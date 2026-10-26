Vérengzés a brazil tőzsdén, pluszban zárt Amerika

A brazil tőzsdeüzemeltető B3 közölte, hogy a jelentős árfolyamesések miatt aktiválták az úgynevezett circuit breaker mechanizmust, amelynek következtében 30 percre felfüggesztették a kereskedést a brazil tőzsdén. Az intézkedés az azonnali piac mellett a magánszektorbeli kötvényeket, valamint a részvényekhez, a brazil letéti igazolásokhoz (BDR), a vezető részvényindexekhez és az ETF-ekhez kapcsolódó opciókat is érinti.

A kereskedési szünet alatt a befektetők visszavonhatják azokat a megbízásaikat, amelyek nem vesznek részt aukciós kereskedésben. A kereskedés helyi idő szerint 10:30 és 10:35 között, aukciós eljárás keretében indul újra.

A circuit breaker egy olyan automatikus védelmi mechanizmus, amely jelentős tőzsdei zuhanás esetén átmenetileg leállítja a kereskedést, hogy mérsékelje a piaci pánikot. Aktiválása a brazil részvénypiac legfontosabb mutatója, az Ibovespa index árfolyamváltozásához kötődik.

A mechanizmust 1997-ben vezették be Brazíliában, és a B3 tájékoztatása szerint azóta 23 alkalommal lépett működésbe.

A legjelentősebb esetek közé tartoznak: