Jelentős pluszban zárt az OTP

Mérséklődő olajár, Fed-ülés és gyorsjelentések az amerikai tőzsdenap fókuszában
Az S&P 500 0,6 százalékkal emelkedik a chipgyártók részvényeinek második napja tartó erősödése miatt, miközben az olajárak mérséklődése és a vállalati gyorsjelentések sora is alakítja a befektetői hangulatot. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a Fed kétnapos kamatdöntő ülése is.
A technológiasúlyos Nasdaq Composite 1,2 százalékos pluszban jár, míg a Dow Jones Industrial Average lényegében stagnál. A félvezetőgyártók közül a Broadcom árfolyama több mint 3 százalékkal erősödött, miután a Bank of America, a Citi, a Morgan Stanley és a Blackstone alkotta konzorcium 63 milliárd dolláros finanszírozási csomagot jelentett be a Broadcom technológiájának felvásárlásához az Anthropic számára. A szektor többi szereplője is drágult, a Micron Technology több mint 1, az AMD pedig közel 3 százalékos nyereséggel zárt.
A chipgyártókba vetett bizalom már hétfőn újjáéledt, miután az Anthropic bejelentette, hogy a Nasdaqon tervezi a tőzsdére lépést. Ez a SpaceX júniusi kibocsátása után 2026 másik kiemelkedő technológiai IPO-ja lehet.
A piac időnként elbizonytalanodik a mesterségesintelligencia-kiadások miatt, de aztán rendre visszatér a vételi kedv, és a technológiai szektor húzza felfelé az árfolyamokat. Az elmúlt két hétben mintha lekapcsolták volna a lámpát, a hét első két napján viszont úgy tűnik, újra felkapcsolták
– fogalmazott Jed Ellerbroek, az Argent Capital Management portfóliómenedzsere.
A keddi jó hangulatot az olajárak csökkenése is támogatta. A WTI határidős jegyzése 1 százalékkal esett, hordónként 100 dollár közelébe, miközben a Brent több mint 1 százalékos gyengüléssel hordónként mintegy 114 dollárra csökkent.
A vállalati gyorsjelentések vegyes képet mutattak:
- a JetBlue árfolyama 20 százalékkal kilőtt annak ellenére, hogy a légitársaság a vártnál nagyobb harmadik negyedéves veszteségről számolt be, ugyanis a befektetőket meggyőzte a negyedik negyedévre előrejelzett profitmarzs-javulás.
- A UPS enyhe emelkedést ért el a várakozásokat felülmúló negyedéves számai nyomán,
- míg a Whirlpool árfolyama több mint 1 százalékot esett, miután a társaság meglepetésre veszteséget könyvelt el.
A Fed kedden kezdte meg kétnapos monetáris politikai ülését. A piac nem vár módosítást az alapkamatban, így a figyelem arra irányul, hogy valószínűsíthető-e még egy kamatemelés az év vége előtt.
Az OTP hátán szárnyalt a BUX index kedden, 1,9%-os pluszban zárt
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2733,88 pontos, 1,9 százalékos emelkedéssel, 146 629,75 ponton zárt kedden. A blue chipeknél felemás hangulatban zárult a kereskedés: az OTP 42 180 forintos árfolyamon 3,21%-os pluszban fejezte be a napot, míg a MOL 4968 forinton (+0,73%) és a Magyar Telekom 2726 forinton (+2,4%) szintén erősödni tudott. Ezzel szemben a Richter 13 240 forinton 1,49%-os, az OPUS pedig 207 forinton 0,48%-os mínuszban zárt.
Zuhanórepülésben a Boeing árfolyama
A Boeing csak 2027 második felében tervezi érdemben felgyorsítani legnépszerűbb géptípusa, a 737 Max gyártását, mert a szárnyak gyártása a vártnál lassabban halad. A vállalat jelenleg havonta mintegy 47 gépet gyárt, a cél pedig a havi 52 darab; a bejelentés hatására a részvényárfolyam mintegy 9 százalékot esett.
Már 3 százalékos raliban az OTP
Az OTP árfolyama már 3 százalékos pluszban van, elsősorban ennek köszönhetően kiemelkedően jól teljesít a magyar tőzsde is: a BUX index 1,4 százalékkal került feljebb.
Találtunk egy piszok olcsó részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!
Találtunk egy olyan részvényt, amelynél nagy kitörés körvonalazódik, ráadásul a papír rendkívül olcsó. Különösen érdekes, hogy a részvény az utóbbi időszakban többször is emelkedni tudott, amikor az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos félelmek miatt nyomás alá kerültek a technológiai részvények.
Egyesülhet Elon Musk gigantikus cégbirodalma - Kinek áll ez érdekében?
Elon Musk múlt héten arról beszélt, hogy két legértékesebb vállalata, a Tesla és a SpaceX összeolvadhat. A milliárdos stílusosan meg is ágyazott a bejelentésnek, hiszen a nagy port kavart repülő Roadsterrel épp egy héttel korábban demonstrálta, mire is képes a két cég technológiája közösen. A potenciális összeolvadás alapjaiban változtatná meg, hogy pontosan mit is birtokolnak a két cég befektetői, és egyáltalán nem biztos, hogy az összes fél jól járna a fúzióval.
Meglepő felvásárlási pletyka röppent fel, a Mol lehet a befutó
A Mol tűnik a legesélyesebb vevőnek a Saudi Aramco lengyelországi érdekeltségeire, köztük a gdański olajfinomító 30 százalékos részesedésére - írja a lengyel Rzeczpospolita . Bár a szaúdi olajóriás egyelőre csak vizsgálja az értékesítés lehetőségeit, piaci elemzők szerint a magyar vállalat számára logikus és stratégiai jelentőségű lépés lenne a felvásárlás.
Kamatemelés nélkül is meglepetést okozhat a Fed
Bár a makacs infláció újabb kamatemelést is indokolhatna, a Fed várhatóan változatlanul hagyja a 3,75–4 százalékos kamatsávot a szerdai ülésén. Szeptemberben az éves infláció 3,7 százalékra gyorsult, az árnyomást pedig az iráni háború miatt dráguló üzemanyag és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások is erősítik. A piac mégis közel 90 százalékos eséllyel kamattartást áraz, mivel a jegybankárok szerint van idő felmérni a szeptemberi emelés és a magas kötvényhozamok hatásait. Kevin Warshnak ezért úgy kell megindokolnia a kivárást, hogy közben meggyőzze a befektetőket, tartós árnyomás esetén a Fed ismét emel. A decemberi döntést a másnap érkező PCE-inflációs és GDP-adatok, a foglalkoztatási jelentések, valamint az olajárak és az AI-beruházások alakulása is átírhatja.
Emelkedik a Nasdaq
Kinyitottak a tengerentúli tőzsdék, a legjelentősebb elmozdulást a Nasdaqon láthatjuk, már 0,6 százalékos emelkedésben van a börze. Eközben a Dow még érdemben nem mozdult el, az S&P 500 pedig 0,3 százalékos pluszban áll.
Megtették tétjeiket a profik - ezzel a részvénnyel most bőven megduplázhatod a pénzedet!
Egészen elképesztő felértékelődési potenciált látnak az elemzők egy amerikai vállalat részvényeiben, miután a társaság a napokban olyan eredményekkel rukkolt elő, amik alaposan felkavarták a kedélyeket. A szakértőknek több sem kellett: azonnal berobbantak a magasabbnál magasabb célárak, van, aki szerint triplázni fog a sztárrészvény, de a konszenzus is több mint kétszerezést lát valószínűnek egy év alatt. Nézzük meg, hogy pontosan miről is van szó, és hogy mire kell most nagyon odafigyelniük a befektetőknek!
Nagy üzletet kötött az Alteo, évente közel 4 milliárd forintot hozhat a megállapodás
Jelentős hulladékkezelési megállapodást kötött az Alteo egyik leányvállalata egy piacvezető multinacionális akkumulátorgyártóval. A szerződés akár évi 3,8 milliárd forintos árbevételt is eredményezhet a társaságnak – derül ki az Alteo kedden közzétett tőzsdei közleményéből.
Összeomlott az AI-őrület Kínában – 480 milliárd dollár égett el, és ez még csak a kezdet lehet
Kínában összeomlottak a mesterséges intelligenciához és a félvezetőiparhoz kapcsolódó részvények, miközben a globális technológiai papírok árfolyama még csak ingadozik. A Reuters beszámolója szerint a STAR50 index négy hónap alatt 40 százalékot esett, ami mintegy 480 milliárd dolláros piaci érték elvesztését jelenti. A zuhanás megtörte a kétéves emelkedő trendet, és komoly csapást mért Peking tervére, amely egy kiszámítható, lassú bikapiac kialakítását célozta. Az eladási hullámot a magas árazás, a tőkenyereség adóztatása és az amerikai korlátozások fenyegetése egyaránt táplálta, ezért a befektetők attól tartanak, hogy a mélypont még nem jött el.
Pálfordulás az OTP-nél
Hiába indult több mint 1 százalékos eséssel az OTP napja, immár 2,1 százalékos pluszban áll a nagybank részvénye.
Itt vannak a Coca Cola friss számai - van minek örülni
A Coca-Cola zsinórban a harmadik negyedévben emelte meg az egész évre vonatkozó eredményvárakozását, miközben az észak-amerikai kereslet továbbra is gyengélkedik. A vállalat a folyó negyedévben mind az árbevétel, mind a nyereség terén felülmúlta a piaci várakozásokat - írta meg a CNBC.
Tovább veszi saját részvényeit az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. október 26-án a Budapesti Értéktőzsdén 35 039 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 40 397 forint/darab átlagáron. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16 652 860 darabra változott. A saját részvény állomány 5,95%.
Már komoly pluszban a BUX
A kezdeti esés ellenére már 0,6 százalékos pluszban van a BUX index, az OTP esése mindössze 0,2 százalékosra mérséklődött, a Mol pedig kilőtt, jelenleg 1,1 százalékos pluszban áll az olajcég jegyzése.
A jó teljesítményhez vélhetően hozzájárul, hogy egy tegnap esti bejelentés szerint mintegy 133 milliárd forintnyi, korábban befizetett adót és kamatot igényel vissza a társaság a magyar államtól a korábban megfizetett szén-dioxid-kvótaadó visszatérítésére. A vállalat arra számít, hogy az összeg még az idei évben megérkezhet.
Szokatlan fordulat az AI-piacon: a saját ügyfelébe fektet milliárdokat az Nvidia
A Meta összesen 95 milliárd dollárnyi tőkét kíván bevonni a mesterséges intelligenciával kapcsolatos infrastrukturális beruházásai finanszírozására, a tőkeemelésben pedig több meghatározó chipgyártó is részt vesz, többek között az Nvidia is - tudósított a CNBC. A lépés szokatlannak mondható, mivel a félvezetőgyártók ritkán eszközölnek nagymértékű stratégiai befektetést a megrendelőikben.
Egyetlen szereplő WhatsApp-üzenetein csüng az olajpiac – brutális pénzek mozognak a háború árnyékában
Egy dél-koreai hajózási cég WhatsApp-üzenetei hónapok óta rendkívüli hatást gyakorolnak a globális olajszállítási piac árazására, írja a Bloomberg. Az iráni háború okozta káosz alapjaiban rázta meg az olajtanker-iparágat, miközben a londoni Baltic Exchange referenciaár-rendszere is súlyos nyomás alá került.
Nagy esésben az OTP
Több mint 1 százlékos esésben van az OTP árfolyama, a BUX index pedig 0,4 százalékos mínuszban indítja a napot.
Vegyes mozgások Európában
Nagy kilengésekkel indul a nap a kontinens tőzsdéin: a DAX 0,8 százalékos emelkedése mellett a CAC 0,4 százalékot, a FTSE 100 pedig egy százalékot esett, de a spanyol és a milánói tőzsdék is lefordultak.
133 milliárd forintot kaphat vissza a Mol, még idén megérkezhet a pénz
Mintegy 133 milliárd forintnyi, korábban befizetett adót és kamatot igényel vissza a Mol a magyar államtól – derül ki az olajtársaság hétfő este közzétett tőzsdei közleményéből. A társaság a megváltozott jogszabályi környezetnek köszönhetően már nem bírósági úton, hanem közvetlenül az adóhatóságnál érvényesíti követelését. A vállalat arra számít, hogy az összeg még az idei évben megérkezhet.
Vegyes mozgások jöhetnek Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,7 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,1 százalékot emelkedett.
- Ázsiában a japán Nikkei 225 index 1,7 százalékkal, míg a Topix 0,4 százalékkal emelkedett. A dél-koreai Kospi 3,8 százalékot, a technológiai fókuszú, kisebb kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Kosdaq pedig 2,9 százalékot erősödött. Eközben az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,32 százalékot esett.
- A határidős jegyzések alapján a DAX 0,3 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC eközben fél százalékos pluszban, a FTSE 100 pedig ugyanekkora mínuszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,07 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel az MNB a hitelintézetek előzetes statisztikai mérlegét publikálja, miközben délután Amerikában is beindul az adatdömping. Jön a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya, a fogyasztói bizalom és a magánszektor friss foglalkoztatásának friss adata.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,4 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 67,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 91,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 361,58
|0,3%
|0,8%
|1,0%
|8,9%
|10,9%
|46,4%
|S&P 500
|7 676,77
|0,7%
|-0,2%
|-0,9%
|12,1%
|13,0%
|67,8%
|Nasdaq
|29 273,4
|1,1%
|-0,9%
|-4,4%
|15,9%
|15,4%
|88,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 189,65
|-0,8%
|-4,2%
|-6,3%
|23,5%
|26,1%
|113,7%
|Hang Seng
|23 211,81
|0,5%
|-4,0%
|-5,3%
|-9,4%
|-11,3%
|-10,9%
|CSI 300
|4 103,54
|0,0%
|-1,7%
|-7,6%
|-11,4%
|-12,0%
|-17,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 410,84
|0,9%
|0,4%
|0,0%
|3,8%
|4,8%
|61,3%
|CAC
|7 847,32
|0,8%
|-0,3%
|-2,9%
|-3,7%
|-4,6%
|16,0%
|FTSE
|10 767,33
|0,7%
|0,0%
|0,7%
|8,4%
|11,6%
|48,0%
|FTSE MIB
|49 186,81
|1,3%
|0,2%
|-5,2%
|9,4%
|15,8%
|82,4%
|IBEX
|19 033,3
|0,2%
|0,0%
|-3,4%
|10,0%
|20,0%
|111,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 895,91
|1,3%
|0,0%
|-4,9%
|29,6%
|38,1%
|160,7%
|ATX
|6 270,26
|0,0%
|-3,6%
|-9,7%
|17,7%
|34,4%
|65,3%
|PX
|2 598,24
|0,6%
|-1,6%
|-4,5%
|-3,3%
|10,4%
|93,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 870
|1,3%
|-1,9%
|-10,9%
|16,4%
|32,4%
|112,3%
|Mol
|4 932
|2,3%
|-0,7%
|-4,2%
|67,8%
|79,0%
|79,6%
|Richter
|13 440
|2,1%
|6,3%
|7,7%
|36,2%
|28,9%
|56,1%
|Magyar Telekom
|2 662
|-0,9%
|0,1%
|4,8%
|48,5%
|48,2%
|521,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|105,25
|-4,1%
|-1,3%
|23,5%
|83,8%
|69,0%
|24,3%
|Brent
|116,47
|-0,2%
|6,4%
|11,7%
|91,4%
|76,6%
|34,7%
|Arany
|4 018,14
|0,6%
|-3,1%
|-6,1%
|-7,1%
|-2,5%
|124,7%
|Devizák
|EURHUF
|367,3
|0,2%
|1,1%
|0,5%
|-4,3%
|-5,7%
|0,6%
|USDHUF
|328,5919
|0,4%
|1,4%
|2,5%
|0,5%
|-2,0%
|4,4%
|GBPHUF
|438,5500
|0,2%
|1,9%
|3,2%
|-0,5%
|-1,8%
|1,2%
|EURUSD
|1,1178
|-0,2%
|-0,3%
|-2,0%
|-4,8%
|-3,9%
|-3,6%
|USDJPY
|156,7850
|0,0%
|-1,0%
|-0,2%
|0,0%
|2,6%
|37,3%
|GBPUSD
|1,3348
|-0,3%
|0,2%
|0,8%
|-0,8%
|0,4%
|-3,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|80 005,5
|-1,3%
|-2,2%
|-4,9%
|-9,8%
|-27,9%
|32,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Jackyenjoyphotography
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