Miért hanyatlanak a cégek?

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Az amerikai tőzsdei cégek kudarcának kockázata a 2000-es évek eleje óta jelentősen csökkent, ám ez nem a vállalatok ellenálló képességének köszönhető. A Boston Consulting Group elemzői több mint 30 ezer vállalat ötven évre visszamenő adatait vizsgálták meg, és kudarcnak a tőzsdéről való kivezetést tekintették. Az ötéves kockázat a korábbi 40 százalékról mára 18 százalékra esett, amit a szigorúbb tőzsdei szabályok, a bővülő magántőkepiac, az állami mentőcsomagok és a nullához közeli kamatok magyaráznak. A gazdasági ciklus alig befolyásolja a kivezetések ütemét, egy vállalat valódi kockázata inkább a korától, a méretétől és az ágazatát érő válság jellegétől függ. Mivel a kedvező körülmények megfordulhatnak, a szerzők azt tanácsolják a cégeknek, hogy időben képezzenek tartalékokat.

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A Boston Consulting Group tanácsadó cég három munkatársa, Ulnch Pidun, Adam Job és Max Birkelbach nemrég egy részletes elemzést végzett arról, hogy milyen tényezőkön múlik a vállalkozások sikere és kudarca. Az elemzéshez több mint 30 ezer amerikai tőzsdére bevezetett vállalat terjedő adatait dolgozták fel az 1975-től 2025-ig terjedő 50 évre. A kudarcot úgy definiálták, mint a tőzsdéről való kivezetést, legyen annak oka akár csőd, akár felvásárlás, akár pedig magántulajdonba vétel. A kivezetés persze nem feltétlenül kudarc a részvényesek számára: akár jelentős nyereséggel is zárulhat. Viszont minden esetben véget vet a kivezetéskori vezetők megbízatásának, ami a vizsgálat egyik fókusza.

Noha a magyar és az amerikai vállalati szektor között sok különbség van, a BCG munkatársai által végzett elemzésnek számos olyan eredménye és következtetése van, amelyek relevánsak a magyar gazdaságban is, és ezért érdemes megismerkedni a tanulmány megállapításaival.

Vállalati kudarc arányának mérése

Az amerikai vállalatok kudarcának gyakorisága az évezredforduló óta csökkent. A kudarc ötéves kockázata a 2000-es évek elejéig mintegy 40%-ra kúszott fel. Most viszont körülbelül 18%-on áll, nagyjából az 1980-as szinten, azaz a tőzsdén most jegyzett cégeknek várhatóan az egyötöde kerül kivezetésre a tőzsdéről az elkövetkező öt év során. A vezérigazgatói megbízatások átlagosan hét éves hosszával számolva, ez az arány közel egynegyedre emelkedik. Más szóval: minden negyedik vezérigazgatónak azzal kell számolnia, hogy a vállalat tőzsdei kivezetésének időpontjában ő áll a vállalat élén.

Az elemzők a vizsgálatba bevont vállalatok alapítási évét, a tőzsdei bevezetés és kivezetés évét, valamint a legfontosabb pénzügyi mutatóit, köztük az árbevételt valamint a kamat- és adófizetés előtti eredményt (EBIT), vagyis az üzemi eredményt vették alapul. Nem alkalmaztak szűrőt a minimális árbevételre, a tőzsdei kapitalizációra vagy a tevékenység időtartamára. Figyelmen kívül hagyták a székhely országát, így az elemzés az amerikai tőzsdén jegyzett külföldi cégekre is kiterjedt.

A kudarc ötéves kockázatát úgy határozták meg, hogy az adott évben a tőzsdén jegyzett, de az elkövetkező öt év során kivezetésre kerülő vállalatok számát elosztották a tőzsdén jegyzett összes vállalat számával. Az áttekinthetőség kedvéért az ábrákon az időszak utolsó évét tüntették fel: a kudarc 2000-re vonatkozó kockázata például azt a hányadot jelzi, amely megmutatja, hogy az 1996-ban tőzsdén jegyzett vállalatok közül hány kerül kivezetésre 2000-ig.

Az adatok elemzése azt mutatta, hogy:

A tőzsdei kivezetések gyakoriságának az elmúlt két évtized során tapasztalt csökkenése nem a vállalatok teljesítményén múlott, hanem a gazdasági környezeti olyan tényezőinek a változása miatt következett be, amelyek közül néhány most éppen visszafordulóban van.

A gazdasági konjunktúraciklus alakulása nem befolyásolta a tőzsdei kivezetések ütemét: sem a globális pénzügyi válság, sem a COVID-19-világjárvány nem növelte meg a kivezetések számát.

A kudarc átlagos rátája nem tükrözi híven egyetlen vállalat egyedi kockázatát sem. Ez utóbbinak a méréséhez az adatbázist a vállalatok mérete, életkora és ágazata szerint csoportosították.

A kudarc aránya megfeleződött, de nem a cégek ellenálló képessége miatt

Az elmúlt öt évtized során a kudarc aránya felváltva emelkedett, majd csökkent; a 2000-es évek eleje óta tartósan csökken. (Lásd 1. ábra.)

Ez azonban nem a vállalatok ellenállóképessége erősödésének volt köszönhető. A hanyatlás csökkenését két fontos körülmény változása magyarázhatja.

A tőzsdén jegyzett vállalatok köre szűkebbé vált, és előzetes szűrésen esett át. A dotkom-lufi kipukkanása kisöpörte a tőzsdéről az 1990-es években bevezetett cégek gyengébb részét. Azóta a tőkepiacok érezhetően válogatósabbá váltak: a szabályok, a közzétételi kötelezettségek és a jogi kockázatok megnövelték a tőzsdei jelenlét fix költségeit – ennek leglátványosabb mérföldköve a 2002-ben bevezetett Sarbanes-Oxley törvény volt. Ez elriasztotta a gyengébb cégeket a tőzsdei bevezetéstől, a tőzsdére bevezetett vállalatoknak pedig magasabb lécet kellett átugraniuk. Az adatok ezt jól tükrözik: míg 2000-ben egy tőzsdén jegyzett vállalat várható élettartama átlagosan 29 év volt, ma ez az élettartam már 43 év. A vállalati lét legkockázatosabb szakasza időközben a tőzsdén kívüli térbe került. A dereguláció következtében kibővült és mélyebbé vált magántőkepiacok ugyanis lehetővé teszik a kockázatos vállalkozások számára, hogy anélkül vonhassanak be tőkét, hogy ehhez tőzsdére kellene lépniük. Emiatt a cégek hosszabb ideig maradhatnak magánkézben, így a sérülékenység éveit teljes egészében a tőzsde nyilvánosságán kívül tölthetik.

A gyenge lábakon álló vállalatokat a kormányok és a jegybankok tartották életben: a 2008-as globális pénzügyi válság idején, majd a COVID-19 okozta sokk alatt is a hatóságok beavatkozása elejét vette annak, hogy a sokkhullám a vállalatok tömeges megszűnését okozza. A 2010-es évek nullához közeli kamatszintje lehetővé tette az eladósodott és életképtelen cégek finanszírozását, így azok elkerülhették a fizetésképtelenséget.

Az említett két lehetséges magyarázat egyike sem igazolja, hogy nőtt a vállalatok ellenállóképessége. A cégek túlélőképessége valójában nem javult; a környezet vált alkalmasabbá a kudarc elodázásához. Ez a különbségtétel azért fontos, mert a körülmények visszatérhetnek egy korábbi állapotba.

A kudarc gyakoribb előfordulási arányának történelmi mozgatórúgói

Ötven év kellően hosszú időtáv ahhoz, hogy ugyanazok a körülmények ismételten előforduljanak. Erre érdemes odafigyelni.

A pénz megdrágul. A monetáris politika szigorodása – bizonyos késleltetéssel – fizetésképtelenségbe sodorhatja az erősen eladósodott vállalatokat. Ezt jól tükrözte a csődöknek az a megszaporodása, amelyet az infláció megfékezése érdekében végrehajtott drasztikus jegybanki kamatemelések okoztak. A reálkamatlábak az 1970-es évek végi nullához közeli szintről 1981-re közel 9 százalékra nőttek. Számos vállalatot eleve legyengült állapotban ért a kamatszint növekedése, miután az 1970-es évek olajár-sokkja és a stagfláció már megviselték őket. A kudarc ötéves időtávra vetített átlagos kockázata 1984-ig mintegy 11 százalékponttal emelkedett; a további zavarok – köztük az olajárak ingadozása és az 1987-es tőzsdekrach – pedig az évtized hátralévő részében is magas szinten tartották ezt a mutatót.

A monetáris politika szigorodása – bizonyos késleltetéssel – fizetésképtelenségbe sodorhatja az erősen eladósodott vállalatokat. Ezt jól tükrözte a csődöknek az a megszaporodása, amelyet az infláció megfékezése érdekében végrehajtott drasztikus jegybanki kamatemelések okoztak. A reálkamatlábak az 1970-es évek végi nullához közeli szintről 1981-re közel 9 százalékra nőttek. Számos vállalatot eleve legyengült állapotban ért a kamatszint növekedése, miután az 1970-es évek olajár-sokkja és a stagfláció már megviselték őket. A kudarc ötéves időtávra vetített átlagos kockázata 1984-ig mintegy 11 százalékponttal emelkedett; a további zavarok – köztük az olajárak ingadozása és az 1987-es tőzsdekrach – pedig az évtized hátralévő részében is magas szinten tartották ezt a mutatót. A pénzügyi szektor deregulációja. Új finanszírozási csatornák megnyílása felvásárlási hullámokat váltott ki. A nyugdíjmegtakarítások kockázatosabb befektetések céljaira történő 1979-es felszabadítása, a „bóvlikötvények” megjelenése, valamint a takarék- és hitelszövetkezeti szektor liberalizációja egyaránt könnyítették a tőkebevonást és lehetővé tették az agresszív felvásárlásokat. Az 1980-as évek közepére-végére a kibocsátott bóvlikötvények több mint fele a felvásárlásokhoz kapcsolódott, az évtized során pedig meredeken emelkedett a hitelből finanszírozott tőkeáttételes felvásárlások (LBO-k) száma.

Új finanszírozási csatornák megnyílása felvásárlási hullámokat váltott ki. A nyugdíjmegtakarítások kockázatosabb befektetések céljaira történő 1979-es felszabadítása, a „bóvlikötvények” megjelenése, valamint a takarék- és hitelszövetkezeti szektor liberalizációja egyaránt könnyítették a tőkebevonást és lehetővé tették az agresszív felvásárlásokat. Az 1980-as évek közepére-végére a kibocsátott bóvlikötvények több mint fele a felvásárlásokhoz kapcsolódott, az évtized során pedig meredeken emelkedett a hitelből finanszírozott tőkeáttételes felvásárlások (LBO-k) száma. Egyes iparágak deregulációja. A belépési korlátok és a hatósági árszabályozás megszüntetése fokozta a versenyt és erősítette a piaci konszolidációt. A légiközlekedés 1978-ban végrehajtott deregulációja, az AT&T 1984-es feldarabolása, a bankok államközi terjeszkedésére vonatkozó, évtizedes földrajzi korlátozásokat megszüntető 1994-es Riegle-Neal-törvény, valamint az 1996-os távközlési törvény a vállalatok egyesülésének és a tőzsdéről való távozásának hullámát indították el.

A belépési korlátok és a hatósági árszabályozás megszüntetése fokozta a versenyt és erősítette a piaci konszolidációt. A légiközlekedés 1978-ban végrehajtott deregulációja, az AT&T 1984-es feldarabolása, a bankok államközi terjeszkedésére vonatkozó, évtizedes földrajzi korlátozásokat megszüntető 1994-es Riegle-Neal-törvény, valamint az 1996-os távközlési törvény a vállalatok egyesülésének és a tőzsdéről való távozásának hullámát indították el. Megnőtt a tőzsdei bevezetések száma. Minden egyes IPO-hullám fiatalabb és rendszerint kisebb vállalatokkal bővítette a tőzsdén jegyzett cégek körét, ami sebezhetőbbé is tette ezt a csoportot, egyúttal pedig újabb felvásárlási célpontokat hozott létre a piacon. Az IPO-aktivitás csúcsait kiszámíthatóan követik a kudarcok kockázatának csúcsai – ahogy az 1986-ban, majd 1996–1997-ben is történt.

Miért nem a gazdasági ciklus az a jelzés, amire figyelni kell?

Az általános gazdasági ciklus alakulása és a vállalatok tőzsdéről való kivezetésének üteme között nem lehet szoros összefüggést találni – sem előrejelzésként, sem pedig következményként. A GDP-növekedés és a tőzsdei kivezetés gyakorisága közötti kapcsolatot több szempontból is vizsgálták, beleértve az idősorok eltolását, hogy az esetleges késleltetett hatásokat is kimutathassák.

Amikor a feltételek szigorodnak, a csődesetek száma szaporodik, miközben a felvásárlásoké visszaesik. Amikor pedig a feltételek enyhülnek, a helyzet megfordul. A globális pénzügyi válság erre világos példával szolgált: a csődök aránya a 2007-es 1,7%-ról 2009-ben 4,2%-ra nőtt, míg a fúziók és felvásárlások aránya mintegy 7,3%-ról nagyjából 2,9%-ra zuhant. A tőzsdéről való kivezetések együttes aránya eközben alig változott.

A konkrét kockázat a vállalatok életkorától, méretétől és ágazatától függ

A fenti tényezők mindegyike a kivezetések együttes arányát befolyásolja, nem pedig az egyes vállalatokét. A kudarc jelenleg ötéves 18%-os hányada egy olyan sokaság átlagát tükrözi, amelyben a hétéves biotechnológiai cégek éppúgy megtalálhatók, mint a százéves vasúttársaságok. Egy konkrét vállalat kockázati kitettsége attól függ, hány éves, mekkora a mérete és milyen üzleti tevékenységet folytat.

Az életkor mérsékli a kockázatot, de csak egy bizonyos mértékig. A megszűnés kockázata a vállalat korai éveiben a legmagasabb: a cég fennállásának első 20 évében, bármely ötéves időszakot tekintve, meghaladja a 25%-ot, majd az ezt követő évtizedek során folyamatosan csökken.

A fiatal vállalatok még nem rendelkeznek azokkal a védőhálókkal, amelyekre csak idővel lehet szert tenni. Mivel üzleti és működési modelljeik még nem teljesen kiforrottak, kevésbé stabilak, s mivel nem estek át még nehéz időszakokon, azt sem sajátíthatták el, hogy miként evickéljenek ezeken át. Emellett még nem tehettek szert olyan bizalmi tőkére a befektetők, a hitelezők, az ügyfelek és a beszállítók körében, amely segítségével egy kedvezőtlen negyedév esetén a felek inkább egy telefonhívással tisztázzák a helyzetet, ahelyett, hogy a kapcsolat megszakítása mellett döntenének.

A tapasztalat persze nem óv meg egy vállalatot sem a kudarctól. A kockázat 50–60 éves kor táján éri el a mélypontját – ötéves időtávon nagyjából 13%-os szinten –, majd ezen a szinten marad. (Lásd a 2. ábrát.) Semmilyen tapasztalat nem nyújt védettséget a külső sokkhatásokkal szemben, sőt, az idő múlása sajátos hátrányokkal is jár: a folyamatok megmerevednek, a költségszerkezetek rögzülnek – ahogy felhalmozódik a szervezeti és technológiai örökség –, az alkalmazkodóképesség pedig csökken.

A méret sokat számít, különösen válságidőben. Ha a vizsgált vállalatokat az árbevételük alapján csoportosítják, látható, hogy a kockázat a méret növekedésével egyre csökken. A legkisebbek kvartilisébe tartozó cégek – amelyek éves árbevétele 2025-ben 40 millió dollár alatt maradt – esetében az kudarc ötéves kockázata jelenleg mintegy 26%. Ezzel szemben a legnagyobb vállalkozásoknál – amelyek árbevétele meghaladja a 3,5 milliárd dollárt – ez az arány körülbelül 8%.

A legkisebb cégek vannak leginkább a kockázatoknak kitéve, mert kevesebb ügyfélre és termékre támaszkodhatnak, ugyanakkor magasabb hitelköltségekkel szembesülnek. Ám a legnagyobbak sincsenek biztonságban: egy ponton túl ugyanis a méret nyújtotta védelem kimerül, sőt kockázati tényezővé válik, mivel a nagyobb komplexitás kezelése költségesebb, ráadásul a hatóságok nagyobb figyelmet fordítanak rájuk.

A legfontosabb azt megállapítani, hogy a méret meddig jelent valós előnyt. A legkisebb és a legnagyobb cégek kvartilise közötti különbség válságok idején 25 százalékpontra nő a nyugodtabb időszakokban mért 15 százalékponthoz képest. (Lásd a 3. ábrát.) A dotcom-válság számos kis, fiatal, stabil árbevétellel nem rendelkező internetes vállalatot tüntetett el, míg az idősebb és nagyobb cégeket ugyan szintén súlyosan érintette, de a korábban megképzett tartalékaikra vagy a diverzifikáltabb bevételi forrásaikra támaszkodva fenn tudtak maradni. A globális pénzügyi válság másképpen hatott: ahogy a banki hitelezés visszaesett, a nagyobb cégek a viszonylag gyorsan újra megnyílt vállalati kötvénypiacokra tudtak menni, a kisebb cégeknek viszont nem volt hová fordulniuk.

Nem az ágazati hovatartozáson múlik, hogy mennyire kockázatos egy cég, hanem azon, hogy milyen válság sújtja. Hosszú távon ugyanis a legtöbb ágazat kockázata hasonlónak tűnik. Az ingatlan- és kommunikációs szolgáltatások ötéves átlagos hanyatlási kockázatának rátája a vizsgált öt évtized során egyaránt 26% körül alakult. A tartós fogyasztási cikkek gyártásának kockázata ennél valamivel magasabb, mintegy 31%-os volt, mivel ennek az árucsoportnak a kereslete rugalmas, és a háztartások először ezek vásárlását fogják vissza. A közműszektor volt az egyetlen olyan ágazat, amely körülbelül 11%-os kockázattal jóval ellenállóbbnak bizonyult a többinél, mivel szigorúbban szabályozott és rugalmatlan kereslet jellemzi.

Az ágazatok akkor különböznek leginkább egymástól, ha egy sokk kifejezetten rájuk jellemző. Adatokban három epizód illusztrálja ezt, mindegyik saját mechanizmuson keresztül hat (lásd a 4. ábrát).

A Volcker-korszak a hitelkamatlábak hirtelen megemelkedését okozta. Amikor a pénz megdrágult, a kockázatok ott összpontosultak, ahol az üzleti modell az olcsó forrásokon alapult: az adósságból finanszírozott nagyértékű eszközök és a hitellel táplált kereslet esetében. A legsúlyosabban az ingatlanpiacot érintette a változás: az ágazatban az ötéves időtávra vetített csődráta 11%-ról 36%-ra emelkedett.

Amikor a pénz megdrágult, a kockázatok ott összpontosultak, ahol az üzleti modell az olcsó forrásokon alapult: az adósságból finanszírozott nagyértékű eszközök és a hitellel táplált kereslet esetében. A legsúlyosabban az ingatlanpiacot érintette a változás: az ágazatban az ötéves időtávra vetített csődráta 11%-ról 36%-ra emelkedett. Az olajárak zuhanása a 1980-as évek közepén nyersanyagár-sokk volt ; a károk főként azokat a vállalatokat érték, amelyek bevételei az olajárak alakulásától függtek, és amelyek eszközállományát nem lehetett más célra felhasználni. Az energiaipari szektorban a csődök aránya nagyjából megduplázódott: 21%-ról mintegy 41%-ra.

; a károk főként azokat a vállalatokat érték, amelyek bevételei az olajárak alakulásától függtek, és amelyek eszközállományát nem lehetett más célra felhasználni. Az energiaipari szektorban a csődök aránya nagyjából megduplázódott: 21%-ról mintegy 41%-ra. A dotcom-válság egy technológiaváltással járó sokk volt. Amikor egy új technológia átáraz egy egész iparágat, kár mindenekelőtt a kiszoruló cégeket és az őket kiszolgáló infrastruktúrát éri. A kommunikációs szolgáltató cégek körében a csődhányad 25%-ról hozzávetőleg 46%-ra emelkedett.

Az egyes válságok eltérő mechanizmusok révén fejtik ki hatásukat. Egy cég ágazati hovatartozása olyan jelző, amely segít megérteni, milyen válságmechanizmusok sújthatják az adott területet.

Mi a teendő, ha nő a kockázat?

Nehéz prognosztizálni a következő évtizedet, és okkal támad kétség azok iránt, akik erre vállalkoznak. A számszerűsített kockázati mutatók ugyanis nem helyettesítik a józan ítélőképességet. A fél évszázadra kiterjedő adatállomány elemzése mindazonáltal hasznos tanulságokkal szolgál: a kudarcok előfordulásának gyakorisága általában együtt mozog a pénzügyi rendszer működési mechanizmusával, egy nyugodt évtized azonban semmilyen garanciát nem jelent a következőre nézve.

Ha bármely vállalat úgy érzékeli, hogy növekszik a kockázata, akkor három lépést érdemes megtennie:

Képezzen tartalékokat, még mielőtt szüksége lenne rájuk. A készpénz, a rendelkezésre álló olcsó hitelkeretek és a változatos finanszírozási források válság idején a legértékesebbek – éppen akkor, amikor a legnehezebb hozzáférni ezekhez.

A készpénz, a rendelkezésre álló olcsó hitelkeretek és a változatos finanszírozási források válság idején a legértékesebbek – éppen akkor, amikor a legnehezebb hozzáférni ezekhez. A nagy horderejű döntéseknél számolni kell a kudarc kockázatával is. Egy merész lépés persze még válság idején is helyes döntésnek bizonyulhat, ám minden jelentősebb tőkebefektetés előtt alaposan mérlegelni kell, hogy miként befolyásolja az üzletmenet fenntartásának képességét.

Egy merész lépés persze még válság idején is helyes döntésnek bizonyulhat, ám minden jelentősebb tőkebefektetés előtt alaposan mérlegelni kell, hogy miként befolyásolja az üzletmenet fenntartásának képességét. Egy válságra mindig lehetőségként kell tekinteni. A nehézségek, valamint a kevésbé felkészült versenytársak gyakoribbá váló kudarca ugyanis lehetőséget teremt az előnyszerzésre.

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