kialakult helyzet rendkívül aggasztó, de az ellátásbiztonsági kockázat megítélését az teszi teljessé, ha a kiskereskedelmi árakat és a régiós kontextust is bevonjuk a számításba.

Ahogy azt nemrég megírtuk, a hazai dízelár bő egy hónapja, szeptember 17. óta gyakorlatilag be van betonozva a 709 forintos szinten, hiába voltak nagyon vad kilengések a piaci árakat meghatározó tételekben (olajár, finomítói marzsok és forint).

A lenti diagram láttán pedig okkal nőhet még tovább a gyanúnk azzal kapcsolatban, hogy esetleg mégsem teljesen szabadpiaci árképzés zajlik a magyar kutakon:

a változatlan bruttó kiskereskedelmi árhoz és a szintén állandó nettó nagykereskedelmi árhoz ugyanis stabilan 17 forintos kiskereskedelmi árrés társul.

Ez első ránézésre akár megnyugtatónak is tűnhet a kutasok oldaláról, hiszen a kiskereskedelmi árrés a korábbi hónapokhoz képest stabilizálódott. Csakhogy ez a 17 forint még messze nem a kutak tiszta nyeresége. Ebből kell fedezniük többek között az üzemeltetés, a személyzet, a szállítás és az egyéb működési tételek költségeit, és a számítás a kiskereskedelmi különadót sem vonja le.

De most tekintsünk el attól, hogy az üzemanyagpiac megtartotta-e piacjellegét. Az igazán fontos kérdés: versenyképes most ez a fogyasztói dízelár?

Hol állunk a régióban?

Az importparitás megtörése, azaz a nagyker-árrés tartósan negatív tartományba kerülése az import potenciális kiesésén keresztül szűkítheti a hazai dízelellátási helyzetet, míg a szomszédos országokhoz képest túl olcsó gázolaj akár üzemanyagturizmust is elindíthat, ami szintén tovább fokozza az ellátási nehézségeket. Ezért nagyon nem mindegy, hogy régiós kontextusban milyen a magyar dízel helyzete.

Röviden a válasz:

nem jó, de nem is tragikus.

Nem jó, mert Ausztriában literenként mintegy 65 forinttal lehet drágábban kapni a gázolajat, ami egy 50 literes tankolás esetén akár 3250 forintos spórolást is eredményezhet, egy ilyen árelőnyért pedig adott esetben útra kelhet a határmenti osztrák autós. Talán még a román oldalról is megérheti ez a manőver, onnan nézve 33 forintos a magyar árelőny, ami egy 50 literes tanknál 1650 forintos spórolást jelent.

Nem tragikus, mert a szeptember végi helyzettel ellentétben már nem nálunk lehet a legolcsóbban hozzájutni a régióban a dízelhez, és az átlagárhoz képest is "csak" 14 forintos a hazai árelőny.

2 okunk is van rá, hogy ezt mondjuk: drágább dízel kéne

Summa summarum:

szerintünk az importcsatornák fenntartása és a főleg osztrák irányból érkező dízelturizmus megfékezése érdekében legalább a régiós átlagszintig fel lehetne tornászni a magyar dízelárat.

A régiós átlagárhoz történő felzárkózás jelenleg mintegy 14 forintos bruttó drágulást jelentene literenként, ami áfa nélkül nagyjából 11 forintos emelésnek felel meg. Ha ez teljes egészében megjelenne a nagykereskedelmi árban, akkor a hazai árszint és a becsült importbeszerzési ár közötti, október első felében átlagosan mínusz 9,6 forintos különbség nemcsak eltűnhetne, hanem akár enyhén pozitívba is fordulhatna. Mindez persze változatlan nemzetközi beszerzési árakat feltételez, de jól mutatja, hogy

már egy viszonylag mérsékelt áremelés is érdemben javíthatná a magyar dízelpiac importvonzó képességét.

De az üzemanyagturizmus problémáját egy ilyen mértékű áremelés önmagában nem oldaná meg. Az osztrák és a magyar dízelár közötti különbség még a 14 forintos drágulás után is meghaladná az 50 forintot literenként, így a határ túloldaláról érkező autósoknak továbbra is jelentős megtakarítást kínálna a magyarországi tankolás. Az áremelés mellett szóló legfontosabb érvünk tehát az import gazdaságosságának javítása és ezen keresztül az ellátásbiztonsági kockázatok mérséklése, nem pedig az üzemanyagturizmus megszüntetése.

De nem mindenki ennyire visszafogott. Ennél ugyanis jóval nagyobb, 50 forintos áremelést tartana indokoltnak Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője; a szakember ezzel a várakozásával vélhetően pont az üzemanyagturizmus elkerülését célozza.

Egyébként a hazai üzemanyag-forgalmi statisztikák is arra utalhatnak, hogy az árkülönbségek miatt egyre nagyobb szerepet kaphat az üzemanyagturizmus Magyarországon.

Mi történik, ha jön a következő dízelsokk?

A hazai, jelenleg elképesztően feszes dízelpiac helyzetét különösen aggasztóvá teszi, hogy a nemzetközi környezet továbbra sem ad sok okot a megnyugvásra. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) októberi olajpiaci jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a globális dízelpiaci feszültségek jóval tovább elhúzódhatnak, mint azt korábban remélni lehetett, sőt, a Portfolio Investment Day konferencián Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő szenior alapkezelője hangsúlyozta, hogy az általa megismert iparági várakozások szerint

a szűkös helyzetet részben előidéző iráni konfliktus vélhetően évekig elhúzódhat.

Az IEA szerint szeptemberben az orosz és a közel-keleti dízelkínálat együttes kiesése napi mintegy 1,3 millió hordót tett ki, ezt más térségek többletkínálata csak részben tudta ellensúlyozni - ennek következtében a globális dízelexport napi mintegy 700 ezer hordóval maradt el az egy évvel korábbi szinttől. Az ügynökség jelenleg azzal számol, hogy a középpárlatok piacán tapasztalható kínálati szűkösség 2027-ben is tartósan fennmaradhat.

Talán nem kell túlmagyarázni, hogy a magyar piac szempontjából ez miért nagyon rossz hír. Korábbi elemzésünkben ugyanis már arra figyelmeztettünk, hogy

a beszűkült árréspuffer miatt egy újabb nemzetközi ársokk sokkal gyorsabban okozhat problémát, mint az év elején.

A magyar piacon gyakorlatilag megszűnt az a tartalék, ami képes lenne elnyelni egy újabb jelentős importbeszerzésiár-emelkedést. Ezért ha a nemzetközi dízelárak ismét meredeken emelkednének, miközben a hazai nagy- és kiskereskedelmi árszintek változatlanok maradnának, az tovább rontaná az import gazdaságosságát.

Ez persze nem jelenti automatikusan azt, hogy ellátási hiány alakulna ki Magyarországon; a hazai finomítói termelés esetleges felpörgetése, a különböző beszerzési szerződések és a rendelkezésre álló készletek mind képesek mérsékelni egy-egy piaci sokk hatásait. Azt viszont fontos látni, hogy a hazai fogyasztás jelentős részét továbbra is importból kell fedezni, és

ennek a mennyiségnek a biztosításához gazdaságilag is működőképes beszerzési feltételekre van szükség.

Az európai dízel finomítói prémiumának alakulása.

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images