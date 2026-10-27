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Hirtelen nagyot javult a hangulat a magyar tőzsdén
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Hirtelen nagyot javult a hangulat a magyar tőzsdén

Portfolio
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Továbbra is az AI-hoz köthető befektetések, a francia tüntetések és az iráni háború okozta nehéz energiapiaci helyzet van a piacok fókuszában. Tegnap újabb lendületet kaptak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények, miután az Anthropic benyújtotta a Nasdaqra történő tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat. A vállalat piacra lépése 2026 újabb jelentős technológiai tőzsdei bevezetése lehet a SpaceX júniusi, hatalmas érdeklődéssel övezett debütálását követően.

Ami a mai napot illeti, a tengerentúlon beindul az adatdömping: jön a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya, a fogyasztói bizalom és a magánszektor friss foglalkoztatásának friss adata is. Egyelőre felemás a hangulat Európa tőzsdéin, a BUX index elsősorban az OTP miatt esett a nyitást követően, aztán jelentős hangulatjavulás jött.
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Már komoly pluszban a BUX

A kezdeti esés ellenére már 0,6 százalékos pluszban van a BUX index, az OTP esése mindössze 0,2 százalékosra mérséklődött, a Mol pedig kilőtt, jelenleg 1,1 százalékos pluszban áll az olajcég jegyzése.

A jó teljesítményhez vélhetően hozzájárul, hogy egy tegnap esti bejelentés szerint mintegy 133 milliárd forintnyi, korábban befizetett adót és kamatot igényel vissza a társaság a magyar államtól a korábban megfizetett szén-dioxid-kvótaadó visszatérítésére. A vállalat arra számít, hogy az összeg még az idei évben megérkezhet.

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Szokatlan fordulat az AI-piacon: a saját ügyfelébe fektet milliárdokat az Nvidia

A Meta összesen 95 milliárd dollárnyi tőkét kíván bevonni a mesterséges intelligenciával kapcsolatos infrastrukturális beruházásai finanszírozására, a tőkeemelésben pedig több meghatározó chipgyártó is részt vesz, többek között az Nvidia is - tudósított a CNBC. A lépés szokatlannak mondható, mivel a félvezetőgyártók ritkán eszközölnek nagymértékű stratégiai befektetést a megrendelőikben.

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Szokatlan fordulat az AI-piacon: a saját ügyfelébe fektet milliárdokat az Nvidia
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Egyetlen szereplő WhatsApp-üzenetein csüng az olajpiac – brutális pénzek mozognak a háború árnyékában

Egy dél-koreai hajózási cég WhatsApp-üzenetei hónapok óta rendkívüli hatást gyakorolnak a globális olajszállítási piac árazására, írja a Bloomberg. Az iráni háború okozta káosz alapjaiban rázta meg az olajtanker-iparágat, miközben a londoni Baltic Exchange referenciaár-rendszere is súlyos nyomás alá került.

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Egyetlen szereplő WhatsApp-üzenetein csüng az olajpiac – brutális pénzek mozognak a háború árnyékában
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Nagy esésben az OTP

Több mint 1 százlékos esésben van az OTP árfolyama, a BUX index pedig 0,4 százalékos mínuszban indítja a napot.

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Nagy esésben az OTP
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Vegyes mozgások Európában

Nagy kilengésekkel indul a nap a kontinens tőzsdéin: a DAX 0,8 százalékos emelkedése mellett a CAC 0,4 százalékot, a FTSE 100 pedig egy százalékot esett, de a spanyol és a milánói tőzsdék is lefordultak.

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133 milliárd forintot kaphat vissza a Mol, még idén megérkezhet a pénz

Mintegy 133 milliárd forintnyi, korábban befizetett adót és kamatot igényel vissza a Mol a magyar államtól – derül ki az olajtársaság hétfő este közzétett tőzsdei közleményéből. A társaság a megváltozott jogszabályi környezetnek köszönhetően már nem bírósági úton, hanem közvetlenül az adóhatóságnál érvényesíti követelését. A vállalat arra számít, hogy az összeg még az idei évben megérkezhet.

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133 milliárd forintot kaphat vissza a Mol, még idén megérkezhet a pénz
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Vegyes mozgások jöhetnek Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,7 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,1 százalékot emelkedett.
  • Ázsiában a japán Nikkei 225 index 1,7 százalékkal, míg a Topix 0,4 százalékkal emelkedett. A dél-koreai Kospi 3,8 százalékot, a technológiai fókuszú, kisebb kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Kosdaq pedig 2,9 százalékot erősödött. Eközben az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,32 százalékot esett.
  • A határidős jegyzések alapján a DAX 0,3 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC eközben fél százalékos pluszban, a FTSE 100 pedig ugyanekkora mínuszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel az MNB a hitelintézetek előzetes statisztikai mérlegét publikálja, miközben délután Amerikában is beindul az adatdömping. Jön a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya, a fogyasztói bizalom és a magánszektor friss foglalkoztatásának friss adata.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,4 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 67,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 91,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 361,58 0,3% 0,8% 1,0% 8,9% 10,9% 46,4%
S&P 500 7 676,77 0,7% -0,2% -0,9% 12,1% 13,0% 67,8%
Nasdaq 29 273,4 1,1% -0,9% -4,4% 15,9% 15,4% 88,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 62 189,65 -0,8% -4,2% -6,3% 23,5% 26,1% 113,7%
Hang Seng 23 211,81 0,5% -4,0% -5,3% -9,4% -11,3% -10,9%
CSI 300 4 103,54 0,0% -1,7% -7,6% -11,4% -12,0% -17,3%
Európai részvényindexek              
DAX 25 410,84 0,9% 0,4% 0,0% 3,8% 4,8% 61,3%
CAC 7 847,32 0,8% -0,3% -2,9% -3,7% -4,6% 16,0%
FTSE 10 767,33 0,7% 0,0% 0,7% 8,4% 11,6% 48,0%
FTSE MIB 49 186,81 1,3% 0,2% -5,2% 9,4% 15,8% 82,4%
IBEX 19 033,3 0,2% 0,0% -3,4% 10,0% 20,0% 111,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 895,91 1,3% 0,0% -4,9% 29,6% 38,1% 160,7%
ATX 6 270,26 0,0% -3,6% -9,7% 17,7% 34,4% 65,3%
PX 2 598,24 0,6% -1,6% -4,5% -3,3% 10,4% 93,8%
Magyar blue chipek              
OTP 40 870 1,3% -1,9% -10,9% 16,4% 32,4% 112,3%
Mol 4 932 2,3% -0,7% -4,2% 67,8% 79,0% 79,6%
Richter 13 440 2,1% 6,3% 7,7% 36,2% 28,9% 56,1%
Magyar Telekom 2 662 -0,9% 0,1% 4,8% 48,5% 48,2% 521,2%
Nyersanyagok              
WTI 105,25 -4,1% -1,3% 23,5% 83,8% 69,0% 24,3%
Brent 116,47 -0,2% 6,4% 11,7% 91,4% 76,6% 34,7%
Arany 4 018,14 0,6% -3,1% -6,1% -7,1% -2,5% 124,7%
Devizák              
EURHUF 367,3 0,2% 1,1% 0,5% -4,3% -5,7% 0,6%
USDHUF 328,5919 0,4% 1,4% 2,5% 0,5% -2,0% 4,4%
GBPHUF 438,5500 0,2% 1,9% 3,2% -0,5% -1,8% 1,2%
EURUSD 1,1178 -0,2% -0,3% -2,0% -4,8% -3,9% -3,6%
USDJPY 156,7850 0,0% -1,0% -0,2% 0,0% 2,6% 37,3%
GBPUSD 1,3348 -0,3% 0,2% 0,8% -0,8% 0,4% -3,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 80 005,5 -1,3% -2,2% -4,9% -9,8% -27,9% 32,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Jackyenjoyphotography

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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