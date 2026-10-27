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Nagy üzletet kötött az Alteo, évente közel 4 milliárd forintot hozhat a megállapodás
Üzlet

Nagy üzletet kötött az Alteo, évente közel 4 milliárd forintot hozhat a megállapodás

Portfolio
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Jelentős hulladékkezelési megállapodást kötött az Alteo egyik leányvállalata egy piacvezető multinacionális akkumulátorgyártóval. A szerződés akár évi 3,8 milliárd forintos árbevételt is eredményezhet a társaságnak – derül ki az Alteo kedden közzétett tőzsdei közleményéből.

Az Alteo csoporthoz tartozó Alteo Circular Kft. határozatlan idejű hulladékkezelési keretszerződést kötött egy piacvezető multinacionális akkumulátorgyártó vállalattal. A megállapodás az akkumulátorgyártás során keletkező hulladékok kezelésére vonatkozik.

A szerződésből származó bevétel a partner által előállított termékek összetételétől, valamint a keletkező hulladék mennyiségétől és összetételétől függ. A társaság közlése szerint

a keretszerződés akár évi 3,8 milliárd forintos árbevétel realizálását is lehetővé teheti az Alteo Circular számára.

Fontos ugyanakkor, hogy ez nem garantált bevétel, hanem a megállapodás keretében elérhető lehetséges összeg.

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