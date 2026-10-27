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Nagy esésben az OTP
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Nagy esésben az OTP

Portfolio
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Több mint 1 százlékos esésben van az OTP árfolyama, a BUX index pedig 0,4 százalékos mínuszban indítja a napot.

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékkal került lejjebb,

így jelenleg 143 351 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Mol árfolyama 0,6 százalékos pluszban áll, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékos pluszban van a legutolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Richter árfolyama 0,1 százalékos mínuszban áll, míg

az OTP árfolyama 1,2 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához képest.

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Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a PannErgy és az ANY teljesít, míg a leggyengébben az AutoWallis és a Duna House indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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