Felpattant a Mol

A kereskedés első perceiben pozitív a hangulat a hazai piacon, a nagypapírok közül legjobban a Mol teljesít a nyitást követően.

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékos pluszban áll, így jelenleg 142 330 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Két hazai blue chip, a Mol és az OTP árfolyama emelkedett ma, előbbié 1,2 százalékkal, utóbbié 0,2 százalékkal, eközben a Magyar Telekom és a Richter árfolyama esik, előbbi 0,1, utóbbi 0,8 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Masterplast és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a MBH JZB és az Appeninn indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: franckreporter