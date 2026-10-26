Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt a pénteki szinten maradt.

A hosszú hétvége után így változatlan árakkal indul az új hét.

A nemzetközi olajpiacon eközben lefelé mozdultak az árak a múlt heti jelentős emelkedést követően. A Brent kőolaj jegyzése hétfőn mérséklődött, miután a múlt hét végén 116 dollár fölé is emelkedett hordónként. Az árakat továbbra is befolyásolják a közel-keleti feszültségek és az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok.

A nemzetközi piaci mozgások ellenére a hazai töltőállomásokon egyelőre nem történt árváltozás.

A Holtankoljak.hu árösszesítése alapján jelenleg a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 645 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

A továbbra is változatlan árak azért is érdekesek, mert a legfrissebb iparági információink alapján nagyon úgy néz ki, hogy a már eddig is rendkívül feszes magyar dízelpiacon még tovább romlott a helyzet: olyannyira, hogy

a nemzetközi energiapiaci sokkok tompítására alkalmas árréspuffer gyakorlatilag eltűnt szeptemberre.

Mindez úgy történt, hogy a hazai dízelár szeptember 17. óta egyetlen forintot sem változott, miközben a nemzetközi piacon továbbra is rendkívül feszült a helyzet.

* Módszertan: a számított nagykereskedelmi árrés a hazai nettó nagykereskedelmi ár és az iparági forrásokból származó, forintra átszámított, hazai jövedéki adóval és MSZKSZ-díjjal kiegészített regionális dízel-importbeszerzési árszint különbsége. A kiskereskedelmi árrést az átlagos, áfától megtisztított kútár és a nettó nagykereskedelmi ár különbségeként számoltuk. A két mutató összege adja az importbeszerzési referenciaár és a nettó fogyasztói ár közötti teljes árréspuffert. Fontos, hogy a számított árrések nem azonosak a piaci szereplők tényleges profitjával, mivel nem veszik figyelembe a szállítási, személyi, üzemeltetési és egyéb költségeket. A 2026. március 10. és június 26. közötti védett áras időszakban a kiskereskedelmi árrésnél a szabályozott, 38 forint/literes értékkel számoltunk.

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