Fontos bejelentést tett Trump - Ezt pedig a piacok is megérzik!

A befektetők az iráni események mellett elsősorban a harmadik negyedéves amerikai gyorsjelentési szezonra, valamint a Fed szerda esti kamatdöntő ülésére figyelnek majd.
Ledobta az atombombát a milliárdos: brutális összeomlás jöhet az AI-piacon
Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Elon Musk a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokkal kapcsolatban. A milliárdos szerint a hitelpiacok gyakorlatilag elzárták a finanszírozási lehetőségeket számos AI-infrastruktúrával foglalkozó vállalat előtt, ami a következő időszakban tömeges csődökhöz és jelentős piaci konszolidációhoz vezethet.
Mit áraz most a piac szerdára?
A Federal Reserve szerdán tartja idei utolsó előtti kamatdöntő ülését. A jelenlegi várakozások alapján a piac nem számít kamatemelésre: a CME FedWatch adatai szerint közel 91 százalékos valószínűséggel maradhat változatlanul, 3,75-4,00 százalékon az irányadó kamatsáv, míg egy 25 bázispontos emelés esélye kevesebb mint 10 százalék.
A decemberi ülésre azonban már más a helyzet: a piac közel 70 százalékos valószínűséget rendel egy 25 bázispontos, további közel 7 százalékot pedig egy összesen 50 bázispontos kamatemeléshez. Összességében tehát több mint 76 százalék az esélye annak, hogy az év végére a jelenleginél magasabb lesz az amerikai alapkamat.
Forrás: CME FedWatch
4000 dolláron billeg az arany
A nemesfém piac kisebb felpattanást látni egyelőre, az arany mindössze 0,3 százalékos pluszban mozog, ezzel pedig továbbra is a lélektani szempontból rendkívül fontos 4000 dolláros szint közelében mozog a jegyzés.
Esik az olajár
A hétvégi események hatására a Brent 1,7 százalékos mínuszban, 115 dollár közelében áll hétfő reggel.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,65 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,5 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,81 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,55 százalékot emelkedhet, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,46 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,24 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,13 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Unatkozni nem lesz sok időnk, ma reggel máris érkezik az MNB harmadik negyedéves lakásárindexe, Németországban pedig az IFO gazdasági hangulatindex friss adata jelenik meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 63,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 91,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 215,16
|-1,2%
|0,4%
|1,4%
|8,6%
|11,7%
|46,4%
|S&P 500
|7 623,68
|-0,5%
|-0,5%
|-1,1%
|11,4%
|13,1%
|67,7%
|Nasdaq
|28 957,53
|0,0%
|-0,8%
|-5,0%
|14,7%
|15,4%
|88,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 693,16
|-0,3%
|-4,0%
|-3,6%
|24,5%
|28,9%
|117,6%
|Hang Seng
|23 093,37
|0,7%
|-4,5%
|-7,0%
|-9,9%
|-11,1%
|-11,6%
|CSI 300
|4 105,33
|1,7%
|-1,6%
|-9,1%
|-11,3%
|-10,9%
|-17,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 181,65
|-0,7%
|-1,7%
|-0,9%
|2,8%
|4,0%
|62,0%
|CAC
|7 782,82
|-0,4%
|-2,2%
|-4,2%
|-4,5%
|-5,4%
|15,6%
|FTSE
|10 690,36
|-0,3%
|-1,8%
|-0,1%
|7,6%
|11,6%
|48,4%
|FTSE MIB
|48 558,86
|0,4%
|-2,6%
|-6,6%
|8,0%
|14,6%
|82,7%
|IBEX
|18 989,8
|0,4%
|-1,7%
|-3,3%
|9,7%
|20,2%
|113,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|142 048,59
|0,0%
|-2,4%
|-6,5%
|27,9%
|36,3%
|157,1%
|ATX
|6 270,26
|0,1%
|-4,4%
|-9,2%
|17,7%
|34,3%
|65,9%
|PX
|2 583,78
|-1,5%
|-2,8%
|-5,3%
|-3,8%
|10,6%
|94,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 350
|0,0%
|-4,9%
|-12,0%
|15,0%
|30,7%
|112,5%
|Mol
|4 820
|0,0%
|-5,0%
|-7,2%
|63,9%
|74,9%
|74,0%
|Richter
|13 170
|0,0%
|5,6%
|3,9%
|33,5%
|26,3%
|49,7%
|Magyar Telekom
|2 686
|0,0%
|-0,2%
|5,7%
|49,9%
|49,6%
|523,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|109,72
|5,2%
|1,4%
|17,5%
|91,6%
|75,7%
|29,6%
|Brent
|116,65
|3,0%
|6,1%
|12,9%
|91,7%
|76,7%
|36,2%
|Arany
|3 995,84
|-1,5%
|-4,4%
|-7,0%
|-7,6%
|-3,6%
|121,2%
|Devizák
|EURHUF
|366,6
|0,1%
|1,2%
|0,4%
|-4,5%
|-6,0%
|0,7%
|USDHUF
|327,2046
|0,1%
|1,6%
|2,2%
|0,1%
|-2,5%
|4,6%
|GBPHUF
|437,7500
|0,1%
|1,6%
|3,0%
|-0,7%
|-2,2%
|1,7%
|EURUSD
|1,1204
|0,1%
|-0,4%
|-1,7%
|-4,6%
|-3,5%
|-3,8%
|USDJPY
|157,2400
|0,0%
|-0,4%
|-0,6%
|0,3%
|3,0%
|38,4%
|GBPUSD
|1,3386
|0,2%
|0,2%
|0,9%
|-0,5%
|0,5%
|-2,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 076,44
|-0,3%
|-0,5%
|-3,9%
|-8,6%
|-26,4%
|33,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Alexandr Spatari
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