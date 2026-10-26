Vérengzés a brazil tőzsdén, pluszban zárt Amerika

Külön érdemes a mai napon kiemelni a brazil tőzsdét is, ugyanis meglepetésre Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban lévő elnök nyerte a vasárnapi elnökválasztást. A piacok korábban a jobboldali fordulatra számítva emelkedtek, a baloldali győzelmet követően viszont komoly esést láthatunk.
A befektetők az iráni események mellett elsősorban a harmadik negyedéves amerikai gyorsjelentési szezonra, valamint a Fed szerda esti kamatdöntő ülésére figyelnek majd.
Pluszban zárt Amerika
Kitartott a jó hangulat az amerikai tőzsdén, a
- Dow Jones 0,3%,
- az S&P 0,71%,
- a Nasdaq pedig 0,8% százalék pluszban zárta a napot.
Finomodott Amerika plussza
Továbbra is emelkedésben a vezető amerikai indexek, de mérséklődött a változás mértéke.
A Dow Jones így 0,25%, az S&P 500 0,7%-os, a Nasdaq pedig 0,93%-os pluszban van.
Emelkedés Amerikában, egyelőre stabilizálódni látszik Brazília
A Dow Jones 0,3%-os, az S&P 500 0,8%-os, míg a Nasdaq 1,14%-os pluszban van.
Nagyon mélyről, de elkezdtek kapaszkodni a tőzsdei cégek Brazíliában is. A tőzsdeüzemeltető B3 részvényei immáron csak 37 százalékos mínuszban vannak, miután 50%-os esésnél egy időre fel kellett függeszteni a kereskedést.
A Banco da Brasil -28 százalékra (32-ről), aTelefonica Brasil -6 százalékra (17-ről) kapaszokodott vissza.
Már 50 százalékot zuhant a tőzsdeszolgáltató
A brazil tőzsdei cégek közül a tőzsdeüzemeltető B3 részvényei 50 százalékot estek.
A pénzügyi szolgáltatók közül a Banco do Brasil részvényei már 32, a NU Bank árfolyama pedig 20 százalékos mínuszban van.
Eközben a Brasekm árfolyama eközben 22, a Petrobras részvényei 18, a Telefonica Brasil részvényei pedig 17 százalékkal kerültek lejjebb.
Felfüggesztették a kereskedést Brazíliában
A brazil tőzsdeüzemeltető B3 közölte, hogy a jelentős árfolyamesések miatt aktiválták az úgynevezett circuit breaker mechanizmust, amelynek következtében 30 percre felfüggesztették a kereskedést a brazil tőzsdén. Az intézkedés az azonnali piac mellett a magánszektorbeli kötvényeket, valamint a részvényekhez, a brazil letéti igazolásokhoz (BDR), a vezető részvényindexekhez és az ETF-ekhez kapcsolódó opciókat is érinti.
A kereskedési szünet alatt a befektetők visszavonhatják azokat a megbízásaikat, amelyek nem vesznek részt aukciós kereskedésben. A kereskedés helyi idő szerint 10:30 és 10:35 között, aukciós eljárás keretében indul újra.
A circuit breaker egy olyan automatikus védelmi mechanizmus, amely jelentős tőzsdei zuhanás esetén átmenetileg leállítja a kereskedést, hogy mérsékelje a piaci pánikot. Aktiválása a brazil részvénypiac legfontosabb mutatója, az Ibovespa index árfolyamváltozásához kötődik.
A mechanizmust 1997-ben vezették be Brazíliában, és a B3 tájékoztatása szerint azóta 23 alkalommal lépett működésbe.
A legjelentősebb esetek közé tartoznak:
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1997 – Ázsiai pénzügyi válság: az Ibovespa 10,2 százalékot zuhant.
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1999 – A brazil reál leértékelődése: az Ibovespa egyetlen nap alatt 10,3 százalékot esett.
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2008 – Globális pénzügyi válság: kevesebb mint egy hónap alatt hat alkalommal függesztették fel a kereskedést.
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2020 – Koronavírus-járvány: márciusban hat alkalommal kellett aktiválni a mechanizmust.
Nagy nyomás alatt a brazil eszközök
Az iShares MSCI Brazil ETF 23,2 százalékos mínuszban áll jelenleg, de volt már ennél lentebb, 27 százalékos mínuszban, tavaly december óta nem látott szinten is a jegyzés.
Ütik a brazil reált is, megvan az idei mélypont
A választási eredmények hatására mélyrepülésben van a brazil reál is. Az amerikai dollárral szembne már mintegy 11,6 százalékos a gyengülés, ezzel pedig idei mélypontjára gyengült a brazil fizetőeszköz a zöldhasúval szemben.
Szakadás Brazíliában
Elindult a kereskedés a brazil tőzsdén is, a Bovespa index jelenleg 17,3 százalékos mínuszban áll. A mai kereskedés elején pedig már egészen január eleje óta nem látott szinten is járt az index.
Kis pluszok az USA-ban
Megérkezett a felpattanás az amerikai tőzsdékre is, a nyitást követően a Dow 0,4, az S&P 500 0,3, a Nasdaq pedig 0,2 százalékos emelkedésben van.
Az óraátállítás miatt a héten egy órával korábban, magyar idő szerint 14 óra 30 perckor nyitnak az amerikai piacok.
Tőzsdére megy az AI-forradalom egyik legnagyobb szereplője – Itt a hivatalos bejelentés!
Hivatalosan is megkezdte a tőzsdére lépés folyamatát az Anthropic, a Claude mesterségesintelligencia-modell fejlesztője. A vállalat benyújtotta nyilvános részvénykibocsátási dokumentációját az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC), amivel az év egyik legnagyobb érdeklődéssel várt tőzsdei bevezetése előtt nyílt meg az út – számolt be a CNBC.
Extrém lehetőséget találtunk: a profik szerint 354 százalékkal többet érhet ez a részvény!
A tőzsdén időről időre felbukkannak olyan részvények, amelyekben egészen extrém felértékelődési potenciál rejlik. Mostani elemzésünkben is egy ilyen papírral foglalkozunk, amely az elemzők szerint akár a következő évek egyik nagy nyertese is lehet. A hozamlehetőség kiemelkedő, ráadásul több közelgő katalizátor is komoly izgalmakat tartogathat a befektetők számára.
A Mol húzza a magyar tőzsdét féltávnál
Kora délután továbbra is a Mol a legjobban teljesítő hazai blue chip.
Lendületben a Mol
Továbbra is a Mol a legjobban teljesítő hazai nagypapír, már mintegy 2,5 százalékos pluszban vannak a cég részvényei. A forgalom azonban átlag alattinak mondható, a kereskedés eddigi részében mintegy 619 millió forint értékben cseréltek gazdát az olajcég papírjaival a Budapesti Értéktőzsdén, amivel a listán a Mol a harmadik helyen áll az OTP és a Richter mögött.
Egyre feljebb a vezető európai tőzsdék
A német DAX és a francia CAC már egyaránt 0,8-0,8 százalékos pluszban van, miközben az angol FTSE 0,4 százalékkal van fentebb pénteki záróértékéhez képest.
Felpattant a Mol
A kereskedés első perceiben pozitív a hangulat a hazai piacon, a nagypapírok közül legjobban a Mol teljesít a nyitást követően.
Választási sokk Brazíliában: 20 százalékos zuhanás a piacokon a történelmi fordulat után
Komoly eladási hullámra készülnek a befektetők Brazíliában, miután Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban lévő elnök megnyerte a vasárnapi elnökválasztást. A piacok korábban a jobboldali fordulatra számítva emelkedtek, az eredmény azonban keresztülhúzta a várakozásokat: szakad a brazil reál, és a tőzsde is masszív mínuszban nyithat.
Céláremelés jött a Mol részvényeire!
Megemelte a Mol részvényeire vonatkozó célárát a UBS és változatlanul vételre javasolja a magyar olajvállalat részvényeit.
Felrobbant a gáz ára - 2022 óta nem láttunk ilyet
Közel négy év után ismét 94 euró/MWh fölé emelkedett az európai földgáz ára. A közel-keleti katonai konfliktus eszkalálódása tovább erősítette a téli ellátással kapcsolatos félelmeket, ráadásul a helyzetet nehezíti, hogy az európai gáztárolók töltöttsége október végén csupán 74,62 százalékon áll, ami elmarad a történelmi átlagtól. Mivel a lehűlés miatt egyes uniós országok már a tartalékaikhoz nyúltak, Európa különösen kiszolgáltatott lehet az újabb ellátási zavaroknak és a további áremelkedésnek.
Ledobta az atombombát a milliárdos: brutális összeomlás jöhet az AI-piacon
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Mit áraz most a piac szerdára?
A Federal Reserve szerdán tartja idei utolsó előtti kamatdöntő ülését. A jelenlegi várakozások alapján a piac nem számít kamatemelésre: a CME FedWatch adatai szerint közel 91 százalékos valószínűséggel maradhat változatlanul, 3,75-4,00 százalékon az irányadó kamatsáv, míg egy 25 bázispontos emelés esélye kevesebb mint 10 százalék.
A decemberi ülésre azonban már más a helyzet: a piac közel 70 százalékos valószínűséget rendel egy 25 bázispontos, további közel 7 százalékot pedig egy összesen 50 bázispontos kamatemeléshez. Összességében tehát több mint 76 százalék az esélye annak, hogy az év végére a jelenleginél magasabb lesz az amerikai alapkamat.
Forrás: CME FedWatch
4000 dolláron billeg az arany
A nemesfém piac kisebb felpattanást látni egyelőre, az arany mindössze 0,3 százalékos pluszban mozog, ezzel pedig továbbra is a lélektani szempontból rendkívül fontos 4000 dolláros szint közelében mozog a jegyzés.
Esik az olajár
A hétvégi események hatására a Brent 1,7 százalékos mínuszban, 115 dollár közelében áll hétfő reggel.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,65 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,5 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,81 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,55 százalékot emelkedhet, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,46 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,24 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,13 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Unatkozni nem lesz sok időnk, ma reggel máris érkezik az MNB harmadik negyedéves lakásárindexe, Németországban pedig az IFO gazdasági hangulatindex friss adata jelenik meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 63,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 91,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 215,16
|-1,2%
|0,4%
|1,4%
|8,6%
|11,7%
|46,4%
|S&P 500
|7 623,68
|-0,5%
|-0,5%
|-1,1%
|11,4%
|13,1%
|67,7%
|Nasdaq
|28 957,53
|0,0%
|-0,8%
|-5,0%
|14,7%
|15,4%
|88,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 693,16
|-0,3%
|-4,0%
|-3,6%
|24,5%
|28,9%
|117,6%
|Hang Seng
|23 093,37
|0,7%
|-4,5%
|-7,0%
|-9,9%
|-11,1%
|-11,6%
|CSI 300
|4 105,33
|1,7%
|-1,6%
|-9,1%
|-11,3%
|-10,9%
|-17,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 181,65
|-0,7%
|-1,7%
|-0,9%
|2,8%
|4,0%
|62,0%
|CAC
|7 782,82
|-0,4%
|-2,2%
|-4,2%
|-4,5%
|-5,4%
|15,6%
|FTSE
|10 690,36
|-0,3%
|-1,8%
|-0,1%
|7,6%
|11,6%
|48,4%
|FTSE MIB
|48 558,86
|0,4%
|-2,6%
|-6,6%
|8,0%
|14,6%
|82,7%
|IBEX
|18 989,8
|0,4%
|-1,7%
|-3,3%
|9,7%
|20,2%
|113,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|142 048,59
|0,0%
|-2,4%
|-6,5%
|27,9%
|36,3%
|157,1%
|ATX
|6 270,26
|0,1%
|-4,4%
|-9,2%
|17,7%
|34,3%
|65,9%
|PX
|2 583,78
|-1,5%
|-2,8%
|-5,3%
|-3,8%
|10,6%
|94,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 350
|0,0%
|-4,9%
|-12,0%
|15,0%
|30,7%
|112,5%
|Mol
|4 820
|0,0%
|-5,0%
|-7,2%
|63,9%
|74,9%
|74,0%
|Richter
|13 170
|0,0%
|5,6%
|3,9%
|33,5%
|26,3%
|49,7%
|Magyar Telekom
|2 686
|0,0%
|-0,2%
|5,7%
|49,9%
|49,6%
|523,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|109,72
|5,2%
|1,4%
|17,5%
|91,6%
|75,7%
|29,6%
|Brent
|116,65
|3,0%
|6,1%
|12,9%
|91,7%
|76,7%
|36,2%
|Arany
|3 995,84
|-1,5%
|-4,4%
|-7,0%
|-7,6%
|-3,6%
|121,2%
|Devizák
|EURHUF
|366,6
|0,1%
|1,2%
|0,4%
|-4,5%
|-6,0%
|0,7%
|USDHUF
|327,2046
|0,1%
|1,6%
|2,2%
|0,1%
|-2,5%
|4,6%
|GBPHUF
|437,7500
|0,1%
|1,6%
|3,0%
|-0,7%
|-2,2%
|1,7%
|EURUSD
|1,1204
|0,1%
|-0,4%
|-1,7%
|-4,6%
|-3,5%
|-3,8%
|USDJPY
|157,2400
|0,0%
|-0,4%
|-0,6%
|0,3%
|3,0%
|38,4%
|GBPUSD
|1,3386
|0,2%
|0,2%
|0,9%
|-0,5%
|0,5%
|-2,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 076,44
|-0,3%
|-0,5%
|-3,9%
|-8,6%
|-26,4%
|33,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Alexandr Spatari
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