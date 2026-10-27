Jelentős pluszban zárt az OTP

Az S&P 500 0,6 százalékkal emelkedik a chipgyártók részvényeinek második napja tartó erősödése miatt, miközben az olajárak mérséklődése és a vállalati gyorsjelentések sora is alakítja a befektetői hangulatot. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a Fed kétnapos kamatdöntő ülése is.

A technológiasúlyos Nasdaq Composite 1,2 százalékos pluszban jár, míg a Dow Jones Industrial Average lényegében stagnál. A félvezetőgyártók közül a Broadcom árfolyama több mint 3 százalékkal erősödött, miután a Bank of America, a Citi, a Morgan Stanley és a Blackstone alkotta konzorcium 63 milliárd dolláros finanszírozási csomagot jelentett be a Broadcom technológiájának felvásárlásához az Anthropic számára. A szektor többi szereplője is drágult, a Micron Technology több mint 1, az AMD pedig közel 3 százalékos nyereséggel zárt.

A chipgyártókba vetett bizalom már hétfőn újjáéledt, miután az Anthropic bejelentette, hogy a Nasdaqon tervezi a tőzsdére lépést. Ez a SpaceX júniusi kibocsátása után 2026 másik kiemelkedő technológiai IPO-ja lehet.

A piac időnként elbizonytalanodik a mesterségesintelligencia-kiadások miatt, de aztán rendre visszatér a vételi kedv, és a technológiai szektor húzza felfelé az árfolyamokat. Az elmúlt két hétben mintha lekapcsolták volna a lámpát, a hét első két napján viszont úgy tűnik, újra felkapcsolták

– fogalmazott Jed Ellerbroek, az Argent Capital Management portfóliómenedzsere.

A keddi jó hangulatot az olajárak csökkenése is támogatta. A WTI határidős jegyzése 1 százalékkal esett, hordónként 100 dollár közelébe, miközben a Brent több mint 1 százalékos gyengüléssel hordónként mintegy 114 dollárra csökkent.

A vállalati gyorsjelentések vegyes képet mutattak:

a JetBlue árfolyama 20 százalékkal kilőtt annak ellenére, hogy a légitársaság a vártnál nagyobb harmadik negyedéves veszteségről számolt be, ugyanis a befektetőket meggyőzte a negyedik negyedévre előrejelzett profitmarzs-javulás.

árfolyama 20 százalékkal kilőtt annak ellenére, hogy a légitársaság a vártnál nagyobb harmadik negyedéves veszteségről számolt be, ugyanis a befektetőket meggyőzte a negyedik negyedévre előrejelzett profitmarzs-javulás. A UPS enyhe emelkedést ért el a várakozásokat felülmúló negyedéves számai nyomán,

enyhe emelkedést ért el a várakozásokat felülmúló negyedéves számai nyomán, míg a Whirlpool árfolyama több mint 1 százalékot esett, miután a társaság meglepetésre veszteséget könyvelt el.

A Fed kedden kezdte meg kétnapos monetáris politikai ülését. A piac nem vár módosítást az alapkamatban, így a figyelem arra irányul, hogy valószínűsíthető-e még egy kamatemelés az év vége előtt.