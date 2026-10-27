Kilőtt az OTP!

A kezdeti esés ellenére már 0,6 százalékos pluszban van a BUX index, az OTP esése mindössze 0,2 százalékosra mérséklődött, a Mol pedig kilőtt, jelenleg 1,1 százalékos pluszban áll az olajcég jegyzése.

A jó teljesítményhez vélhetően hozzájárul, hogy egy tegnap esti bejelentés szerint mintegy 133 milliárd forintnyi, korábban befizetett adót és kamatot igényel vissza a társaság a magyar államtól a korábban megfizetett szén-dioxid-kvótaadó visszatérítésére. A vállalat arra számít, hogy az összeg még az idei évben megérkezhet.