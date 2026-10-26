Fontos bejelentést tett Trump - Ezt pedig a piacok is megérzik!

A Federal Reserve szerdán tartja idei utolsó előtti kamatdöntő ülését. A jelenlegi várakozások alapján a piac nem számít kamatemelésre: a CME FedWatch adatai szerint közel 91 százalékos valószínűséggel maradhat változatlanul, 3,75-4,00 százalékon az irányadó kamatsáv, míg egy 25 bázispontos emelés esélye kevesebb mint 10 százalék.

A decemberi ülésre azonban már más a helyzet: a piac közel 70 százalékos valószínűséget rendel egy 25 bázispontos, további közel 7 százalékot pedig egy összesen 50 bázispontos kamatemeléshez. Összességében tehát több mint 76 százalék az esélye annak, hogy az év végére a jelenleginél magasabb lesz az amerikai alapkamat.

Forrás: CME FedWatch