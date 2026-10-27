Lépett a hatóság: rendkívüli vizsgálat indul a Revolutnál

A brit jegybank prudenciális felügyeleti hatósága, a Prudential Regulation Authority (PRA) az év elején adta ki az úgynevezett 166-os szakasz szerinti határozatot, amellyel
az új pénzügyi termékek gyors bevezetéséhez kapcsolódó kockázatokat vizsgáltatja meg
– értesült a Financial Times az ügyet ismerő forrásoktól. A döntés nagyjából azzal egy időben született, hogy a Revolut márciusban megkapta a teljes körű brit banki engedélyt, a felülvizsgálat célja pedig a belső rendszerek megbízhatóságának és stabilitásának feltérképezése volt.
A 166-os szakasz szerinti eljárás – más néven független szakértői felülvizsgálat – arra kötelezi a felügyelt intézményt, hogy külső szakértőkkel vizsgáltassa meg belső rendszereit és kontrolljait. A folyamat rendszerint egy könyvvizsgáló vagy ügyvédi iroda által készített jelentéssel zárul, amely tartalmazza a szükséges fejlesztési javaslatokat. Amennyiben hiányosságokat tárnak fel, a felügyelet szankciókat vagy egyéb jogalkalmazási intézkedéseket is alkalmazhat.
A Revolut alig több mint egy évtized alatt 80 milliónál is nagyobb ügyfélkörre és 115 milliárd dolláros cégértékre tett szert, ezzel megelőzve a négy legnagyobb brit hagyományos bank közül hármat. A banki engedély megszerzése – amelyre éveket kellett várnia, mivel a felügyeletet nehezen tudta meggyőzni a gyors növekedés fenntarthatóságáról – kulcsfontosságú lépés volt ahhoz, hogy a társaság 2030-ra 40-ről 70-re növelje azon országok számát, ahol jelen van, és a jövőben betétgyűjtéssel, valamint hitelezéssel is foglalkozhasson.
A Revolut hétfőn be is jelentette, hogy 2000 és 25 000 font közötti összegben kínál fedezetlen személyi hiteleket, emellett a Carne vagyonkezelővel együttműködve lehetőséget biztosít ügyfeleinek arra, hogy nem tőzsdei technológiai vállalatokba fektessenek. A cég sokrétű üzleti modellje a kriptovaluta-kereskedéstől a kártyás fizetéseken át az előfizetéses szolgáltatásokig terjed. Nik Sztoronszkij vezérigazgató arról ismert, hogy a munkatársaitól önálló munkavégzést vár el minimális felügyelet mellett, és gyakran úgy hivatkozik rájuk, mint "önvezérelt rakétákra".
Az angol jegybank felülvizsgálata nem előzmények nélküli, hiszen az Európai Központi Bank tavaly növekedési korlátozásokat léptetett életbe a Revoluttal szemben, miután hiányosságokat talált az új termékek jóváhagyási folyamataiban. Az EKB emellett külső felülvizsgálatot írt elő az európai termékbevezetéseket érintő kockázatkezelési, megfelelőségi és jogi funkciókra vonatkozóan.
Címlapkép forrása: Portfolio
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