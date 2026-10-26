12°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Üzlet

Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hétfőn sem változtak a hazai üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt a pénteki szinten maradt.

A hosszú hétvége után így változatlan árakkal indul az új hét.

A nemzetközi olajpiacon eközben lefelé mozdultak az árak a múlt heti jelentős emelkedést követően. A Brent kőolaj jegyzése hétfőn mérséklődött, miután a múlt hét végén 116 dollár fölé is emelkedett hordónként. Az árakat továbbra is befolyásolják a közel-keleti feszültségek és az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok.

A nemzetközi piaci mozgások ellenére a hazai töltőállomásokon egyelőre nem történt árváltozás.

Még több Üzlet

Fontos bejelentést tett Trump - Ezt pedig a piacok is megérzik!

Felpattant a Mol

Keress azon, hogy mások befektetnek! Jön a Portfolio ingyenes rendezvénye

A Holtankoljak.hu árösszesítése alapján jelenleg a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 645 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
bendiz1

A továbbra is változatlan árak azért is érdekesek, mert a legfrissebb iparági információink alapján nagyon úgy néz ki, hogy a már eddig is rendkívül feszes magyar dízelpiacon még tovább romlott a helyzet: olyannyira, hogy

a nemzetközi energiapiaci sokkok tompítására alkalmas árréspuffer gyakorlatilag eltűnt szeptemberre.

Mindez úgy történt, hogy a hazai dízelár szeptember 17. óta egyetlen forintot sem változott, miközben a nemzetközi piacon továbbra is rendkívül feszült a helyzet.

elfogyott-a-puffer-863972
* Módszertan: a számított nagykereskedelmi árrés a hazai nettó nagykereskedelmi ár és az iparági forrásokból származó, forintra átszámított, hazai jövedéki adóval és MSZKSZ-díjjal kiegészített regionális dízel-importbeszerzési árszint különbsége. A kiskereskedelmi árrést az átlagos, áfától megtisztított kútár és a nettó nagykereskedelmi ár különbségeként számoltuk. A két mutató összege adja az importbeszerzési referenciaár és a nettó fogyasztói ár közötti teljes árréspuffert. Fontos, hogy a számított árrések nem azonosak a piaci szereplők tényleges profitjával, mivel nem veszik figyelembe a szállítási, személyi, üzemeltetési és egyéb költségeket. A 2026. március 10. és június 26. közötti védett áras időszakban a kiskereskedelmi árrésnél a szabályozott, 38 forint/literes értékkel számoltunk.
Kapcsolódó cikkünk

Dízelsokk Magyarországon: itt a töréspont, elmentünk a falig - a következő ütésbe beleremeghet a rendszer

Elszabadultak az üzemanyagárak a világban: dollármilliárdokat spórolnak az elektromos autók

Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Orbán Viktor kerülhet az ENSZ élére
Dízelsokk Magyarországon: itt a töréspont, elmentünk a falig - a következő ütésbe beleremeghet a rendszer
Fontos bejelentést tett Trump - Ezt pedig a piacok is megérzik!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility