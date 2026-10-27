Meglepő felvásárlási pletyka röppent fel, a Mol lehet a befutó

Lengyel sajtóértesülések szerint a Saudi Aramco a JPMorgan Chase befektetési bankot bízta meg az értékesítési lehetőségek felmérésével, és állítólag már három lehetséges befektetőt azonosítottak. A vállalat teljes lengyelországi kivonulása jelenleg valószínűtlen, inkább az egyes üzletágak, például az üzemanyag-nagykereskedelemmel foglalkozó Aramco Fuels Poland, valamint a gdański finomítóban lévő kisebbségi részesedés eladása jöhet szóba.
Lengyel tőkepiaci elemzők szerint
a jelenlegi piaci viszonyok között a Mol a legvalószínűbb befutó, bár a versenyben a BP és a Shell is részt vehet.
A magyar olajtársaság számára az akvizíció azért lenne rendkívül előnyös, mert a finomítói részesedés megszerzésével a saját, meglévő lengyelországi töltőállomásait közvetlenül a gdański üzemből láthatná el üzemanyaggal.
A lengyel piac egyáltalán nem ismeretlen a Mol számára, hiszen a vállalat még 2022-ben, az Orlen és a Lotos egyesülésekor 417 ottani benzinkutat vásárolt meg több mint 600 millió dollárért. A mostani felvásárlás azonban ennél is komolyabb stratégiai lépést jelentene, hiszen a kiskereskedelem mellett a finomítói piacon is pozíciót szerezne az országban.
Kérdésként merülhet fel, hogy a gdański finomító 70 százalékát birtokló lengyel állami Orlen miért nem veszi egyszerűen vissza a szaúdiaktól a maradék 30 százalékot. Ennek oka, hogy az Európai Bizottság korábban épp a piaci verseny fenntartása és a monopólium elkerülése érdekében kötelezte a céget a kisebbségi részesedés eladására a Lotos beolvasztásakor. Így az Orlen jelenleg nem vásárolhatja vissza az eszközt, de az ellátásbiztonsági és energetikai szempontok miatt a lengyel állammal közösen komoly beleszólása lehet abba, hogy ki legyen az új tulajdonostárs.
A lengyelországi terjeszkedés lehetősége azért is kiemelt jelentőségű, mert a Mol ezzel párhuzamosan a szerb NIS finomító orosz tulajdonrészének megszerzésén is dolgozik. Ha a szerbiai és a lengyelországi tranzakció is megvalósulna, az jelentősen megerősítené a magyar vállalat közép-európai pozícióját, ugyanakkor komoly finanszírozási és versenyjogi kihívásokat is jelentene a cégvezetés számára.
Címlapkép forrása: Portfolio
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