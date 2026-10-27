Olcsóbbak lettek a kötelező biztosítások, a casco enyhén drágult

Az idei év első kilenc hónapjában jelentősen, 24 százalékkal nőtt a megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások száma az előző év azonos időszakához képest az aszlkucégnél. Ezzel párhuzamosan az átlagdíj több mint 8 százalékkal mérséklődött, így az autósok jellemzően 50 ezer forint körüli összegért kötöttek új szerződést. Bár a díjcsökkenés egész évben kitartott, mértéke fokozatosan lassult, hiszen
az első negyedéves 12,4 százalékról a harmadik negyedévre 5,2 százalékra mérséklődött a csökkenés üteme.
A márkák szerinti bontásból kiderül, hogy a legtöbb szerződést Volkswagen, Opel, Ford, Suzuki és Toyota típusú autókra kötötték. A díjak között jelentős az eltérés, hiszen míg a Suzukik esetében az átlagos éves díj alig haladta meg a 40 ezer forintot, a Toyotáknál 47 ezer, az Opeleknél 49 ezer, a Volkswageneknél pedig 53 ezer forint körül alakult. A legmagasabb, 55 ezer forint feletti átlagdíjat a Fordoknál regisztrálták.
A cascobiztosítások piaca ezzel szemben eltérő képet mutat. Bár az új szerződések száma itt is közel 20 százalékkal nőtt az alkuszcégnél, az éves átlagdíj 1,9 százalékos enyhe emelkedést követően 171 ezer forint körül alakult. A casco szélesebb körű elterjedését leginkább a hazai gépjárműpark kora hátráltatja. A magyar személyautó-állomány átlagéletkora jelenleg 16,6 év, az idős járművekre pedig a biztosítók korlátozottan vagy egyáltalán nem kínálnak ilyen típusú fedezetet. Ezt támasztja alá az az adat is, amely szerint a
cascóval rendelkező autók átlagéletkora mindössze 5,7 év.
A közeledő novemberi biztosításváltási kampány továbbra is mintegy 700 ezer gépjárművet, köztük 400 ezer személyautót érint. Ez a periódus azokat az üzembentartókat érinti, akik 2010 előtt vásárolták gépkocsijukat. Az év végi kampányban megkötött biztosítások
átlagdíja rendszerint alacsonyabb az év más időszakaiban tapasztalható áraknál.
Ennek oka egyrészt az, hogy az érintett autók idősebbek, ezáltal alacsonyabb értékűek, másrészt tulajdonosaik többsége kedvező bónusz-malusz besorolással rendelkezik. A biztosítási évforduló közeledtével az érintetteknek érdemes áttekinteniük a piaci kínálatot, mivel a biztosítótársaságok ajánlatai között idén is jelentős különbségek lehetnek - hívta fel a figyelmet az online alkuszcég.
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