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Elszabadultak a hackerek, már a kormány is kiberbiztonsági egységet állít fel, egymás után fizetnek kártérítést a nagyvállalatok Japánban
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Elszabadultak a hackerek, már a kormány is kiberbiztonsági egységet állít fel, egymás után fizetnek kártérítést a nagyvállalatok Japánban

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Egyre több kibertámadás éri a japán vállalatokat, ami nemcsak az online szolgáltatások működését bénítja meg, hanem komoly kártérítési kötelezettségeket is ró a cégekre. A helyzet súlyossága miatt a tokiói kormányzat is kénytelen lépéseket tenni a védelmi rendszerek megerősítésére.
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A vezető japán online pénzügyi szolgáltatók közé tartozó GMO Internet Group bejelentette, hogy

kártalanítja ügyfeleit a devizakereskedési platformját ért kibertámadás okozta veszteségek miatt.

Kumagai Maszatosi vezérigazgató vasárnapi blogbejegyzésében közölte, hogy minden érintett ügyfél 5000 jenes, azaz körülbelül 32 dolláros jóvátételt kap. A cég emellett hat hónapon át ingyenes alternatív szolgáltatást biztosít az érintetteknek, a kártérítési kifizetések pontos eredményhatását azonban egyelőre nem tudta becsülni.

A GMO tájékoztatása alapján a támadók váltságdíjat követeltek a vállalattól, és az ügyféladatok kiszivárogtatásával fenyegetőztek. A társaság visszautasította a zsarolást, és a rendőrséggel együttműködve igyekszik elhárítani a problémát. Kumagai elismerte, hogy a cég etikus hackerei korábban már azonosítottak biztonsági hiányosságokat, ám a válaszreakció sem mélységében, sem gyorsaságában nem volt megfelelő. A hírre a GMO árfolyama 15 százalékos zuhanással négyhónapos mélypontra süllyedt.

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A japán kormány pénteken jelentette be egy olyan kiberbiztonsági egység felállítását, amely mesterséges intelligenciával szimulált támadásokkal tárja fel az informatikai rendszerek sérülékenységeit. A lépést a PHP programozási nyelvben azonosított kritikus biztonsági rések tették halaszthatatlanná, amelyek világszerte, így Japánban és Európában is kormányzati, valamint vállalati weboldalakat bénítottak meg, és támadási hullámok millióit indították el. Kumagai arra sürgette a kormányzatot, hogy a támadások elhárítására élesítse az idén bevezetett aktív kibervédelmi rendszert, amely akár az ellenséges szerverek kiiktatását is lehetővé teszi.

Szakértők rámutatnak, hogy a mesterséges intelligencia drámaian felgyorsítja a kiberbűnözést, hiszen a sérülékenységek automatizált keresésétől az adathalász kampányok kidolgozásáig minden folyamat olcsóbbá és nehezebben felderíthetővé vált. A TrendAI adatai alapján idén október 20-ig már 723 kiberbiztonsági incidenst regisztráltak, ami meghaladja a 2024-es és a 2025-ös teljes éves adatokat is.

Az incidensek rávilágítottak a japán vállalatok adatvédelmi hiányosságaira is. Aiszava Sóicsi, az IwaiCosmo Securities elemzője szerint a biztonsági rendszerek szükséges fejlesztése jelentős többletköltséggel terheli majd a cégeket. A Times autómegosztót működtető Park24 pénteken szintén bejelentette, hogy egy adatszivárgási incidens miatt ügyfelenként 3000 jenes kompenzációt fizet ki, és összesen 5,5 milliárd jenes rendkívüli veszteséget könyvel el a kártérítések, valamint a rendszerek helyreállítása miatt. A társaság egyúttal jelezte, hogy a jövőben a regisztráció ellenőrzése után nem tárolja tovább az ügyfelek személyazonosító okmányainak másolatait.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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