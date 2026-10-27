Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára

Kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak, így tovább tart a régóta tapasztalható árstabilitás a töltőállomásokon. A dízel ára szeptember 17. óta egyetlen forintot sem mozdult, pedig a nemzetközi piacon továbbra is feszült a helyzet. Iparági információk szerint ráadásul a magyar dízelpiacon szeptemberre gyakorlatilag eltűnt az az árréspuffer, amely a nemzetközi energiapiaci sokkok tompítására szolgálhatna.

Kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak: a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is az előző napi szinten maradt.

A hét második napján így folytatódik a napok óta tartó árstabilitás, írja a holtankoljak.

A nemzetközi olajpiac alakulása továbbra is hatással lehet a hazai üzemanyagárakra, a világpiaci jegyzések változása azonban nem jelenik meg automatikusan a töltőállomások áraiban. Magyarországon egyelőre mindkét fő üzemanyagtípus átlagára változatlan.

A Holtankoljak.hu aktuális áradatai alapján a benzin és a gázolaj országos átlagára:

95-ös benzin: 645 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

A már szeptember 17 óta változatlan dízelár azért is érdekes, mert a legfrissebb iparági információink alapján nagyon úgy néz ki, hogy a már eddig is rendkívül feszes magyar dízelpiacon még tovább romlott a helyzet: olyannyira, hogy

a nemzetközi energiapiaci sokkok tompítására alkalmas árréspuffer gyakorlatilag eltűnt szeptemberre.

Mindez úgy történt, hogy a hazai dízelár szeptember 17. óta egyetlen forintot sem változott, miközben a nemzetközi piacon továbbra is rendkívül feszült a helyzet.

A kialakult helyzetet a hétfői podcast beszélgetésünkben részletesen tárgyaltuk:

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