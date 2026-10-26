Magyar autósok százezreit érinti, ami most jön: akár 70 ezren is megmozdulhatnak

Még idén is több mint 700 ezer gépjárművet, köztük csaknem 400 ezer személygépkocsit érint a november elején kezdődő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, szakértők arra számítanak, hogy 65-70 ezer között alakulhat a szerződésváltások száma.

Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elnöke az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a kgfb-kampány a magyarországi gépjárműállomány hetedét érinti, az előző évek tapasztalatai alapján a tulajdonosok 8-10 százaléka él a biztosításváltás lehetőségével.

Az év végi kampányban a tarifákat

idén is legkésőbb november 2-ig hirdetheti ki a kötelező biztosítással foglalkozó 12 biztosító.

Az érintett ügyfeleknek ezt követően egy hónapjuk van arra, hogy a piaci lehetőségeket összehasonlítsák a meglévő biztosítójuk által megajánlott díjjal, amelyet november 11-ig kell megkapniuk postai úton, vagy e-kommunikációs szerződés esetén e-mailben. A meglévő szerződés felmondására legkésőbb december 1-jén éjfélig van lehetőség - jelezte a szakértő.

Kozma Gábor, az Insura.hu biztosításközvetítő vezérigazgatójának előrejelzése szerint

idén sem kell díjemelésre készülniük a gépjárművek üzembentartóinak.

A személygépkocsikra kötött online szerződések átlagdíja az idei kampányban sem haladja majd meg az egy évvel korábbi 33 ezer forintos szintet, a jelenlegi piaci folyamatok alapján akár néhány százalékos díjcsökkenés is bekövetkezhet - ismertette.

Hozzátette, hogy a kampányban várható átlagdíj jelentősen alacsonyabb az év közben váltók éves átlagdíjánál, ami az előző negyedévben az Insura.hu adatai szerint 59 ezer forint volt. A különbséget főként az érintett autók speciális összetétele magyarázza. Az év végi kampányban január 1-jével ugyanis jellemzően a 2010 előtt vásárolt gépjárművek üzembentartói válthatnak szerződést, ezeknek pedig több mint 90 százaléka a legkedvezőbb, B10 bónusz fokozattal rendelkezik. A teljes gépjárműállománynak viszont csak mintegy harmada tartozik a legkedvezményesebb körbe.

Az autósok 2010 előtt egységesen január 1-jei évfordulóval köthettek kötelező biztosítást. Az azóta megvásárolt gépjárművek szerződéseinél már nem a naptári év kezdőnapja, hanem a megvásárlás napja számít évfordulónak, amikor lehetőség van biztosítót váltani, így 2010 óta évről évre csökken az év végén forduló kgfb-szerződések aránya.

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